Контракт "Газпрома" и Украины на транзит газа в Европу истекает 31 декабря

11:51 16.12.2024 Украина не провела аукцион на транзит газа. Что это значит



Украина не провела последний возможный в этом году аукцион долгосрочного бронирования своей газотранспортной системы. Контракт "Газпрома" и Украины на транзит истекает 31 декабря. Но эксперты называют остановку временной



Украина в отсутствие договоренностей о продолжении транзита российского газа в Европу не провела в этом году аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией. Это подтверждают данные торговой платформы RBP. Последний такой аукцион с возможностью гарантированно получить мощности сразу на весь январь, согласно графику Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), должны были объявить 9 декабря и организовать 16 декабря.



Действующий транзитный договор на прокачку газа из России завершается 31 декабря. Но даже без продления этого контракта рыночный механизм регулярных аукционов на мощности ГТС Украины, приведенный в соответствие с европейским законодательством в 2019 году, мог бы обеспечить непрерывность поставок "Газпрома" по украинскому маршруту с 1 января. Однако торги январской транзитной мощностью с точкой сдачи газа на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" так и не были объявлены. Аналогично ранее не состоялись и аукционы на первый квартал, а также на весь 2025 год.



При этом основной, годовой аукцион должен был пройти еще летом - в июле. О его отсутствии президент России Владимир Путин высказался в конце октября. "Есть определенные правила энергетического рынка ЕС, и Украина взяла на себя обязательство и присоединилась к этим европейским законам. А по этим правилам нужно было заранее бронировать эти мощности для прокачки. И срок для бронирования по этому маршруту - как раз июль текущего года - он пропущен. И до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает", - сказал тогда президент.



Пять лет назад, когда сертификация "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) по европейским стандартам завершилась, Андрей Коболев, занимавший на тот момент должность главы "Нафтогаза", называл это доказательством надежности Украины как партнера в обеспечении глобальной энергетической безопасности. "Благодаря европейским правилам Украина значительно усиливает надежность поставок энергоносителей в каждый дом и на каждое предприятие", - заявлял он.



Тем не менее по графику ENTSOG 27 декабря европейские операторы ГТС еще должны провести аукционы на так называемую прерываемую мощность для транзита в январе. В отличие от гарантированной (твердой) мощности, предоставление такой услуги возможно прервать в любое время, если транспортировка становится технически невозможной. Далее остается только бронирование на суточной основе. Следующий твердый аукцион на месяц вперед (на февраль) планируется лишь 20 января.



Однако еще в апреле глава дивизиона по сотрудничеству с клиентами ОГТСУ Андрей Прокофьев заявлял, что отсутствие сделки с Россией с практической точки зрения означает, что Украина "не будет предлагать никаких мощностей на аукционы".



РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Александра Новака, пресс-службы Еврокомиссии и "Газпрома".



Действующий договор



Истекающий контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. По условиям контракта "Газпром" гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м - в 2020 году и по 40 млрд куб. м - в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay ("качай или плати"), а "Нафтогаз" бронировал соответствующие мощности у компании "Оператор ГТС Украины".



Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м. "Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", - говорил Зеленский (цитата по "Прайм").



В первый год действия контракта "Газпром" прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м, в 2021 году - 41,6 млрд куб. м. В 2022-м, после начала специальной военной операции, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС "Сохрановка"). Тогда украинский транзит составил порядка 19 млрд куб. м, а в 2023 году - около 14 млрд куб. м.



Позиции сторон



Украина. В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил позицию, которая исключает возможность продления транзитного соглашения с Россией после 2024 года. "Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января", - заявил 12 декабря и украинский министр энергетики Герман Галущенко.



Россия. Москва, в отличие от Киева, готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре Владимир Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он. "В частности, через "Турецкий поток", может быть, отчасти через "Голубой поток" в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления", - говорил президент. В конце октября он вновь заявил, что Россия "никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту". "И не отказываемся", - заверил Путин.



Евросоюз. Новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре назвал своим "главным приоритетом" окончательный разрыв связей Евросоюза с Россией в топливной сфере. Он пообещал представить для этого "конкретную "дорожную карту". Его предшественница Кадри Симсон в октябре заявила, что в ЕС смогут обойтись без российского газа. Хранилища газа в Европе заполнены на 95%, что позволит сохранить цены стабильными на отопительный сезон, подчеркнула Симсон.



Азербайджан и неофициальные переговоры. В июне агентство Bloomberg сообщило, что Европа все же обсуждает с Украиной продолжение поставок из России, а в качестве одного из вариантов рассматривается прокачка газа из Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев позднее заявил, что европейские и украинские власти действительно обратились к нему с просьбой посодействовать транзитной сделке. Но он заверил, что Азербайджан не станет инвестировать в увеличение собственной добычи газа и экспорт, если европейцы откажутся вкладывать в это средства. В ноябре Bloomberg раскрыл новые детали, заявив, что Венгрия и Словакия уже близки к сделке с Азербайджаном о поставках 12–14 млрд куб. м в год. Этот контракт, однако, должен включать своповые (обменные) операции с Россией, поскольку у Баку недостаточно собственных мощностей. При этом глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов затем рассказал, что экспорт газа из страны в 2025 году планируется на прежнем уровне - 12,5 млрд куб. м. "Я не знаю, что произойдет", - сказал он об украинском транзите (цитата по Reuters).



Маршрут через Украину



Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. "Газпром" также поставляет газ по "Турецкому потоку" в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал - Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по "Северному потоку" невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года. Тогда же была повреждена одна ветка "Северного потока-2", использование которого при этом ограничено антироссийскими санкциями.



По украинскому маршруту газ "Газпрома" напрямую поступает в Молдавию и Словакию, из которой дальше идет в Австрию, на один из крупнейших европейских газовых хабов в Баумгартене, а затем частично в соседние Венгрию и Италию.



Хотя Австрия ранее в декабре расторгла контракт с "Газпромом", украинский транзит после этого не снизился. Позиция Словакии открытая - страна стремится продолжить поставки из России. В конце ноября состоялись и российско-молдавские переговоры о продолжении поставок газа в Молдавию. Однако с 16 декабря в республике объявлено чрезвычайное положение в связи с возможным прекращением транзита через Украину.



Что ждет рынок



Однозначные выводы о будущем использовании украинского маршрута пока делать рано, прокомментировала РБК директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. "Длинная непростая история транзита российского газа по территории Украины учит нас тому, что связанные с ним вопросы зачастую решаются либо прямо накануне нового года, либо в первые недели", - напоминает она. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк согласен, что "решение, вероятно, будет достигнуто уже в 2025 году". Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ), допускает, что в Киеве "решили остановить транзит с 1 января, чтобы использовать этот вопрос как свой козырь позже, на возможных мирных переговорах, анонсированных Дональдом Трампом".



Несмотря на функционирование украинской ГТС согласно европейским правилам, возбудить антимонопольное разбирательство после остановки Украиной транзита представляется сложной задачей, считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры". Хотя Третий энергетический пакет ЕС предусматривает принцип недискриминационного доступа к газотранспортной инфраструктуре, его применение в данном случае ограничено тем, что Украина не является членом Евросоюза. "Более того, в текущих геополитических условиях европейские регуляторные органы, вероятно, будут рассматривать ограничение транзитных мощностей преимущественно через призму энергетической безопасности, а не как проблему конкуренции", - считает он.



Чуть менее сложной ситуация может быть в случае оспаривания "Газпромом" разрыва австрийского контракта, говорит Горбунов. Однако и в этом случае перспективы "Газпрома" на успех "неоднозначны", а исход судебного разбирательства "будет во многом зависеть от конкретных условий договора, применимого права соответствующей европейской юрисдикции и сопутствующих обстоятельств".



Между тем разрыв Австрией контракта с "Газпромом" не упрощает задачу переориентации поставок газа с украинского маршрута, поскольку "направить по "Турецкому потоку" дополнительно порядка 9 млрд куб. м газа является нереализуемой задачей", констатирует Белова. Таким образом, выбор останется между такими вариантами, как прекращение поставок ряду потребителей или взаимодействие с "Нафтогазом" без прямого участия "Газпрома" (по типу нефтяного транзита). Опция с участием азербайджанской SOCAR также возможна, считает Белова. Де-юре компания будет поставлять свой газ, а де-факто - российский.



Но, судя по данным ENTSOG, Австрия продолжает закупать российский газ в больших объемах, говорит Белогорьев. По его оценкам, с 16 ноября по 12 декабря переток газа из Словакии в страну сократился лишь на 14% относительно первой половины ноября (когда еще действовал контракт с OMV) - с 25 млн до 21,3 млн куб. м в сутки. "Поэтому отсутствие долгосрочного контракта вовсе не означает, что Австрии перестал быть нужен российский газ. Она готова какое-то время продержаться без него благодаря огромным запасам газа в ПХГ. Возможны также ограниченные перетоки газа из Италии и Германии... Но негласно Австрия почти наверняка продолжит лоббировать продолжение транзита", - считает эксперт.



За счет больших запасов в подземных хранилищах два-три месяца продержится без российского газа и Словакия, добавляет Белогорьев. Однако неясным остается вопрос с Молдавией, у которой нет ни своих ПХГ, ни альтернативы полностью заместить газ из России. "Даже если попытаться перенаправить поставки по длинному обходному пути через "Турецкий поток" и по Трансбалканскому газопроводу, то все равно на двух небольших участках придется пересекать границы Украины", - замечает эксперт. В целом за счет роста турецкого транзита возможно перенаправить 2–3 млрд куб. м в страны ЕС и около 2 млрд куб. м в Молдавию, но это лишь треть текущего транзита через Украину, подсчитывают в ИЭФ. При этом придется увеличить поставки российского газа на турецкий рынок по газопроводу "Голубой поток", что ухудшит логистику для Турции. Также необходимо договариваться с Румынией о транзите газа в Венгрию и Молдавию через ее территорию, предупреждает Белогорьев.



Что будет с ценами на газ



Биржевые цены на газ в Европе в декабре колеблются в диапазоне $440–530 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE по индексу хаба TTF. Но, несмотря на очевидную неопределенность, резкой реакции цен на газ в Европе "на временное прекращение транзита" ждать не стоит, уверен Миронюк. "До нового всплеска энергопотребления в летние месяцы котировки могут оставаться на уровнях, не превышающих максимумы этого года: $530 за 1 тыс. куб. м на хабе TTF. Впрочем, и их снижение к уровням весны-лета этого года $260–400 маловероятно", - заключает он.



Белогорьев считает, что на хабах в Австрии (CEGH) и Италии (PSV) реакция котировок может оказаться более острой, чем на TTF. "В Австрии спотовые цены могут увеличиться в первом квартале на 50% и более", - подсчитывает он. Однако эксперт напоминает, что погода способна значительно больше влиять на перспективы прохождения отопительного сезона и цены, чем выбывающие объемы. При этом при реализации всех неблагоприятных условий к 1 апрелю запасы газа в ПХГ Европы останутся на уровне 32–37 млрд куб. м (31–35% номинальной мощности). "Это мало, но некритично", - замечает Белогорьев. Хотя восполнение этих запасов в условиях все еще ограниченного предложения СПГ будет подталкивать цены на газ к росту в течение всего 2025 года, заключает эксперт.



Татьяна Киселева Источник - РБК

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