Без хиджаба: арестованную иранскую певицу освободили

11:57 16.12.2024

В ночь на 15 декабря власти Ирана освободили певицу Парасту Ахмади и ее двух музыкантов, сообщает Zakon.kz.



27-летняя Ахмади была арестована в Мазендеране на севере Ирана через три дня после публикации на YouTube своего открытого выступления в караван-сарае.



Концерт быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в иранских социальных сетях, пишет местное издание. Несмотря на ограничения YouTube в Иране, выступление собрало более 1,5 млн просмотров за последние три дня, а клипы широко распространялись в интернете.



При этом силовики заставили Парасту Ахмади удалить свой аккаунт в Instagram.



