 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Без хиджаба: арестованную иранскую певицу освободили
11:57 16.12.2024

В ночь на 15 декабря власти Ирана освободили певицу Парасту Ахмади и ее двух музыкантов, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Ахмади была арестована в Мазендеране на севере Ирана через три дня после публикации на YouTube своего открытого выступления в караван-сарае.

Концерт быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в иранских социальных сетях, пишет местное издание. Несмотря на ограничения YouTube в Иране, выступление собрало более 1,5 млн просмотров за последние три дня, а клипы широко распространялись в интернете.

При этом силовики заставили Парасту Ахмади удалить свой аккаунт в Instagram.



Иранскую певицу задержали за выступление с открытыми плечами и без хиджаба.

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Известную иранскую певицу Парасту Ахмади задержали после онлайн-концерта, где она появилась с оголенными плечами и без хиджаба. Концерт, который длился около получаса, собрал почти два миллиона просмотров за три дня.

Как сообщается, через несколько часов после публикации видео на YouTube сотрудники специальных служб ворвались в дом артистки и увезли ее на допрос. По законам Ирана, ей грозило суровое наказание за "непристойность".

Позже стало известно, что Ахмади была освобождена. Иранцы назвали это событие "маленькой победой", однако многие опасаются, что подобные случаи могут участиться.

Источник - Podrobno.uz
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