Проблема Украины решается договором России и Германии

12:00 16.12.2024

Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.



Владимир Можегов

публицист



Я всегда был уверен, что проблема Украины (как, впрочем, и проблема Польши) по большому счету может быть решена только одним: договором России и Германии.



"Союз трех императоров" – вот идеальное решение европейских проблем (да и Евразии в целом). Проблема, однако, в том, что Германия сегодня не субъект, а объект мировой политики, страна, фактически оккупированная Америкой (точнее, глобалистской идеей и силами атлантизма). Именно потому и возникла проблема Украины. И она окончательно не будет решена до тех пор, пока не изменится Германия. Пока не изменится Европа.



Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности. Потому что именно из-за несовершенной системы безопасности она и возникла.



Продвижение НАТО на восток – вот исток украинской проблемы. Отсутствие Германии как ответственного субъекта, способного принимать решения и нести ответственность за них – вот исток украинской проблемы. И это не два истока, а один и тот же.



Давайте чуть помечтаем. Если бы к власти в ФРГ пришла "Альтернатива для Германии" (АдГ), если бы Соединенные Штаты чуть сбавили опеку над Германией (скажем, убрали бы с ее территории свои военные базы), то что стало бы с Украиной? Эта проблема стала бы затихать сама собой. Потому что проблема НАТО стала бы отступать и потому что проблема Украины начала бы решаться теми, кто в ее решении действительно заинтересован. Теми, кто здесь живет, то есть Россией, Германией, Украиной и Польшей.



А если бы Орбан собрал свой чаемый "консервативный союз", в который вошли бы Венгрия, Словакия, Австрия и, возможно, Чехия, то проблема Украины стала бы решаться еще быстрее, качественнее и надежнее. Потому что ее решал бы весь Восток Европы – люди и страны, действительно желающие ее решения. И несомненно гораздо лучше понимающие, что и как следует здесь решать.



Возможна ли такая ситуация? Ну а почему нет? Был бы рад Трамп сбросить со своих плеч решение украинской проблемы, свалив ее на Орбана и АдГ? Да, конечно, был бы рад. Особенно, если бы война резко стала затухать, чаемый всеми мир устанавливаться.



Итак, проблема мира на Украине решается на уровне мирного договора Восточной Европы. Но и проблема Восточной Европы (гораздо более консервативной, нежели Европа центральная, желающей жить так, как она хочет), решается на уровне всего Европейского союза. Последний же очевидно требует федерализации и гораздо большей самостоятельности отдельных его членов. Сегодняшняя бессмысленная, бессвязная, не имеющая лица евробюрократия не устраивает на самом деле вообще никого. То есть измениться должен не только Восток Европы, должна измениться вся Европа. Но проблема безопасности Европы, в свою очередь, решается на уровне всей Евразии.



Так мы приходим к необходимости выстраивания нового контура безопасности для всего мира. И здесь, конечно, встречаем следующие проблемы. Например: Трампу не нравится чрезмерное сближение России и Китая. Он считает этот союз направленным против Америки и готов вкладывать все имеющиеся в его распоряжении средства, рычаги, силы, чтобы не допустить этого сближения и развалить экономики наших стран. Пусть так. Но нельзя ли направить всю эту энергию на нечто более позитивное?



Не хочет же Трамп в самом деле вместо союза России и Китая получить войну России с Китаем (эту голубую мечту Демпартии и ее проекта "Навальный")? Надеюсь, что нет. Тогда давайте попробуем увидеть на месте противостояния Запада и России – Китая или войны России с Китаем нечто новое, нечто третье. Мир "на трех ногах", или проект "Аркаим" (разработка Изборского клуба 2023 года), которые вкратце выглядят так: с одной стороны – Китай, с другой – Запад (атлантизм), а посередине – третий полюс силы или "неприсоединившиеся" страны: Россия, Индия, Иран, возможно, арабский регион и, скорее всего, континентальная Европа, которой такое "среднее" положение между атлантизмом (США и Британией) и Китаем может показаться более предпочтительным, нежели сегодняшнее положение, где Европа вынуждена играть роль атлантической колонии.



Не кажется ли вам такой контур мира гораздо более спокойным, надежным и безопасным нежели то, что мы имеем сегодня?