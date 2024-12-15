 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.12.2024
12:19  Биткоин – как оружие "коллективного Трампа"
12:12  В рамках проекта "Многодетные деревни" в Россию приехала семья из Латвии
12:01  Миражи многополярного мира. 2024–2032 годы: развитие кризиса, - С.Переслегин
12:00  Проблема Украины решается договором России и Германии
11:57  Без хиджаба: арестованную иранскую певицу освободили
11:51  Контракт "Газпрома" и Украины на транзит газа в Европу истекает 31 декабря
11:46  Парламентские молчуны. Почему таджикские депутаты перестали контактировать со СМИ?

11:44  Противостояние с Россией ведет транспорт Прибалтики к "голодной смерти"
10:12  Бишкек. Глава стройкомпании "KG Групп" Имамидин Ташов объявил голодовку в СИЗО
10:05  Бывший министр экономики Данияр Амангельдиев назначен 1-м вице-премьером Кыргызстана
10:00  Адылбек Касымалиев назначен и.о. председателя Кабмина Кыргызстана
09:55  Премьер Киргизии Акылбек Жапаров "добровольно" подал в отставку
09:39  Прозападные беспорядки в Грузии: золотой ключик Саломе Зарубишвили, - Дм.Седов
09:36  Борьба Израиля и Турции переходит в горячую фазу, - Игорь Субботин
00:52  Самое удачное время года. Армия России наступает, Европа ожидаемо предает Украину, Америка брезгливо морщится, - Иван Охлобыстин
00:50  Бывший главный тренер сборной Китая по футболу г-н Ли Те приговорен к 20 годам тюрьмы. За взятки
00:40  Российские войска ликвидировали Кураховский "карман" и берут в клещи Покровск, - Алексей Рамм
00:36  Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike
00:33  Аркадаг получил от сына Сердара Международную премию имени Махтумкули
00:30  В Германии объяснили, почему многие немцы хотят переехать в Россию на ПМЖ
00:23  Стерхи стаями кружат... В США нарастает паника из-за многочисленных сообщений о неопознанных БПЛА
00:21  Антироссийские санкции: власти Норвегии выстрелили себе в ногу, - Дм.Нефедов
00:20  Ватикан делает западное христианство антизападным. О рисках заигрываний папы Франциска, - НГ
00:17  Игры в любимые иероглифы. Запись китайских слов в текстах на русском языке явно нуждается в систематизации, - Ольга Завьялова
00:15  Германия. Устоит ли правительство Олафа Шольца, - Олег Никифоров
00:13  "Золотые закрома" Америки пусты? Так сколько же золота в официальных резервах США, - Валентин Катасонов
00:11  Сирийский разлом - как будет меняться характер конфликта, - Станислав Тарасов
00:09  Мир после падения Дамаска: пространство пророчеств и прогнозов, - Владимир Овчинский
00:02  Весь Кыргызстан - сплошная стройплощадка... А строить - некому, - Канат Кожоев
00:01  "Нелегитимный президент и агент Кремля": зачем Санду добивает Молдавию?
Воскресенье, 15.12.2024
20:55  Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана по фигурному катанию
19:43  Миграция в США бьет все рекорды, - Е.Мур
18:28  Путин в Москве встречался с экс-елбасы. О чем говорили - секрет
17:38  "Сегодня Сирия, а завтра - Россия". Жители ЦА уже не скрывают своих планов, - "Царьград"
16:36  Московские археологи в 2024 году поставили рекорд. Раскопки на более чем 200 объектах оказались очень продуктивными
15:12  МЕРКОСУР раздора. Торговое соглашение со странами Южной Америки грозит расколоть ЕС, - Николай Петров
14:54  В Керченском проливе тонут два небольших российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"
13:42  В Турецком Демре (близ Антальи) археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца
12:55  Как в Германии хоронят концерн Volkswagen (видео)
12:37  Жизнь во благо народа. Памяти министра образования ТаджССР Рауфа Дадабаева
12:36  В Казахстане обновили Правила установки памятников
12:34  Узбекистан. Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Эспиносу и завоевал временный чемпионский титул WBA
12:27  Узбекистан. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов обновил мировой рекорд и стал трехкратным чемпионом мира
12:20  Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех, - Юлия Банишевская
11:58  В боях на Донбассе погибли 2 украинских чемпиона мира и подполковник штаба НАТО в Европе Кент Миллер
11:51  Какие прото-государства могут появиться на руинах Сирии, - Роман Крецул
10:56  Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придется воевать в Сирии с прокси США - курдами
10:49  Сирия. Американский спецназ занял покинутую рускими базу в Кобани
10:28  Станция назначения: Вашингтон забеспокоился из-за строительства АЭС в Узбекистане, - К.Логинова
10:00  От Донбасса до США. Чем займется "Национальный правозащитный комитет" России
03:24  Мир после падения Дамаска. Пространство пророчеств и прогнозов, - Владимир Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Проблема Украины решается договором России и Германии
12:00 16.12.2024

Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

Владимир Можегов
публицист

Я всегда был уверен, что проблема Украины (как, впрочем, и проблема Польши) по большому счету может быть решена только одним: договором России и Германии.

"Союз трех императоров" – вот идеальное решение европейских проблем (да и Евразии в целом). Проблема, однако, в том, что Германия сегодня не субъект, а объект мировой политики, страна, фактически оккупированная Америкой (точнее, глобалистской идеей и силами атлантизма). Именно потому и возникла проблема Украины. И она окончательно не будет решена до тех пор, пока не изменится Германия. Пока не изменится Европа.

Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности. Потому что именно из-за несовершенной системы безопасности она и возникла.

Продвижение НАТО на восток – вот исток украинской проблемы. Отсутствие Германии как ответственного субъекта, способного принимать решения и нести ответственность за них – вот исток украинской проблемы. И это не два истока, а один и тот же.

Давайте чуть помечтаем. Если бы к власти в ФРГ пришла "Альтернатива для Германии" (АдГ), если бы Соединенные Штаты чуть сбавили опеку над Германией (скажем, убрали бы с ее территории свои военные базы), то что стало бы с Украиной? Эта проблема стала бы затихать сама собой. Потому что проблема НАТО стала бы отступать и потому что проблема Украины начала бы решаться теми, кто в ее решении действительно заинтересован. Теми, кто здесь живет, то есть Россией, Германией, Украиной и Польшей.

А если бы Орбан собрал свой чаемый "консервативный союз", в который вошли бы Венгрия, Словакия, Австрия и, возможно, Чехия, то проблема Украины стала бы решаться еще быстрее, качественнее и надежнее. Потому что ее решал бы весь Восток Европы – люди и страны, действительно желающие ее решения. И несомненно гораздо лучше понимающие, что и как следует здесь решать.

Возможна ли такая ситуация? Ну а почему нет? Был бы рад Трамп сбросить со своих плеч решение украинской проблемы, свалив ее на Орбана и АдГ? Да, конечно, был бы рад. Особенно, если бы война резко стала затухать, чаемый всеми мир устанавливаться.

Итак, проблема мира на Украине решается на уровне мирного договора Восточной Европы. Но и проблема Восточной Европы (гораздо более консервативной, нежели Европа центральная, желающей жить так, как она хочет), решается на уровне всего Европейского союза. Последний же очевидно требует федерализации и гораздо большей самостоятельности отдельных его членов. Сегодняшняя бессмысленная, бессвязная, не имеющая лица евробюрократия не устраивает на самом деле вообще никого. То есть измениться должен не только Восток Европы, должна измениться вся Европа. Но проблема безопасности Европы, в свою очередь, решается на уровне всей Евразии.

Так мы приходим к необходимости выстраивания нового контура безопасности для всего мира. И здесь, конечно, встречаем следующие проблемы. Например: Трампу не нравится чрезмерное сближение России и Китая. Он считает этот союз направленным против Америки и готов вкладывать все имеющиеся в его распоряжении средства, рычаги, силы, чтобы не допустить этого сближения и развалить экономики наших стран. Пусть так. Но нельзя ли направить всю эту энергию на нечто более позитивное?

Не хочет же Трамп в самом деле вместо союза России и Китая получить войну России с Китаем (эту голубую мечту Демпартии и ее проекта "Навальный")? Надеюсь, что нет. Тогда давайте попробуем увидеть на месте противостояния Запада и России – Китая или войны России с Китаем нечто новое, нечто третье. Мир "на трех ногах", или проект "Аркаим" (разработка Изборского клуба 2023 года), которые вкратце выглядят так: с одной стороны – Китай, с другой – Запад (атлантизм), а посередине – третий полюс силы или "неприсоединившиеся" страны: Россия, Индия, Иран, возможно, арабский регион и, скорее всего, континентальная Европа, которой такое "среднее" положение между атлантизмом (США и Британией) и Китаем может показаться более предпочтительным, нежели сегодняшнее положение, где Европа вынуждена играть роль атлантической колонии.

Не кажется ли вам такой контур мира гораздо более спокойным, надежным и безопасным нежели то, что мы имеем сегодня?

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734339600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы "Келешек"
- Спикер Сената встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Иордания нарастят экономическое сотрудничество
- В Кызылорде стартовал республиканский семинар, посвященный программе "Ауыл аманаты"
- Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к предстоящим паводкам
- Завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкент
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  