|В рамках проекта "Многодетные деревни" в Россию приехала семья из Латвии
12:12 16.12.2024
В ближайшее время они смогут заселиться в свой новый дом
Семья из Латвии, которая согласилась участвовать в проекте медиахолдинга Readovka "Многодетные деревни", уже пересекла границу с Россией и совсем скоро прибудет в свой новый дом. Руководитель фонда "Ридовка Помогает!" Дмитрий Смольянинов побеседовал с ними и узнал об их первых впечатлениях и ожиданиях.
Многодетные родители из Латвии Виталий и Светлана Морозовы вместе с 10 детьми наконец прибыли в Россию, и в ближайшее время смогут заселиться в свой новый дом. Подготовка их переезда началась еще летом, но из соображений безопасности заранее не анонсировалась. Как выяснилось, меры предосторожности были не лишними – незадолго до выезда из страны местная опека пыталась отобрать у Светланы и Виталия детей.
Позади остались 2 дня пути и переживаний о том, что латвийская сторона может сорвать долгожданный переезд семьи Морозовых. К счастью, все прошло благополучно, за что отдельное спасибо президенту Белоруссии Александру Лукашенко и депутату Госдумы РФ Марии Бутиной, которые помогли Readovka организовать задуманное. На пути в новый дом семья побывала в Минске, где посетила шоколадную фабрику и пообщалась с нашими белорусскими коллегами, рассказав им о своей прежней жизни.
"Несмотря на трудную, сложную дорогу, нервы супруги и детей, мы наконец-таки здесь и скорее хотим увидеть дом, куда мы едем всей семьей", – поделился Виталий.
Теперь самое главное, что семья в России, все испытания пройдены, и впереди – счастливое будущее без проблем и лишений. Для нас это тоже очень важное событие, ведь это первая семья, которая переселяется в наш проект "Многодетные деревни", давая старт его дальнейшему развитию и процветанию.
В деревне Рухань уже готово все необходимое для комфортной жизни большого семейства Морозовых вдали от гонений и притеснений. И хоть дорога была долгой и непростой, первые эмоции и у взрослых, и у детей по прибытии в Россию самые позитивные.
Ранее глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев представил туристический проект, сопряженный с работой по "Многодетным деревням" на Парламентских слушаниях в Госдуме. Уточняется, что инфраструктура будет состоять из гостиничного комплекса, где предусмотрены номера с расширенной площадью для больших семей. На территории также появятся туристические коттеджи и гостевые дома, часть из которых уже построена.