В рамках проекта "Многодетные деревни" в Россию приехала семья из Латвии

12:12 16.12.2024

В ближайшее время они смогут заселиться в свой новый дом



Семья из Латвии, которая согласилась участвовать в проекте медиахолдинга Readovka "Многодетные деревни", уже пересекла границу с Россией и совсем скоро прибудет в свой новый дом. Руководитель фонда "Ридовка Помогает!" Дмитрий Смольянинов побеседовал с ними и узнал об их первых впечатлениях и ожиданиях.



Многодетные родители из Латвии Виталий и Светлана Морозовы вместе с 10 детьми наконец прибыли в Россию, и в ближайшее время смогут заселиться в свой новый дом. Подготовка их переезда началась еще летом, но из соображений безопасности заранее не анонсировалась. Как выяснилось, меры предосторожности были не лишними – незадолго до выезда из страны местная опека пыталась отобрать у Светланы и Виталия детей.



