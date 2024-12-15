|Биткоин – как оружие "коллективного Трампа"
12:19 16.12.2024
В Америке могут создать резерв в триллион долларов, номинированных в крипотвалюте
15.12.2024 | Олег СЕРГЕЕВ
В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тысяч. Согласно данным биржи Binance, перешагнув эту отметку криптовалюта продемонстрировала рост на 4,29%. При этом актив сделал это дважды менее чем за две недели. Первый новый рекорд биткоин поставил через несколько часов после того, как Д. Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, главный биржевой регулятор США) криптоэнтузиаста Пола Аткинса, уже занимавшего пост председателя SEC в период президентства Д. Буша-младшего, а после основавшего консалтинговую компанию.
Спустя несколько дней после этого, сын Трампа Эрик предсказал рост стоимости биткоина до миллиона долларов. По мнению бизнесмена, его отец в ближайшие годы превратит США в "криптостолицу мира" и вслед за ней все правительства стран перейдут на биткоин. Победит при таком сценарии, само собой, тот, кто принял биткоин первым, то есть США. Созвучное предсказание озвучили почти синхронно с Трампом-младшим и специалисты BlackRock, спрогнозировавшие в отчете "Глобальный прогноз на 2025 год" дальнейшее развитие не только ИИ, но и биткоина.
В BlackRock видят потенциал биткоина в качестве нового инструмента для диверсификации наряду с золотом. Потенциал нового класса цифровых активов обусловлен его уникальными факторами, среди которых возможность роста с течением времени. Подъем цены связан с заранее определенным предложением монет и растущим спросом, который основан на вере инвесторов в потенциал криптовалюты в качестве инструмента для платежей.
Корреляция биткоина с мировыми акциями остается ограниченной, несмотря на периодические всплески – данные BlackRock
Профиль риска и доходность биткоина изменится в том случае, если он действительно достигнет широкого распространения. В связи с этим он больше похож на золото – инструмент тактического хеджа против определенных рисков. "Роль биткоина как средства сбережения и платежной системы делает его потенциальным инструментом диверсификации", – отмечает главный инвестиционный директор по ETF и индексным инвестициям в BlackRock Самара Коэн.
Аналитики BlackRock отмечают, что рост актива до рекордных максимумов после выборов США отражает перспективу широкого принятия биткоина, учитывая поддержку избранного президента Дональда Трампа. По их мнению, эти драйверы сделают биткоин менее коррелирующим с акциями и другими рискованными активами в долгосрочной перспективе.
Действительно, биткоин начал быстро прибавлять в цене после победы Трампа. В день выборов, когда подсчет голосов показал преимущество республиканца, криптовалюта выросла с $68 тыс. до $74 тыс. и продолжила дорожать. В ходе предвыборной кампании Д. Трамп пообещал сделать США "криптостолицей планеты" и накопить запас биткоинов. "Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США", – сообщил Трамп. На фоне его заявлений биткоин вырос в цене на 40%, а с начала года – более чем вдвое, перевалив в декабре уровень в 100 тысяч долларов за монету.
На самом деле, по мнению аналитиков, 100 тысяч в данном случае – это просто число. Сакральность ему придают сами люди, хотя объективно криптовалюты в настоящее время будут расти просто на фоне победы Трампа, которому нужен инструмент, потенциально способный конкурировать с цифровыми валютами – ресурсом его политических противников. И цифровые валюты, и криптовалюты пока находятся в начале своего строительства, баланс между ними не установлен, а потому Трамп намерен установить этот баланс и создать механизмы, которые будут этот баланс обеспечивать.
С этой целью Трамп и подбирает соответствующую команду. Помимо криптоэнтузиаста Пола Аткинса, в конце ноября он выдвинул на пост министра финансов США еще одного сторонника криптоиндустрии – Скотта Бессента (на фото).
Кандидатуры министра финансов США и главы SEC, как главного биржевого регулятора США, и в новой администрации становятся крайне важными – именно эти люди должны решать задачу реализации ключевого проекта нового-старого президента США, в то время как сам Д. Трамп будет их прикрывать.
По мнению экспертов, для готовящегося занять пост президента США Трампа совсем неважно, какая сексуальная ориентация у его будущего министра финансов (по определению немецкой Die Welt, он "гей, ориентированный на стабильность, и спекулянт Сороса"), гораздо важнее, насколько ему удастся запустить проект Трампа о создании резерва США в биткоинах.
Об этом уже объявлено, как объявлено, что этот резерв должен быть не менее чем в 1 млн монет BTC. Сам факт перехода крупнейшей экономики мира на резервирование в биткоинах может вызвать (и уже вызывает) существенный рост его стоимости. Нынешние 100 тысяч за монету действительно могут быть только самым началом, поэтому и слова Трампа-младшего о миллионе долларов за одну монету игнорировать не стоит. Ведь по мере реализации проекта создания резерва стоимость биткоина будет только расти.
Некоторые эксперты уже высказывают мнение, что это означает, что США могут создать резерв в триллион долларов, номинированных в биткоинах. Сумма эта для США не запредельна, но и не очень мала. Главное в этих планах – неизбежность того, что вслед за США подобные действия станут предпринимать и другие экономики.
Понятно, что биткоина на всех не хватит, соответственно, в пул резервных криптовалют станут входить и другие монеты, конкурируя между собой через капитализацию. Понравится ли такое положение дел Федеральной резервной системе (ФРС) США и стоящими за ней противникам новоизбранного президента, вопрос риторический. А вот для самого Трампа эта задача является наиболее приоритетной.
По сути, Трамп намеревается создать новый баланс с ФРС, в идеале лишив ее монополии, т. к. это структура противостоящей ему глобалистской системы, продвигающей отличный от трамповского проект "новой нормальности" нового мирового порядка. Цифровые деньги, как инструмент этого проекта, способны позволить глобалистским структурам контролировать финансово-экономические процессы и управлять ими в планетарном масштабе, но главное – они являются также и инструментом управления и контроля социальных субъектов и их поведения, вплоть до каждого отдельного человека.
Разумеется, что такой инструмент является чрезвычайно опасным, и идея создания баланса между криптовалютами и цифровыми деньгами выглядит достаточно разумной с точки зрения демонополизации такого рода инструментов. Поэтому уже звучат прогнозы, что при президентстве Д. Трампа криптовалюты, скорее всего, получат мощный толчок и импульс в развитии и распространении. И, конечно, наряду с активнейшим противостоянием такой политике со стороны глобальных финансовых структур будут иметь место и объективные трудности.
К последним некоторые аналитики уже не первый год относят высокую вероятность кратного падения цен на биткоин из-за перевода активов в физическое золото. Из-за подобного золото уже ставило абсолютный рекорд, например, накануне начала СВО, за 2021 год – по притоку капитала. При этом и сегодня очевидно, что перевести в случае подобных специальных военных форс-мажоров "цифровое золото" в реальное успеют далеко не все.
Следующий момент связан с т. н. человеческим фактором, благодаря которому, по мнению источника отраслевого издания CoimDesk, "криптоэнтузиаст" П. Аткинсон, коего Трамп хочет назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), может отказаться от предложенной должности, поскольку ему якобы неинтересно заниматься ее преобразованием. Еще одной проблемой могут стать "флуктуации" самого биткоина, имевшие место даже в этом месяце, когда после первого скачка за планку в $100 тысяч он вновь упал до $95 тысяч, руша тем самым весь крипторынок, пока инвесторы фиксировали миллиардные убытки.