Биткоин – как оружие "коллективного Трампа"

12:19 16.12.2024

В Америке могут создать резерв в триллион долларов, номинированных в крипотвалюте



15.12.2024 | Олег СЕРГЕЕВ



В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тысяч. Согласно данным биржи Binance, перешагнув эту отметку криптовалюта продемонстрировала рост на 4,29%. При этом актив сделал это дважды менее чем за две недели. Первый новый рекорд биткоин поставил через несколько часов после того, как Д. Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, главный биржевой регулятор США) криптоэнтузиаста Пола Аткинса, уже занимавшего пост председателя SEC в период президентства Д. Буша-младшего, а после основавшего консалтинговую компанию.



