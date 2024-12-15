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|Правонарушения на митингах в Грузии, по которым ужесточат наказание
15:28 16.12.2024
В Грузии ужесточат меры за правонарушения на митингах
Поправки в Административный кодекс вступят в силу после подписания президентом, поэтапно до 1 апреля 2025 года.
- С 500 до 5 тыс. лари (до 185 тыс. рублей ) вырастет штраф для нарушивших правила закона "О манифестациях и собраниях". Для организаторов - с 5 до 15 тыс лари (до 553,5 тыс. рублей).
- Запрещено проносить на акции пиротехнику, лазеры и скрывать лицо - штраф 2 тыс. лари (73,8 тыс. рублей).
- С 300 до 1 тыс. лари (до 37 тыс. рублей) вырастет штраф за вандализм. За повторное подобное нарушение - с 500 до 2 тыс. лари (до 74 тыс. рублей).
- Штраф за граффити на административных зданиях и дорогах близ них, на памятниках культурного наследия вырастет с 1 до 2 тыс. лари (до 74 тыс. рублей).
- Штраф за незаконное ношение полицейской формы и атрибутики или похожей на нее составит 2 тыс. лари (74 тыс. рублей) с конфискацией формы.