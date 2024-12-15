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|Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Шольцу
20:12 16.12.2024
Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафу Шольцу, пишут СМИ.
В доверии Шольцу 16 декабря отказали 394 депутата. Еще 207 членов бундестага в ходе поименного голосования поддержали канцлера, 116 воздержались.
Вотум недоверия поддержали в том числе члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и "Альтернативы для Германии".
Шольц должен был лишиться вотума доверия бундестага, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов в бундестаг. Вотум доверия был бы выражен, если бы его поддержали, по меньшей мере, 367 депутатов.