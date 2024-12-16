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Асад вывез в Россию две тонны долларов и евро. Что он с ними сделал? - FT
00:04 17.12.2024

16 декабря 2024,
FT: Асад переправил в Москву 21 самолет с двумя тоннами долларов и евро
Алена Фомина

Бывший лидер Сирии Башар Асад несколько лет назад переправил в Москву более $250 млн - это примерно две тонны наличных, пишет FT. Его семья приобрела в российской столице как минимум 20 роскошных квартир, а также начала строить в РФ бизнес. Сенатор Григорий Карасин утверждает, что подобная информация нужна для манипуляций в медийном пространстве, сначала нужно убедиться в ее истинности. Однако активисты уже предложили Асаду отправить деньги на СВО.

Свергнутый лидер Сирии Башар Асад с марта 2018-го по сентябрь 2019 года отправил в Москву самолетом более $250 млн наличными, пишет Financial Times.

Для вывоза денег понадобился 21 рейс.
Деньги переправляли с марта 2018 года по сентябрь 2019 года, загружая в самолеты банкноты по $100 и €500. В феврале 2019-го из Сирии в Москву направили около €20 млн, в мае того же года - $10 млн.

По словам источника FT, в 2018 году иностранные резервы Сирии были "почти на нуле". Из-за санкций Центробанк страны проводил платежи наличными, покупая у России пшеницу, оплачивая печать денег на Гознаке и "оборонные" расходы. Газета добавила, что центральный банк Сирии переправил деньги в Москву в тот период, "когда сирийский диктатор был в долгах перед Кремлем за военную поддержку, а его родственники тайно покупали активы в России".

Сирийская оппозиция и западные страны обвиняют беглого президента в разграблении страны, использовании средств для финансирования войны и собственного обогащения.

"Режиму [Асада] пришлось перевести свои деньги за границу в безопасное место, чтобы иметь возможность использовать их для обеспечения хорошей жизни… для Асада и его ближайшего окружения",
- заявил Дэвид Шенкер, который был помощником госсекретаря США по ближневосточным делам с 2019 по 2021 год.

Он добавил, что подобные переводы не стали неожиданностью, так как Асад регулярно выводил деньги из Сирии для "защиты своих незаконно нажитых доходов".

Старший научный сотрудник Программы правового развития Сирии Эйяд Хамид добавил, что Россия была убежищем для финансов Асада в течение многих лет, особенно после 2011 года, когда в отношении Асада ввели санкции.

FT выяснил, что некоторые когда-то сторонники Асада пришли в ярость после его бегства в Москву, так как для них это стало доказательством того, что политик руководствуется исключительно своими интересами.

Российские активы Асадов
В 2019 году Financial Times писала, что родственники Башара Асада с 2013 года купили не менее 20 объектов недвижимости в российской столице, в том числе 19 квартир в "Москва-Сити".

В мае 2022 года двоюродный брат политика Ияд Махлуф основал в российской столице компанию по продаже недвижимости, а совладельцем стал его брат-близнец. FT добавило, что в связи с происходящим у них на родине они никогда не смогли бы делать бизнес в Европе.

Лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля" Джамиль Кадри в ходе мероприятия на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал об уровне хищений во время правления Асада.

"Уровень грабежа в стране был очень большим. Сейчас, после падения режима Асада, открываются секреты, в частности, как обворовывался Центральный банк Сирии. А кто воровал? Сами правители Сирии и воровали", - сказал Кадри, которого цитирует "Лента.ру".

В России сомневаются, правда ли это
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с "Лентой.ру" призвал быть осторожнее с подобной информацией, так как она может быть направлена против Асада и России:

"На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, - это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует. Посмотрим, насколько эта информация истинная, зачем она выпущена именно сейчас".

Руководитель общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в свою очередь сказал News.ru, что Асаду стоит пожертвовать переправленную им наличку на СВО. При этом он сомневается, что можно верить FT на 100%.

"Призываем Башара Асада, который неоднократно поддерживал Россию, поддерживал СВО, поддерживал Донбасс, поддержать нашу страну и направить часть своих богатств, пусть и не таких, о которых рассказывает FT, на нужды СВО, на нужды армии России. В свое время Россия пришла на помощь сирийскому народу, самое время Асаду ответить взаимностью", - отметил Резяпов.

Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны 8 декабря после того, как сирийские вооруженные группировки после стремительного наступления вошли в Дамаск. Bloomberg писал, что именно власти России убедили Асада уехать из Сирии, а его побег организовала российская разведка. Позднее экс-президенту и его семье предоставили убежище в России из соображений "гуманитарного характера".

Источник - gazeta.ru
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