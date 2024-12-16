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От Сирии хотят отрезать часть юга. Израиль укрепляет присутствие на Голанских высотах, - И.Субботин
00:09 17.12.2024

16.12.2024

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви и министр обороны Исраэль Кац согласовали план продвижения вглубь соседнего государства. Фото Министерства обороны Израиля
Официальное решение Израиля расширить свои поселения на Голанских высотах встретило жесткую критику со стороны других стран Ближнего Востока. У соседей еврейского государства по региону есть опасения, что правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху хочет увеличить свои территориальные приобретения в Сирии, воспользовавшись крахом власти. В Израиле утверждают, что не собираются вступать в конфликт с новыми хозяевами Дамаска. Тем не менее, по данным местных изданий, его армия просчитывает вариант с оккупацией более широкой приграничной территории.

Ближневосточные игроки приняли в штыки план Израиля по стимулированию демографического роста в поселениях на Голанских высотах. Это часть сирийской территории, которая была захвачена еврейским государством по итогам Шестидневной войны 1967 года. Страны Персидского залива и Турция заявили, что такие меры только углубят региональный конфликт. "Мы решительно осуждаем решение Израиля о расширении незаконных поселений на Голанских высотах, которые он оккупирует с 1967 года. Это решение является новым этапом в реализации цели Израиля по расширению своих границ за счет оккупации", – заявили, например, в МИД Турции.

Как пишут арабские издания, сейчас у стран региона есть опасения, что Израиль может использовать падение центрального правительства в Дамаске в качестве прикрытия для пересмотра соглашений, которые действовали в течение десятилетий, или силового захвата земель.

Эти фобии был не против подогреть и сам глава израильского правительства, который после падения правительства президента Башара Асада заявил: соглашение 1974 года о разграничении между двумя странами больше не действует, потому что правительственная армия Сирии оставила свои блокпосты. Не стоит забывать, что военные еврейского государства за это время успели значительно нарастить присутствие в буферной зоне – нейтральной полосе площадью 235 кв. км, где, согласно международному праву, могут находиться исключительно миротворческие силы.

Сейчас же причиной скандала стало то, что правительство Израиля одобрило план по стимулированию демографического роста на Голанских высотах, оценив расходы на этот проект в 11,1 млн долл. "С учетом войны и нового фронта против Сирии, а также стремления удвоить численность населения Голан Биньямин Нетаньяху представил на утверждение правительства первый этап программы по стимулированию демографического роста в поселениях, – заявила канцелярия премьера. – Это решение укрепляет поселения Голан, в том числе в сферах образования, возобновляемой энергетики, создания студенческой деревни и программы организационного развития, которая поможет региональному совету Голан принять новых жителей".

"Мы продолжим свое присутствие на Голанах, их развитие и заселение", – пообещал Нетаньяху. Отдельно премьер подчеркнул, что у еврейского государства "нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией". "Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах", – пообещал он. По его словам, сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит боевые действия на территории соседа только для того, "чтобы нейтрализовать потенциальные угрозы и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы". "Всего за несколько дней мы уничтожили потенциал, который режим Башара Асада создавал десятилетиями, – отметил премьер. – Необходимо гарантировать, что опасное оружие больше не будет направлено против нас с сирийской территории".

В ночь на 16 декабря ВВС ЦАХАЛ нанесли по прибрежным районам Сирии "самые мощные удары" за последнее десятилетие, обратил внимание арабский телеканал "Аль-Джазира". Целью авиарейдов стали в том числе склады с боеприпасами. Огневую поддержку авиации, судя по всему, оказывали и военные корабли. По словам локальных источников ТАСС, мощность израильских нападений была сравнима с полноценным землетрясением. "Ударили в районе Тартуса (вблизи находится российская военная база. – "НГ"), это цементный завод, там стояли сирийские системы противовоздушной обороны. Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение", – проинформировал собеседник агентства.

Дальнейшие планы Израиля создают интригу для всех. Армейское радио сообщило, что командиры ЦАХАЛ налаживают диалог с жителями населенных пунктов на юге Сирии. По этим данным, в ходе переговоров были достигнуты договоренности, согласно которым население организованно соберет все оставшееся оружие, чтобы сдать его израильтянам. Несмотря на то что военные части Израиля пока не продвигаются в новые районы, его командование готовится к сценарию, при котором придется оккупировать более крупные территории на юге соседней страны, передает Армейское радио. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви и министр обороны Исраэль Кац уже утвердили план захвата дополнительной, более глубокой линии на границе.

Под вопросом пока остается готовность Израиля значительно помочь курдским формированиям, которые контролируют северо-восток Сирии. Ранее их командование направило еврейскому государству запрос на открытие линий военной помощи, чтобы отразить наступление исламистских группировок и активно поддерживающей их Турции. Однако правительство Нетаньяху колеблется, потому что это станет поводом для конфликта с Анкарой. Как отмечает издание "Гаарец", вполне вероятно, на каком-то этапе Израилю и Турции придется договариваться напрямую, чтобы снизить риски конфронтации на этой арене.

Источник - НГ
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