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Молдавление на энергетику. "Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока"
00:14 17.12.2024

16.12.2024,

В январе республика может остаться без российского газа
Молдавия рискует остаться без поставок газа из РФ в январе 2025 года: "Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока" для экспорта в страну в начале года. Этот маршрут рассматривался как альтернатива украинскому транзиту, истекающему в конце 2024 года. В Молдавии уже начало действовать чрезвычайное положение в сфере энергетики, и в случае прекращения поставок наибольший удар придется на непризнанное Приднестровье. Несмотря на крайне напряженную ситуацию, Москва и Кишинев пока не стремятся возобновить переговоры о поставках на высоком уровне.

"Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока" для поставок газа в Молдавию в январе 2025 года, следует из данных торговой платформы RBP. Резервацию можно было сделать 16 декабря. Однако 27 декабря европейские платформы проведут аукционы на так называемую "прерываемую мощность" (ее наличие оператор системы гарантировать не может) для транзита в январе 2025 года. Остается также более дорогостоящая опция с суточными аукционами.

Как писал "Ъ", на переговорах в Москве в конце ноября мощности "Турецкого потока" рассматривались как альтернатива транзиту через Украину, который, как ожидается, завершится 1 января 2025 года. Тогда "Газпром", по данным "Ъ", подтверждал намерение поставлять в Приднестровье не менее 5,7 млн кубометров газа в сутки, или около 2 млрд кубометров в год. Но монополия увязывала продолжение поставок с достижением договоренностей о расшивке исторического долга Молдавии перед "Газпромом", который оценивался в $709 млн (см. "Ъ" от 27 ноября).

Пятилетний договор на поставку газа в Молдавию заключен в октябре 2021 года, контрактные обязательства - 3,3 млрд кубометров в год.

Эти объемы, согласно договоренностям, распределялись между молдавской территорией на правом берегу Днестра и Приднестровьем на левом берегу.

В конце 2022 года "Газпром" вдвое сократил поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод. После этого транзитом через Украину из РФ газ шел только в Приднестровье в объеме около 5,7 млн кубометров газа в сутки против законтрактованных 9 млн кубометров. Кишинев в то время перешел на закупку газа на европейском рынке через газопровод из Румынии Яссы-Унгены-Кишинев.

Крупная Молдавская ГРЭС (2,5 ГВт, принадлежит "Интер РАО"), расположенная в Приднестровье, потребляет до 1,3 млрд кубометров газа в год. При этом станция закрывает до 73% потребности правого берега в энергоснабжении. Таким образом, отсутствие поставок газа из РФ в январе создаст критическую ситуацию как на правом, так и на левом берегу Днепра.

В "Газпроме" не ответили на запрос "Ъ".

С 16 декабря Молдавия ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики сроком на шестьдесят дней.

Режим ЧП позволит оперативно выделять средства из бюджета на закупку газа и других видов топлива у альтернативных поставщиков. Как ожидается, прекращение поставок газа в Приднестровье приведет к снижению выработки Молдавской ГРЭС, в связи с этим власти республики не исключают веерных отключений электроэнергии при пиковых нагрузках. Местные регуляторы призывают граждан снизить температуру в домах до 19–20 градусов, уменьшить потребление электроэнергии, отключать в домах системы отопления во время своего отсутствия. "Молдовагаз" 13 декабря сообщал, что для правобережья сформированы запасы газа, достаточные для отопительного сезона вплоть до марта 2025 года.

Но, по оценкам одного из собеседников "Ъ", без поступлений на "газовый счет" (часть бюджета непризнанной республики, которая формируется от доходов Молдавской ГРЭС) в Приднестровье уже в январе инфляция может превысить 100%, в Молдавии тариф на электроэнергию может вырасти в несколько раз. "Если в Приднестровье не будет газа, начнется миграция с левого на правый берег",- ожидает собеседник "Ъ".

После переговоров в Санкт-Петербурге возглавлявший молдавскую делегацию министр энергетики республики Виктор Парликов был отправлен в отставку, а премьер-министр Молдавии Дорин Речан в очередной раз отказался признать долговые обязательства перед Москвой.

Петр Лучинский, бывший президент Молдавии, 16 декабря (цитата по ТАСС):

"Надо понимать, что в любом случае с теми, кто является владельцем энергетических ресурсов, надо поддерживать нормальные контакты".

Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян 13 декабря заявлял, что Украина не согласится сохранить транзит российского газа ради поставок в республику. "Я передал в Тирасполь полученную из очень достоверных источников информацию, что Киев не согласится на этот транзит",- сказал он в эфире телеканала PRO TV. По мнению чиновника, проблема транзита через Украину осложнилась после того, как Австрия нашла альтернативу "Газпрому". Пока новый визит молдавской делегации на переговоры в Москву не планируется, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией.

Президент РФ уточнил требование об оплате за газ через Газпромбанк
Транзитом через Украину также пока продолжаются поставки в Словакию, остальным покупателям в ЕС поставки из РФ идут через "Турецкий поток". По словам вице-премьера и министра экономики Словакии Денисы Саковой, Братислава надеется до конца 2024 года добиться соглашения, позволяющего продолжить поставки через Украину в объеме 15 млрд кубометров в год. "Надеюсь, мы закончим переговоры, но это зависит и от других партнеров",- приводит Bloomberg ее слова 16 декабря.

Виталий Ермаков из ВШЭ замечает, что в случае использования Южного маршрута и реверса Трансбалканского газопровода все равно возникает проблема транзита через Украину. "Поставки газа из Румынии через Яссы-Кишинев будут дорогие, и мощности недостаточно. В последнем случае придется Молдове решать, что ей важнее - газ для отопления или для генерации электроэнергии",- говорит он.

Татьяна Дятел
Газета "Коммерсантъ" №233 от 17.12.2024, стр. 1

Источник - Коммерсант
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