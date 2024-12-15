В Бишкеке прошел конкурс русских народных песен

00:18 17.12.2024

БИШКЕК, 16 дек - Sputnik. В Бишкеке прошел конкурс русских народных песен, сообщает АНО "Евразия".

Он был организован победителем грантового конкурса Алексеем Губиным и инициативной̆ группой в партнерстве с Министерством образования и науки КР и при поддержке АНО.

Конкурс проводился для учеников школ Кыргызстана. Цель - поддержка музыкальных талантов, а также популяризация русского музыкального наследия и культуры в стране. Всего поступило более 130 заявок от учеников из всех регионов Кыргызстана, которые в течение двух месяцев интенсивно состязались в знании русского народного творчества и песнопении.

14 декабря 2024 года состоялись финальная церемония и подведение итогов.

Атташе по образованию и науке посольства России Роберт Федоров отметил, что такие мероприятия являются важной частью укрепления дружбы и сотрудничества.



Член совета АНО "Евразия" Алина Молдокеева сообщила, что менее чем за год в проектах организации приняли участие более десяти тысяч человек. Очень успешно реализуются молодежные проекты.

Решением жюри определены победители конкурса:

Гран-при – Розалия Аманбаева, столичная школа № 64;

1-е место - Айдана Нурдинова (школа имени Чкалова, Нарынская область);

2-е место - Жанузак Толкунбеков (школа № 1, Джалал-Абадская область);

3-е место - Карина Турсунбаева (школа имени Керимбаева, Нарынская область);

приз зрительских симпатий - Андрей Косаков (столичная школа-гимназия № 24);

приз за обаяние - Жасмин Жумадилдеева (школа имени Чолушева, Таласская область).

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация, реализующая социальные проекты, направленные на развитие межнационального взаимодействия. Одной из ее ключевых целей является поддержка образовательных и профессиональных инициатив для школьников, студентов и молодых специалистов. Среди реализуемых проектов - образовательные программы, международные обмены, стажировки в ведущих государственных и частных компаниях, а также медиашкола.