 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Бишкеке прошел конкурс русских народных песенВ Бишкеке прошел конкурс русских народных песен
00:18 17.12.2024

БИШКЕК, 16 дек - Sputnik. В Бишкеке прошел конкурс русских народных песен, сообщает АНО "Евразия".
Он был организован победителем грантового конкурса Алексеем Губиным и инициативной̆ группой в партнерстве с Министерством образования и науки КР и при поддержке АНО.
Конкурс проводился для учеников школ Кыргызстана. Цель - поддержка музыкальных талантов, а также популяризация русского музыкального наследия и культуры в стране. Всего поступило более 130 заявок от учеников из всех регионов Кыргызстана, которые в течение двух месяцев интенсивно состязались в знании русского народного творчества и песнопении.
14 декабря 2024 года состоялись финальная церемония и подведение итогов.
Атташе по образованию и науке посольства России Роберт Федоров отметил, что такие мероприятия являются важной частью укрепления дружбы и сотрудничества.

Член совета АНО "Евразия" Алина Молдокеева сообщила, что менее чем за год в проектах организации приняли участие более десяти тысяч человек. Очень успешно реализуются молодежные проекты.
Решением жюри определены победители конкурса:
Гран-при – Розалия Аманбаева, столичная школа № 64;
1-е место - Айдана Нурдинова (школа имени Чкалова, Нарынская область);
2-е место - Жанузак Толкунбеков (школа № 1, Джалал-Абадская область);
3-е место - Карина Турсунбаева (школа имени Керимбаева, Нарынская область);
приз зрительских симпатий - Андрей Косаков (столичная школа-гимназия № 24);
приз за обаяние - Жасмин Жумадилдеева (школа имени Чолушева, Таласская область).
АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация, реализующая социальные проекты, направленные на развитие межнационального взаимодействия. Одной из ее ключевых целей является поддержка образовательных и профессиональных инициатив для школьников, студентов и молодых специалистов. Среди реализуемых проектов - образовательные программы, международные обмены, стажировки в ведущих государственных и частных компаниях, а также медиашкола.

Источник - Sputnik Кыргызстан
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