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Россия перебазируется из Сирии в Ливию, - Сергей Ищенко
00:19 17.12.2024

Сирийский исход указал российской авиации курс на Ливию, поближе к Гибралтару
Воздушный мост между авиабазой Хмеймим и аэродромом Аль-Джуфра означает, что наши новые гарнизоны вскоре возникнут на западном берегу Средиземного моря
Сергей Ищенко
16.12.24

В последние дни - после начала трагических событий в Сирии, Запад не раз фиксировал резко возросшую активность российской военно-транспортной авиации на авиабазе ВКС РФ Хмеймим в Сирии. Было понятно, что наши самолеты Ил-76МД и Ан-124 "Руслан" что-то или кого-то оттуда активно и срочно вывозят. И в принципе было понятно - почему.

Да, после крушения режима Башара Асада никаких решений по дальнейшей судьбе отечественных военных баз в Сирии пока не принято. Между Москвой и Дамаском на эту тему продолжаются наверняка непростые переговоры.

Но одновременно в Хмеймим и Тартус со всех концов стремительно погружающейся в хаос страны походными колоннами отходят наши сравнительно небольшие гарнизоны, которые по договоренности с Асадом годами несли службу на некотором отдалении от побережья Средиземного моря.

Таким образом, на указанном аэродроме и в порту начали скапливаться явно избыточные и достаточно внушительные российские силы и средства. Возникла дилемма: как с ними быть в дальнейшем? Переправлять на Родину? Или куда-то еще?

Судя по всему, Москва выбрала второй вариант. Новый адрес по крайней мере части выходящих с территории Сирии российских боевых подразделений - Ливия, крупный оазис в пустыне Сахара, расположенный у северного подножия гор Эс-Сода и окруженный холмами с высотами до 200 метров.

Именно там к 1969 году советские еще военные инженеры в интересах ливийских ВВС в 9 километрах к северо-востоку от города Хун построили достаточно современную по тем временам военно-воздушную базу Аль-Джуфра. С асфальтированной взлетно-посадочной полосой (длиной 4185 и шириной 60 метров) и рулежными дорожками, укрытыми под землей хранилищами топлива и боеприпасов, с песчаными капонирами для самолетов в качестве укрытий.

На то, что процесс вывода части российских военнослужащих из Сирии двинулся именно в этом направлении, указывают спутниковые разведывательные снимки, на днях опубликованные на Западе. Об этом, в частности, свидетельствует американское информационное агентство Reuters.

Следом и румынское специализированное издание Defense Romania констатировало: "Хотя две российские военные базы на сирийской территории продолжают действовать, уже существует воздушный мост между авиабазой Хмеймим в Сирии и аэродромом Аль-Джуфра в Ливии.

Говорить о том, что российская авиация полностью переброшена в Ливию, пока рано. Но то, что Москва готовит альтернативный аэродром, - это факт. Новые радары уже замечены на ливийской авиабазе, где развертываются и средства ПВО".

При этом новые геополитические претензии России в Ливии, похоже, не ограничатся лишь аэродромом Аль-Джуфра. Наши груженые под завязку военно-транспортные самолеты одновременно садятся и на другую тамошнюю военно-воздушную базу - Аль-Дафра.

Именно сюда, пишет Reuters, как только сирийский президент Башар Асад потерял власть в Дамаске, устремились крупные транспортные самолеты ВКС РФ, вылетавшие с сирийских аэродромов.

Если и вправду, как любил говаривать один наш незадачливые политический деятель: "Процесс пошел!", то, скорее всего, вскоре пойдет речь и о появлении наших военных и в отличном ливийском глубоководном порту Тобрук. По крайней мере, соответствующая информация с сентября 2023 года с подачи Bloomberg широко погуляла по миру.

Напомню: как сообщило указанное издание, предварительные договоренности о передаче Тобрука российским военным морякам были достигнуты более года назад, во время встречи в Москве 79-летнего маршала Халифы Хафтара, главнокомандующего Ливийской национальной армией, с Владимиром Путиным. Взамен, писали американцы, Хафтар хотел бы получить от России передовые системы ПВО.

Идея долго носилась в воздухе безо всяких признаков скорого воплощения в жизнь. Неизвестно, что этому мешало. Возможно - дипломатическая неуступчивость Москвы в некоторых вопросах.

Не исключено - давление на Хафтара со стороны американцев и их союзников. Которых не на шутку обеспокоила новость о возможном появлении российских военных баз кроме Сирии еще и в западном Средиземноморье.

В Пентагоне мгновенно вычислили, что, допустим, со стартовых позиций на ливийском побережье нашим гиперзвуковым ракетам "Циркон", коли те когда-нибудь будут установлены под Тобруком, до крупнейшей базы 6-го флота ВМС США в заливе Суда-Бей на острове Крит в случае чего лететь (расстояние всего 370 километров) не более трех минут.

То есть - ничего толкового в смысле организации отражения подобного ракетного удара предпринять просто не успеешь. Да что там… Даже "Отче наш" вдумчиво прочитать угодившим в такой "ощип" янки окажется совершенно некогда.

Мало того. Страшный сон экипажей американских авианосцев - российские Миг-31К с ракетами "Кинжал" под фюзеляжами на аэродроме Аль-Джуфра. А гипотетическое появление на ливийских аэродромах на постоянной основе наших противолодочных патрульных самолетов Ил-38 или Ил-142 позволит России пристально отслеживать действия штатовских атомных ракетных подводных крейсеров сразу же после того, как эти субмарины проливом Гибралтар из Атлантики войдут в Средиземное море.

Да и вообще весь южный фланг НАТО для западных союзников на случай войны мгновенно утратит прежнюю прелесть своей нынешней почти полной военной безопасности.

По крайней мере, в ту пору командующий операциями AFRICOM американский генерал-лейтенант Брэдфорд Геринг еще в 2020 году прозорливо предупреждал, что в ответ на развертывание силами НАТО своих ракет большой дальности у западных границ России, Москва постарается окружить страны альянса с южного направления. Создавая воздушные и морские базы на востоке и на юге Средиземного моря.

Вот, похоже, как раз это прямо сейчас и начало происходить. Кому ж во вражеском стане такое понравится?

Естественно, Запад будет всеми мерами продолжать мешать нам утвердиться в Ливии. Но с некоторых пор не все в этой стране в его силах.

Во всяком случае, весьма показательно, что наши военные, выводимые из Сирии в Ливию, на новых базах высаживаются не вовсе уж на пустое место. Нет, неподалеку уже давно квартируют другие наши военнослужащие, стоящие гарнизонами в Киренаике и Феццане. А именно - солдаты и офицеры так называемого "Африканского корпуса".

Как утверждают знающие люди, их в разных уголках ливийской земли сегодня в общей сложности порядка 1800 человек. Непосредственно руководит этим воинством матерый в прошлом десантник, заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Проглотил же в свое время Запад столь горькую "пилюлю" от России в Северной Африке? Проглотит, судя по всему, и новые российские военные базы в западном Средиземноморье.

Источник - svpressa.ru
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