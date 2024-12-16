Румыния, декабрь 1989 года: солдаты "оранжевой революции". 35 лет назад был свергнут режим Николае Чаушеску (уроки истории), - В.Бурт

00:22 17.12.2024

16.12.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Он был абсолютным коммунистическим диктатором. Его называли Полноводным Дунаем разума, Источником света, Гением Карпат. Когда он появлялся на партийных форумах и других мероприятиях, залы ревели от восторга. Страна была заполнена его моментами, портретами, плакатами. В любом из книжных магазинов Румынии можно было найти труды Чаушеску – 28 томов выступлений на разных уровнях. Казалось, он будет безраздельно властвовать еще много лет. Однако его режим 35 лет назад – в декабре 1989 года – сначала зашатался, а потом был сметен за считаные дни.



До сих пор никто толком не знает, почему так быстро рассыпалась власть Чаушеску, считавшаяся монолитной? На этот вопрос нет ответа. Есть только версии, предположения и факты.



Несмотря на то что в конце 80-х годов по всей Европе рушились коммунистические режимы, в Румынии царил покой. И вдруг…



16 декабря 1989 года в трансильванском городе Тимишоаре выселили из дома протестанского пастора Ласло Текеша, венгра по национальности. Он выступал за этническую автономию районов, где в основном проживали его соотечественники.



В Тимишоаре начались волнения. Эта фраза выглядела непривычной. В Румынии, где за каждым гражданином была установлена тотальная слежка службы безопасности – секуритате, все были "довольны" жизнью. А тут люди раскрепостились, у них развязались языки, они стали выкрикивать лозунги – страшно подумать! – против самого Чаушеску. Распространялись сообщения, что полиция применила силу к манифестантам и несколько жителей Тимишоары погибли.



20 декабря кондукэтор (вождь) провел бурное совещание с силовиками, на котором приказал привести в боевую готовность вооруженные силы и "по мятежникам стрелять без предупреждения". Он также приказал собрать из верных ему людей отряды самообороны. Возможно, Чаушеску уже понял, что дело принимает нежелательный оборот. Но вряд ли думал, что страна стоит накануне политического взрыва.



Президент решил поговорить с народом, который ему всегда покорно внимал. На митинге 21 декабря на Дворцовой площади Бухареста все было как всегда – тысячи людей, колыханье знамен, портреты Чаушеску. Он начал говорить с балкона здания румынской компартии, и вдруг в толпе раздался взрыв петарды. Это был сигнал людям, которые начали кричать и свистеть, заглушая речь "Гения Карпат". Это было невероятно!



Дальше – больше. Чаушеску и его жена Елена не верили своим ушам, услышав выкрики: "Долой тирана!", "Долой коммунизм!" Манифестанты стали швырять плакаты и портреты четы Чаушеску наземь и топтать их ногами. Ошеломленная чета покинула балкон, на площади начались стычки манифестантов с полицией. Загремели выстрелы…



Это было последнее выступление Чаушеску. Покинуть охваченную беспорядками Румынию ему не удалось. Его предали все, в том числе те, кто угодливо смотрели ему в глаза. Спустя несколько дней он с женой был расстрелян на военной базе в Тырговиште. Перед казнью состоялся суд, но на самом деле все было предрешено.



На Чаушеску обрушился град обвинений, но он держался твердо. Николае и Елена понимали, что их ждет, но не думали просить пощады. Перед смертью Чаушеску пел "Интернационал"…



Он не хотел "перестройки", как в Советском Союзе и открыто заявил об этом Михаилу Горбачеву. Чаушеску не желал сворачивать с социалистического пути, как произошло в Венгрии, Чехословакии, Польше и других странах Восточной Европы. И не глядел с вожделением на Запад. Поэтому он со своей независимой политикой стал неудобен его лидерам.



Чаушеску, как и предыдущий лидер Румынии Георги Георгиу Деж, с уважением относился к Сталину и во многом копировал его методы руководства. Да и самого Чаушеску называли "румынским Сталиным".



То, что делал Чаушеску, не нравилось западным демократам. Они вообще начинают нервничать, когда кто-то отбивается от рук, начинает тяготеть к самостоятельности. Они начинают наводить "порядок" везде, где происходит подобное. Даже в чужих странах они действуют как хозяева – наглые и беспардонные.



На непокорную Румынию усиливалось давление. Москва отвернулась от Бухареста. Запад ввел запрет на предоставление Румынии кредитов. Чаушеску пытался наладить сотрудничество со странами-изгоями – Кубой, КНДР, Албанией, Ираном, Ливией, Никарагуа. Это тоже не понравилось его ненавистникам.



Чаушеску стал "проблемой" и с ним надо было что-то решать…



…События в Румынии 1989 года очень напоминали те, что произошли на Украине спустя четверть века, в 2014-м. Это была обычная "оранжевая революция". В разные сферы жизни Румынии были внедрены тысячи людей. Это были солдаты "оранжевой революции", хорошо обученные и вооруженные. Они были организованны и явно действовали по команде. Но ее автор неизвестен. Не знаем мы и "автора сценария".



Солдаты "оранжевой революции" сеяли смуту, стреляли в митингующих и полицию. Устроили акцию неповиновения на Дворцовой площади в Бухаресте во время выступления Чаушеску. Лживые сообщения о том, что в Тимишоаре от рук полицейских погибли мирные граждане, тоже распространяли солдаты "оранжевой революции".



После того в Румынии сменилась власть, молчаливые, мускулистые мужчины покинули страну. Это были те, кто заварили "кровавую кашу" с помощью местных оппозиционеров. Так произошло, между прочим, и на Украине в 2014 году.



Президенту Незалежной Виктору Януковичу удалось улететь со своими близкими из страны на пассажирском лайнере и с немалым багажом. А Николае Чаушеску безуспешно пытался бежать на вертолете с женой и двумя верными соратниками. Не исключено, что он просил Москву его принять…



Почему с Чаушеску расправились так поспешно? Он слишком много знал. Мог разоблачить, кто его предал. Если бы состоялся настоящий суд над ним, наверняка смог парировать все обвинения. И завоевал бы еще большую популярность.



P.S. То, что произошло в Румынии 35 лет назад, повторяется сегодня в Грузии. Те же методы, та же классическая "оранжевая революция. Западу в очередной раз не понравилась страна, пожелавшая вести собственную, независимую политику.