"Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана" - Караван

00:40 17.12.2024 "Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана" - эксперт

Иностранные консалтинговые компании проникают в ключевые сферы государственного управления.



Их деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования: они формируют зависимость, которая подрывает независимость и угрожает национальной безопасности. Такое мнение высказал эксперт НКО "НИИ аудиторской деятельности и финансовой отчетности" Данияр НУРСЕИТОВ на пресс-конференции в среду. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Консультанты активно замещают стратегические функции власти. Сегодня законодательная и исполнительная ветви в Казахстане уже находятся под их влиянием, считает эксперт. Так Национальный банк Казахстана консультирует Rothschild, BSG готовила ТЭО для создания Регионального финансового центра Алматы, McKinsey разрабатывала концепцию АО "Холдинг Самрук", схемы управления АО "Қазақстан темір жолы", а также план развития АО "ҚазАвтоЖол" на 2013–2022 годы. В 2019 году McKinsey определяла перечень перспективных сел по заказу Министерства национальной экономики. Boston Consulting Group оценивает экономическую устойчивость, качество инфраструктуры и госуслуг Казахстана, формируя основу для госконцепций и стратегий. KPMG представляла президенту информацию о распределении национального дохода.



"Возникает вопрос: неужто уже и президент полагается только на международных экспертов? Таким образом, KPMG подменило функции Агентства по финансовому мониторингу. В итоге государственные решения все чаще зависят от внешних игроков, а ключевые сферы управления передаются в руки консалтинговых компаний, чьи интересы остаются за пределами контроля Казахстана", - уверен Данияр Нурсеитов.



Иностранные компании создали широкие представительства в нашей стране. Так, в офисе McKinsey работает более 100 сотрудников, BCG - более 50 человек, в KPMG - около 800, PricewaterhouseCoopers (PwC) - более 500, Ernst & Young - около 900, Deloitte - более 700. В сумме – более трех тысяч человек.



"Вместо сокращения бюрократии мы видим ее деградацию: чиновники утратили способность принимать самостоятельные решения, передавая стратегические функции иностранным экспертам. Государственные структуры платят огромные суммы иностранным консультантам за задачи, которые должны выполняться местными специалистами. Например, "Казахтелеком" потратил 893 млн тенге на услуги PwC, несмотря на наличие собственного комитета стратегического планирования. Государство платит дважды: миллиарды уходят на иностранных консультантов и топ-менеджеров, которые перекладывают свои обязанности на внешних экспертов", - считает эксперт.



В октябре 2023 года Казахтелеком заплатил 1,5 млрд тенге компании Rothschild & Co Middle East Limited за консультации по сделке с долями в Kcell или Мобайл Телеком Сервис. Бюро по туризму Алматы наняло KPMG для анализа перспектив внутреннего туризма в городе. Однако эти функции, по идее, должен выполнять "Казахтуризм". QazTrade заказал у PwC исследование и мониторинг экспортных рынков для пищевой, легкой, машиностроительной и химической промышленностей. Зачем нужен QazTrade, если его задачи выполняют консультанты? В мае 2024 года "Самрук-Қазына" нанял KPMG для консультаций по управлению рисками. Это ярко демонстрирует неспособность топ-менеджмента холдинга самостоятельно справляться с ключевыми задачами.



Эти примеры - лишь верхушка айсберга, уверены аудиторы. Иностранные консультанты фактически замещают функции госорганов и топ-менеджмента квазигоссектора, что приводит к неспособности контролировать расходы на консалтинг.



Подобная зависимость ведет к системным проблемам. Это подрыв независимости в принятии стратегических решений, затраты, не приносящие ожидаемого результата, усиление монополий и нарушение экономического баланса. А привлечение иностранных компаний к аудиту и консалтингу стратегических объектов создает риски утечек данных. Например, значительная часть квазигосударственного сектора Казахстана и банковского сектора находится под контролем "большой четверки".



Изюминка в том, что консалтинговые компании занимаются этим не только в Казахстане. Это позволяет проследить общий характер их работы, уверен председатель правления ПАО "Коллегия аудиторов" Владимир МУРАШОВ. Иностранные консультанты часто действуют в интересах корпораций, даже если это наносит прямой ущерб государству и обществу. Их рекомендации и действия подрывают общественное доверие и наносят серьезный урон государственным интересам.



Так BCG одновременно консультировала Shell и BP, а также британское правительство на конференции ООН по климату. Это поставило под сомнение объективность их советов. Компании "большой четверки" (KPMG, PwC, Deloitte и EY) участвовали в разработке налоговых реформ и инициатив ОЭСР, но параллельно предлагали клиентам агрессивные схемы уклонения от налогов. Это наносило государствам ущерб в размере до 1 трлн долларов ежегодно, подрывая бюджетную устойчивость, говорят аудиторы. Они привели конкретные примеры, в их числе такой кейс: в 2012 году BCG помогала лоббистской группе MedTech Europe противостоять более строгим правилам надзора за медицинскими устройствами. Консультанты предложили стратегию смягчения правил клинических испытаний и акцент на экономические последствия новых норм, игнорируя безопасность пациентов.



McKinsey стала фигурантом уголовного дела в США за участие в продвижении агрессивного маркетинга опиоидных анальгетиков для фармкомпаний. Консультанты помогали увеличивать продажи препаратов, что способствовало опиоидной эпидемии, ставшей причиной гибели сотен тысяч американцев.



KPMG, уверяют эксперты, оказывала услуги в Индонезии, помогая компаниям занижать экологический ущерб от вырубки лесов и преувеличивать достижения в устойчивом развитии. McKinsey консультировала нефтегазовую отрасль, одновременно заявляя о своей приверженности принципам ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты, внедряемые и в Казахстане).



В США суд признал участие Deloitte в разработке схемы уклонения от налогов на сумму $2,4 млрд. В 2020 году британский суд установил, что EY скрыла данные об отмывании денег золотодобывающей компанией Kaloti Jewellery International. "Большая четверка" и Grant Thornton закрывали глаза на схемы отмывания денег в связи с крахом эстонского филиала Danske Bank. Через банк прошло более 200 млрд долларов подозрительных транзакций​.



"Эти примеры показывают, как консультанты, используя свои знания в области законодательства и международного права, разрабатывают механизмы, противоречащие интересам государств и международной безопасности. В таких условиях их деятельность становится не только экономической, но и политической угрозой. Уклонение от налогов - системный риск. На сегодня бюджет Казахстана недополучил свыше 3 триллионов тенге налогов. В 2022 году Касым-Жомарт Токаев говорил, что за 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. Как видно, ситуация не меняется. Этот разрыв не просто статистика - он свидетельствует о системных проблемах, которые усугубляются деятельностью международных аудиторских компаний, таких как представители "большой четверки", - говорит председатель правления ПАО "Коллегия аудиторов" Владимир МУРАШОВ,



"Большая четверка", нередко оказывается в центре скандалов, связанных с утечкой данных и коррупцией. Примеры ее деятельности говорят о том, что слепое доверие таким организациям ставит под угрозу национальную безопасность, считает он.



82 % компаний "Самрук" и свыше 60 % стратегических объектов страны отдают аудит в руки иностранных компаний. Из 20 банков второго уровня 17, включая Национальный банк, обслуживаются "большой четверкой", а Национальный фонд с момента его создания бессменно аудируется "большой четверкой".



"Концентрация стратегически важной информации ведет к риску утечки и злоупотребления имеющейся информацией", - считает глава ПАО.



Для Казахстана ярким примером утечки информации является наложение санкций на шесть казахстанских компаний. Откуда США получили информацию о работе казахстанских организаций с Россией? Ответ прост: "большая четверка" аудирует банки, где она и могла добыть такую информацию, считает Данияр Нурсеитов.



В связи с этим аудиторы предлагают внести изменения в закон РК "Об аудиторской деятельности", отменив монополию профессионального совета, передать функции профессионального совета в конкурентную среду, поддерживая отечественные компании. Ограничить доступ к стратегически важным объектам для иностранных фирм, предотвращая утечку информации. Вывести из советов директоров квазигосударственного сектора лиц, имевших связь с иностранными консалтинговыми компаниями.



Также они считают необходимым ввести мораторий на закупку услуг иностранных консультантов государственным и квазигосударственным сектором, публиковать информацию о законодательных инициативах, основанных на рекомендациях иностранных экспертов, провести анализ законов и решений, принятых под влиянием международных организаций, для исключения норм, угрожающих суверенитету, и вывести из-под особого порядка госзакупок закупки консультационных и аудиторских услуг.



Автор: Адил УРМАНОВ

12.12.24 Источник - Caravan.kz

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