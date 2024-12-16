Таинственные "семейные" убийства в таджикском Канибадаме - город в панике

00:46 17.12.2024

В Канибадаме обнаружены тела еще четырех человек - членов двух семей

16 декабря 24



Власти до сих пор молчат об убийствах, а местные жители в панике.

Канибадам



В ночь с 15 на 16 декабря в селении Хисорак (бывшее Кургонча) города Канибадам обнаружены тела еще четырех человек с признаками насильственной смерти. Это второй случай в этом городе за последнюю неделю. Власти хранят молчание, что вызывает тревогу среди местных жителей.



Источник "Азия-Плюс" сообщил, что погибшими оказались двое мужчин и две женщины.



"Предположительно, они были убиты неизвестными лицами", - отметил наш собеседник.



Радио "Озоди" пишет, что среди погибших были Гайбулло Маджидов (35 лет) и его супруга Зарнигор (28 лет). У пары осталось трое детей, которые не пострадали.



Другими жертвами, по данным радио, оказались 70-летняя Ойиша Шокирова и ее сын Джавлон Шокиров (44 года). Неизвестно, находился ли кто-то еще в их доме во время происшествия.



Источник "Азия-Плюс" уточнил, что тела были еще теплыми, когда их обнаружили, а убийство произошло за несколько часов до находки. Не ясно, кто первым нашел погибших.



На момент публикации этой новости власти не дали комментариев по поводу обнаружения четырех тел в Хисораке. Управление внутренних дел Согда, милиция Канибадама и пресс-служба МВД республики не ответили на неоднократные звонки редакции.



Хроника загадочных убийств в Канибадаме

Это уже второй случай убийства в Канибадаме за неделю. Ранее, в этом же городе были найдены тела шести членов семьи Неъматовых, включая четверых детей. Тело главы семьи, 37-летнего Наимджона Неъматова, обнаружили в саду дома, повешенным на дереве. По словам очевидцев, на его теле были следы побоев.



Тела других членов семьи - жены Наимджона, 33-летней Нафисы и их детей - 13-летней Амины, 10-летних Фотимы и Зухры, а также двухлетнего Мухаммадюсуфа - нашли в доме с признаками удушения.



И тогда власти воздерживались от комментариев.



С апреля этого года поступали сообщения как минимум о пяти случаях убийств семей в Канибадаме, что погрузило жителей города в состояние страха.



Мотивы преступлений остаются неясными, и неизвестно, связаны ли они между собой.



Ситуацию усугубляли слухи о ночных появлениях в городе людей в масках, видео которых распространялись в социальных сетях.



Лишь в августе МВД РТ прокомментировало эти случаи. Первый заместитель министра внутренних дел Абдурахмон Аламшозода на пресс-конференции 8 августа 2024 года заявил, что в Канибадаме зафиксировано четыре семейных убийства, два из которых связаны с бытовыми конфликтами. Подозреваемые были задержаны, а уголовные дела переданы в суд.



Однако он не уточнил, сколько человек в общей сложности погибло и было арестовано.



На прошлой неделе "Озоди" сообщило, что суды Таджикистана приговорили двух человек к наказаниям за участие в этих преступлениях. Марат Саторов был осужден на пожизненное заключение, а Шарифджон Шоев - на 20 лет лишения свободы.