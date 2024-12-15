Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево. О чем или о ком они говорили, - СП

00:54 17.12.2024 Главный "пенсионер" РК может подтолкнуть важные для Москвы экономические проекты?

Сергей Аксенов

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Андрей Грозин Дмитрий Журавлев



Накануне Дня независимости, который отмечается в Казахстане 16 декабря, Владимир Путин принял в своей резиденции в Ново-Огарево Нурсултана Назарбаева. Никаких подробностей, кроме самого факта встречи, кремлевская пресс-служба не сообщила.



Назарбаев приехал в Россию вскоре после официального визита Путина в Астану, где президент РФ провел двусторонние переговоры по актуальным вопросам с действующим президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.



Президент Путин ведет "игру" и с новой, и со старой властью Казахстана?



- Назарбаев хочет символически напомнить Казахстану о том, насколько раньше было лучше, чем теперь, - считает гендиректор Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента РФ Дмитрий Журавлев. - Для России же смысл этой встречи в том, чтобы показать, что мы помним, мы ценим, мы поддерживаем и в обиду не дадим.



По мнению завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, следствием встречи в Ново-Огарево могут быть подвижки в развитии важных для России экономических проектов.



- Нурсултан Абишевич, оставаясь очень крупной фигурой в казахстанском политикуме тем не менее не имеет рычагов прямого влияния на принятие тех или иных решений.



Да, он и отец-основатель, и стоит у начала карьер всех людей, которые в Казахстане хоть что-то из себя представляют во власти и в бизнесе, но, условно говоря, снять телефонную трубку и распорядиться отдать контракт Росатому на строительство АЭС он не может.



Другое дело, что это так и не работает. Ему не нужно звонить министру или действующему президенту, чтобы продавить то или иное решение.



Скорее всего встреча в Ново-Огарево - это продолжение процесса непрямой, непубличной дипломатии России, который мы наблюдаем, начиная с визита в Астану Мишустина с крупной делегацией капитанов российского бизнеса. Затем был визит Владимира Владимировича, затем Матвиенко.



Очевидно, что Россия заинтересована в активизации экономического сотрудничества. Среди значимых проектов - выстраивание нового энергетического моста на юг. Во время своего визита Путин озвучил детали: речь идет строительство газопровода через территорию Казахстана в Китай. В том числе через развитие уже действующих проектов, связанных с поставкой углеводородов в Узбекистан.



Уже очевидно, что проект трансмонгольского газопровода в Китай буксует по целому комплексу причин. Возможно, Москва, демонстрируя центрально-азиатский маршрут пытается таким образом надавить на Улан-Батор. Мол, на них свет клином не сошелся.



"СП": А что можно сказать про АЭС?



- Развитие атомной энергетики в Казахстане, как флагманский проект, тоже чрезвычайно интересно Москве. И для экономики, и для политики в регионе. Если отбросить дипломатию, кто контролирует энергетическую сферу ведущей экономической державы региона, каковой пока остается Казахстан, тот будет контролировать и политическую сферу. Деньги значимы, но находятся в тесной привязке к политическим процессам. Одно без другого не работает.



Это в Казахстане понимают. Отсюда и постоянная "торговля", когда Астана напоминает, что существуют компании из других стран, которые могли бы поучаствовать в проекте помимо России: Китая, Южной Кореи и Франции.



Этим, как мне кажется, казахи хотят максимально вывести себя из-под возможного удара Запада в случае, если будет принято решение отдать проект строительства АЭС русским или китайцам.



"СП": Ведутся разговоры о создании консорциума…



- На мой взгляд, это спекуляции, которые появились после прошедшего референдума на тему АЭС. Это напоминает сюжет "Женитьбы" Гоголя, где Агафья Тихоновна мечтала приделать нос одного претендента на ее руку к лицу другого, да еще и добавить немного развязанности Балтазар Балтазаровича. Это технически невозможно. Это нигде не работало и работать не будет. Однако Астана предлагает скрестить ужа с ежом. Это элемент торга.



Кроме того, не исключено, что мы видим результат лоббирования своих интересов российскими компаниями, имеющими сильные позиции в отдельных странах региона. Например, киргизская газораспределительная сеть находится в оперативном управлении "Газпрома".



У "Лукойла" очень хорошие позиции в Казахстане, включая выход на руководство. "Транснефть" тоже имеет свои преимущества.



Только очень крупный бизнес может позволить себе лоббизм с подключением главного казахстанского пенсионера.



"СП": Вопрос параллельного импорта через Казахстан - еще более важный для Москвы, чем интересы отдельных корпораций - системный…



- При всех сложностях с параллельным импортом, он все-таки идет. Достаточно посмотреть макроэкономические параметры Казахстана. Хорошие показатели торговли России со странами Центральной Азии объясняются именно этим обстоятельством. Так, значительная часть казахстано-китайского товарооборота потом уходит на север. Тоже самое касается киргизо-китайского и узбеко-китайского товаропотока.



Препоны, законодательные препятствия, которые периодически возникающие на пути, не очень-то мешают параллельному импорту, потому что на практике почти не работают. Устранением барьеров, тромбов стороны занимаются в рабочем порядке на уровне профильных министерств, а не президентов.



На переговорах руководителей России и центральноазиатских стран говорят о стратегии, а не о конкретных сделках.



"СП": Вы назвали первого президента "главным пенсионером". Вряд ли он растерял политический авторитет…



- Формально Нурсултан Абишевич - простой пенсионер, который по старой дружбе приехал в Ново-Огарево. Хотя российский президент обычно не встречается со своими бывшими коллегами в государственной резиденции.



Это событие насторожило наблюдателей в Казахстане. Там сейчас в экспертном сообществе заметно бурление и намеки. Мол, в декабре 2021-го была такая же встреча, а через месяц, в январе 2022-го, была попытка мятежа. Некоторые говоруны себе такое позволяют.



Кроме того, там спекулируют, что Назарбаев якобы хочет таким образом вмешаться в высшую кадровую политику в Казахстане и таким образом испрашивает разрешение у Кремля. Я не думаю, что такие вопросы решаются вот так - в лоб.



Справедливости ради, надо сказать, что Токаев дистанцируется от оголтелой критики, которая особенно сильной была сразу после мятежа, когда Назарбаева отовсюду убрали - из названия столицы, из учебника истории новейшей попытались убрать.



Сейчас в Казахстане начинают понимать, что те, кто дезавуирует предыдущего правителя, закладывают мину под себя самих. Назарбаев остается влиятельной фигурой и по-прежнему принимается как аксакал юга, представляющий большинство политического класса.



Об эволюции политического пути Назарбаева "СП" напомнил советник 1-го класса МИД РФ в отставке, сотрудник посольства РФ в Казахстане (1993−1996), писатель, историк Александр Афанасьев.



- Назарбаев - фигура, уважаемая Путиным. Его заслуги перед Казахстаном и перед Россией очень значимы. Когда наша большая страна развалилась, страны выживали на субсидии, которые давались Западом под конкретную личность. В России это был Ельцин, а в Казахстане - Назарбаев. Казахстан получил оттуда массу кредитов.



Сначала Назарбаев честно их отрабатывал, превратил Казахстан в лидера сотрудничества с Западом. Но потом стало ясно, что Запад не заинтересован в развитии РК. Их корпорации обманывали Астану, вели двойную бухгалтерию.



Тогда Назарбаев стал разворачиваться к Москве. Путина он считал самым либеральным правителем на постсоветском пространстве.



Со временем Назарбаев решил передать власть Токаеву. Он в советское время учился в дипакадемии, которую я тогда курировал. Став президентом Казахстана, Токаев, как мне кажется, все больше ориентировался на Старший жуз, опиравшийся на силовиков, с центром в Алмате. Назарбаев сдерживал его. Поэтому и перенес столицу в Астану.



Во внешней политике Токаев вроде начал заигрывать с Западом. Но доигрался до того, что Запад, сделав ставку на него, как и в Белоруссии, решил организовать в Казахстане переворот. События начались в Алмате, на территории Старшего жуза. Токаев растерялся. Пришлось вмешаться российским войскам, навести порядок. Сохранили его власть.



Но после этого Токаев занял странную позицию, будто он России ничем не обязан. Националисты надавили на него и он переименовал столицу обратно в Астану. И теперь Казахстан делает шаги в сторону Запада, подтверждая участие в санкциях против России, но при этом сохраняет и контакты с Москвой. Сложная ситуация.



"СП": И как поэтому можно интерпретировать встречу в Ново-Огарево?



- Владимир Владимирович, ничего не делает просто так. Его встреча с Назарбаевым - это подчеркнутый сигнал Казахстану назарбаевскому, дружественному. И в то же время это сигнал националистам, тому же Старшему жузу, чтобы в условиях нынешних метаний, учитывая судьбу Украины, там сделали для себя выводы. Это сильный ход. Источник - свободная пресса

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