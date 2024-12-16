В Москве укр-диверсантами убит российский генерал-лейтенант начальник войск химзащиты Герой России Игорь Кириллов

08:47 17.12.2024

Предположительно, один из них является генерал-лейтенантом

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли 2 мужчин. О случившемся сообщили в столичной прокуратуре.



Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители взяли на контроль ход и результаты расследования. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.



По информации СМИ, погибшими оказались генерал-лейтенант и его водитель. На данный момент есть несколько версий произошедшего - по одной из них, СВУ сдетонировало на электросамокате, который стоял возле подъезда жилого дома.



Ранее в Донецке задержали

мужчину, который оказался причастен к подрыву автомобиля российского офицера. Выяснилось, что он согласился на преступления ради денежного вознаграждения, которое ему направили с Украины.



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Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве

Александра Юдина



В Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате, погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

В Москве произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов, передает RT.



Информацию о его гибели подтвердил источник в правоохранительных органах.



Также известно, что погиб и помощник Кирилова.



По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда, где находился генерал-лейтенант.



Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.