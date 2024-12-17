Паразитизм – наше все! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы, - Айнур Курманов

08:51 17.12.2024 Паразитизм – наше все! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Айнур Курманов. 17.12.2024



Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил не объявляется, а серьезные меры для борьбы с массовым незаконным майнингом фактически не предпринимаются.



Вместо решительных действий, нынешнее правительство все-таки надеется на получение каких-то финансовых средств от Москвы.



Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил...



Но это ложные ожидания, так как тот же исполняющий обязанности президента Бадра Гунба на заседании временного кабмина сам констатировал, что "Мишустин не ответил на просьбу правительства Абхазии разморозить финансовую помощь республике".



До этого еще 9 декабря исполняющий обязанности премьера Валерий Бганба направил письмо главе правительства России с соответствующей просьбой, так как после ноябрьских событий были приостановлены все выплаты по всем программам за исключением перечисления пенсий.



Никаких резервов и средств в бюджете республики также не оказалось на оплату российской электроэнергии, так как и ранее до ноября эти расходы покрывались из специального инвестиционного фонда. То есть Абхазия практически снабжалась электричеством абсолютно бесплатно.



Молчание российского правительства на запрос временного кабинета министров Абхазии стало настоящим приговором всей той системе паразитизма, которая сложилась за последние десятилетия в Абхазии и стало отрезвляющим душем для многих. Правда, насколько оппозиционные политики и временно исполняющие обязанности министров это поняли и пришли к выводу о необходимости радикальных изменений, очень большой вопрос.



Теперь, когда настала пора жить по счетам, выяснилось, что своих энергетических мощностей явно недостаточно, денег на покупку электроэнергии нет, а собственная Ингурская ГЭС оказалась на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в водохранилище. И это действительно произошло на короткий период 12 декабря, а после восстановления работы эта станция способна обеспечивать население электричеством всего на 2 часа 48 минут каждый день.



С 21 часа вечера и до 7 утра республика получает электроэнергию из России по перетоку, который как раз и нужно оплачивать, а это в среднем, по словам и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба составляет 8 миллионов рублей за каждую ночь. И на заседаниях оперативного штаба и Общественной палаты все признали, что около 40 МВт потребляют майнеры - это 4-5 млн рублей в сутки, а 60% дефицита электроэнергии в республике как раз из-за майнинга.



Но признание проблемы, еще не означает наличия воли ее решить и изменить ситуацию. На заседании правительства исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут громогласно сообщил, что ведомство не зафиксировало крупных майнинг-ферм в республике, то есть силовики отвергли резонные доводы о том, что система майнинга является централизованной и монополизирована определенными клановыми группами в правящей элите.



Сотрудники энергетической компании "Черноморэнерго" слезно заявляют на многочисленных совещаниях, что могут, конечно, отключать электроэнергию в конкретных домах, но попасть внутрь и изъять оборудование не могут, так как не имеют соответствующих полномочий и санкций суда. А, если даже конкретное домостроение и будет обесточено, майнеры попросту перенесут оборудование в другие частные особняки.



Милиционеры вторят энергетикам и также ссылаются на отсутствие прав проникать в жилище. Ситуацию могло бы изменить введение чрезвычайного положения и наделение силовиков дополнительными правами, но несмотря на громкие слова временного премьера Валерия Бганба, он вводить такие чрезвычайные меры явно не спешит.



В итоге власти и оппозиция снова занимаются борьбой нанайских мальчиков, когда ловят в день по несколько небольших жалких установок для майнинга больше для видимости, чтобы продемонстрировать свою прыть, тогда как все остается по-прежнему. А это говорит лишь об одном – о нежелании нынешних конкурирующих группировок разрушать сложившуюся систему бесконтрольного потребления российских ресурсов и обкрадывания собственного населения.



Изображение бурной деятельности сейчас призвано как-то умилостивить Москву, тогда как внутри республики абсолютно ничего не меняется – и даже каких-то внятных планов на это не имеется.



Тот же временный вице-премьер и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба разглагольствует о важности газификации республики, но тут же оговаривается о том, что "учитывая капиталоемкость проекта, его важность и ресурсы, которые нужно вложить, он не может быть реализован быстро".



Нанба



Такая же история и с реанимацией трех советских малых ГЭС, которые могут вырабатывать 350 млн кВт/ч в год, что наполовину бы уменьшило существующий дефицит, достигший отметки в 700 млн кВт/ч. Но и тут все упирается в деньги, так как для этого необходимо 10 миллиардов рублей, которых у государства нет.



Более того, выясняется, что и для модернизации существующих электросетей, не считая необходимости обновления оборудования Игнурской ГЭС и других объектов генерации, требуется 6 миллиардов рублей, которые также отсутствуют.



То есть все это время вся существующая энергетическая и транспортная инфраструктура в течение 33 лет ветшала, деградировала и разваливалась, тогда как нынешние "национал-патриоты", "радеющие за судьбу родины", да и сменяющие друг друга у власти конкурирующие кланово-семейные группировки все это стремились не замечать, не инвестируя, а расхищая оставшееся.



При этом нельзя сказать, что финансовых средств в республике нет. Так, только турпоток из РФ в Абхазию в 2024 году увеличился на 5-7% и составил около 1,5 млн поездок, как организованных, так и самостоятельных туристов, при доле экскурсантов примерно в 45%. По данным Ассоциации российских туроператоров до 12 ноября этого года бронирования летнего отдыха в Абхазии на 2025 год шли с превышением прошлогодних объемов на 25-30%.



К тому же до 10 миллиардов рублей в год абхазские производители поставляют сельхозпродукции на российский рынок. И не все из них бедные фермеры…



Но имея прибыли, крупные собственники из собственной жадности и не собирались инвестировать в разрушающуюся инфраструктуру, а когда Россия предложила соглашение с планами модернизации городов и всех инженерных сетей, вся эта верхушка восстала, прикрываясь лозунгами о "защите родины", так как поняла, что потеряет контроль над финансовыми потоками.



Когда "оппозиционеры" кричали, захватывая административные здания 19 ноября, о том, что Россия якобы хочет захватить в собственность электрические сети республики, являющиеся неделимым "национальным достоянием", то почему-то они даже не заикнулись о своем национальном капитале, который не хочет сам вкладывать средства в их реконструкцию.



Теперь они же сваливают на Москву, как мы и предполагали, всю вину за сложившуюся ситуацию. Тот же "вождь" протестного движения Адгур Ардзинба в своей программной речи указывает в качестве главной причины бедности абхазов на то, что существуют неравноправные финансово-торговые отношения с Россией, а национальные товары якобы не могут преодолеть пограничные и таможенные барьеры.



"Это все связано с тем, что товары из Российской Федерации проходят на территорию Абхазии без препятствий с нашей стороны, а абхазские товары с препятствиями сталкиваются. Нам нужно работать над тем, чтобы торговые отношения между Абхазией и Россией не упирались в этот контрольно-пропускной пункт на реке Псоу", – рассуждал Ардзинба.



Видимо, этот деятель надеется на то, что будут окончательно распахнуты двери на российский рынок для ныне контрабандных сигарет и контрафактного алкоголя. Понятно, что в Сухуме об этом давно мечтают, но как известно Госдума "неожиданно" перенесла ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Какая жалость…



Этот же политик заговорил еще и о собственной денежно-кредитной политике и выпуске национальной валюты в качестве некой угрозы с намеком на усиление процесса независимости и обретения полного суверенитета. Но и эти идеи не выдерживают критики из-за их финансовой несостоятельности и нежелания абхазских верхов развивать свою же республику.



При этом такая политика угроз, стенаний и плача, перемежается с заявлениями в верности Москве. Так, 12 декабря в Кремль посыпались письма и телеграммы с поздравлениями по случаю дня Конституции РФ. В Сухуме такой тактикой всерьез надеются все вернуть назад, несмотря на то, что те же недавно совсем лояльные депутаты проголосовали против инвестиционного соглашения с Россией.



И пока всю эту братию от полного провала спасла природа, так как поднялся уровень воды в Ингурской ГЭС и теперь самостийные на 2,5 часа днем могут подавать электроэнергии, а деньги, которые нужно было за это время платить за российскую электроэнергию перекинули бюджетникам. Но это явно не выход.



И только одними реверансами без изменений во внутренней политике и без чрезвычайных мер по очистке авгиевых конюшен положение не исправить. Именно об этом должны задуматься все те, кто изображает из себя нынешнюю власть и "оппозицию" в Абхазии. Хотя бы из чувства собственного самосохранения. Источник - Политнавигатор

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