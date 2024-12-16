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Жапаров уволил Жапарова. Приколы "города 312", - Виктория Панфилова
09:15 17.12.2024

Отставка премьера Киргизии связана с обновлением стиля госуправления
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.12.2024

Новый глава правительства Киргизии – Адылбек Касымалиев.
Киргизия получила нового исполняющего обязанности председателя правительства. Им стал Адылбек Касымалиев, чья кандидатура уже внесена президентом Садыром Жапаровым в парламент. Отставка Акылбека Жапарова, предыдущего главы кабинета министров, была ожидаемой и ознаменует собой возможный очередной поворот в экономической жизни страны. Слухи о его назначении послом в США добавляют интриги событию, хотя замглавы кабмина Эдиль Байсалов утверждает, что Жапаров сохранит влияние "в качестве ближайшего советника президента".

Новый глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев – опытный экономист и государственный деятель. Его карьера началась в Институте экономики Госплана Киргизии, после чего он прошел путь от Государственной налоговой инспекции до должности министра финансов (2015–2018). Занимал руководящие посты в Министерстве экономического регулирования и Министерстве экономики, а также возглавлял общественный фонд – Фонд социального партнерства по развитию регионов. С 2021 года работал в администрации президента, занимая сначала должность заместителя руководителя, а затем первого заместителя председателя кабинета министров.

Назначение Адылбека Касымалиева на пост главы правительства скорее всего получит одобрение парламентского большинства. В Киргизии наблюдается тесное взаимодействие между президентом Садыром Жапаровым и главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибеком Ташиевым, оказывающее существенное влияние на формирование внутренней политики. По мнению доктора исторических наук, директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, это взаимодействие, подкрепленное давней дружбой лидеров, "позволяет им эффективно управлять ситуацией и контролировать кадровые назначения".

Акылбек Жапаров, занимавший пост премьер-министра и руководителя администрации президента с октября 2021 года, по информации источника "НГ" в киргизском правительстве, подал в отставку с поста главы кабмина еще в конце октября. Одновременно с заявлением об отставке появилась информация и о его желании занять пост посла в США, тем более что это место неожиданно стало вакантным: президент Садыр Жапаров 25 октября освободил от должности посла КР в США Бакытбека Аманбаева, а 30 октября назначил Темирбека Эркинова, помощника Жапарова, на пост заместителя министра иностранных дел. Наблюдатели предполагают наличие у Акылбека Жапарова стратегического плана: заранее начинать расставлять в МИД "своих" людей.

Деятельность Акылбека Жапарова оценивается в Киргизии как с положительной стороны, так и отрицательной. По словам Эдиля Байсалова, это решение президента уволить Акылбека Жапарова направлено на придание нового импульса развитию страны и обновление управленческого стиля. Байсалов подчеркнул значительный вклад Жапарова в историю Киргизии, отметив его роль в модернизации системы государственного управления и достижении беспрецедентных успехов на посту премьер-министра. Его деятельность характеризовалась высокой эффективностью и безупречной репутацией.

Как сказал "НГ" Александр Кобринский, с одной стороны, Акылбек Жапаров помог президенту Садыру Жапарову национализировать золоторудное месторождение "Кумтор" (см. "НГ" от 05.04.22), что было одним из предвыборных обещаний Садыра Жапарова. С другой, он "пробил" для Запада расконсервацию уранового месторождения в селе Камышановка (50 км от Бишкека), что вызывает вопросы о возможных долгосрочных последствиях для окружающей среды и населения. "К слову, при Советском Союзе добыча урана там была запрещена в силу опасности для окружающей среды и населения. Теперь столица Киргизии и ее население в случае начала там работ будут находиться в зоне грандиозного риска. По сути, Акылбек Жапаров сделал заложниками западных интересов своих земляков и весь Бишкек", – подчеркнул Кобринский. По его мнению, анализ этих событий порождает предположения о влиянии внешних факторов на политические решения в Киргизии, вызывая дискуссию о балансе национальных интересов и внешнеполитических приоритетов. Возможные последствия этих решений для Киргизии остаются предметом дальнейшего анализа.

"Остаются без ответа вопросы: кто будет отвечать за разбазаривание тех малых ресурсов, что есть у Киргизии, за передачу информации о них Западу? Что будет с предварительной договоренностью между правительством Киргизии и представителями консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), которая в августе 2024 года начала работу по разработке проекта Стратегии критических минералов Киргизии? К слову, финансовую поддержку в этой работе оказывает МИД Великобритании. Ожидать ли отставку всего кабинета министров?" – задался вопросом Кобринский, подчеркнув, что если все министры останутся на своих местах, то это будет выглядеть как сокрытие преступлений перед киргизским народом.

Киргизский эксперт Асилбек Эгембердиев считает отставку всего правительства маловероятной. "Большинство министров сохранят свои должности, поскольку запасных кадров недостаточно, а приоритетом остается поддержание экономической стабильности", – сказал "НГ" Эгембердиев. Несмотря на оптимистичные заявления Акылбека Жапарова о росте ВВП, эксперт отмечает значительное недовольство экономической ситуацией, высказываемое как рядовыми гражданами, так и депутатами, критически оценивающими отчеты правительства.

В частности, депутат Эльвира Сурабалдиева 5 декабря потребовала отставки Акылбека Жапарова, обвинив его в коррупции. Парламентарий указала на массовое задержание сотрудников Государственной налоговой службы, которое произошло 3 декабря. По ее словам, в результате коррупционных схем чиновники нанесли ущерб государству в 3,2 млрд сомов (около 3 млрд руб.). Эгембердиев подчеркивает сложность экономической ситуации в целом и выражает опасения, что реализация крупных проектов и начатые реформы могут быть заторможены после ухода Акылбека Жапарова.

Источник - НГ
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