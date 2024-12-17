В Южной Корее арестован генерал Пак Ан Су - начальник штаба армии: за участие в мятеже

09:25 17.12.2024

17 декабря 2024

Евгения Староверова

В Южной Корее начальник штаба армии Пак Ан Су был арестован прокуратурой по обвинению в участии в мятеже и планировании введения военного положения. Ему грозит пожизненное заключение или смертный приговор. По информации ТАСС, Пак Ан Су подозревается в ключевой роли в организации мятежа, согласно данным агентства News1.



Вместе с ним были арестованы и другие высокопоставленные военные и полицейские, включая бывшего министра обороны Ким Ен Хена, начальника командования военной контрразведки Е Ин Хена и начальника командования военной разведки Мун Сан Хо. В материалах дела упоминается, что президент страны Юн Сок Ель звонил начальнику полиции Чо Чжи Хо с требованием ареста депутатов во время действия военного положения. Также президент поручал командующему армейским спецназом Квак Чон Гыну вывести депутатов из здания парламента, чтобы предотвратить голосование по отмене военного положения.



Президент Юн Сок Ель, отстраненный от должности из-за импичмента, отвергает обвинения в мятеже и заявил о своей готовности сотрудничать со следствием, сообщает агентство Ренхап. Он выразил желание участвовать в открытых судебных слушаниях.

Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента, за отставку которого высказались 204 депутата, о чем сообщала газета ВЗГЛЯД. Прокуратура страны отметила неявку временно отстраненного президента на допрос, связанный с введением военного положения.