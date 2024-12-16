Все пройдет, и ко всему привыкаешь.., - Иван Охлобыстин

09:34 17.12.2024

Все пройдет

кризисы и нежное воспоминание о жареной картошке с грибами

Иван Охлобыстин



Все болеют. Или лучше скажем так: все себя чувствуют "не очень". Но оно и понятно - массовое бессознательное никто не отменял и общий фон в нем сейчас не ахти. Было бы даже как то неловко чувствовать себя отлично, когда где-то погибают люди в таких количествах.



Плюс, конечно, появление ковида, как регулярного, сезонного недуга. Эволюционная замена гриппу.



Нужно ли этого бояться? Я считаю - нет.



Лучше переболеть сейчас, чем растягивать проблему до хронической стадии. Если что, то я о политике.



Нас никто в покое не оставит. Будут вонять еще лет двадцать. Если, конечно. не произойдет какого-нибудь чуда. В чем я сильно сомневаюсь, потому что все что произошло уже, было гораздо удивительнее и азартнее любого чуда. Только Годзиллы и инопланетян не хватало. Пандемия, военные противостояния, теракты и революции. Все было. Так что разумно принять происходящее, как материал для будущего романа или, как минимум, долгого застольного разговора с такими же ветеранами апокалипсиса.



Естественные законы государственной экономики побросают нас и в инфляцию, и в продовольственную аскезу. Будет ли для нас это смертельно?



Тоже нет. Сто раз так было, и обычно выходили из этого с нежным воспоминанием о жареной картошке с грибами.



Все пройдет, и ко всему привыкаешь. Даже к болезни. Обычно высыпаешься и больше всего читаешь книг именно во время болезни.



Глядя, как вечерами за окном, в хрустальной белизне, сверкают разноцветными огнями рождественские гирлянды.