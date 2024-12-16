Курская дуга, 16 декабря: "Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд - и наши, и вражеские"

09:47 17.12.2024

Курская дуга, 16 декабря: "Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд - и наши, и вражеские"

Из Киева идут инсайды о скором новом наступлении ВСУ на Курчатов с целью "большого торга"

Александр Ситников



Из зоны вторжения в Курской области поступают сообщения о выдавливании врага к государственной границе. Несмотря на комментарии ряда западных и украинских СМИ о якобы неспособности армии России освободить свою территорию, факты, напротив, свидетельствуют о провале бандеровской операции "Wild boar hunting" ("Охота на кабана") в русском приграничье.



Как сообщают "Военкоры Русской Весны", российские войска наступают на Черкасское Поречное и в ходе боев захватили ряд вражеских опорных пунктов и продвинулись в лесополосах. Нашим частям также удалось выдавить противника почти из всего леса северо-западнее населенного пункта Кругленькое и там закрепиться.



В Сети опубликованы кадры с геолокацией, на которых видна атака ВС РФ в направлении позиций ВСУ западнее Нечаева. Причем в бой идет крупное пехотное подразделение группировки "Север", бойцы рассредоточены, но держат друг друга в поле зрения. Картоделы на основании этого зафиксировали расширение зоны контроля армии России до 1 км от прежней ЛБС.



Но самым перспективным участком для группировки "Север", безусловно, является район Плехово, в котором наши солдаты форсировали реку Псел и уже действуют на юге-востоке от Суджи - в Гуево. Как сообщает "Северный ветер", российские подразделения в ходе боев на этом участке за прошедшие сутки уничтожили 90 оккупантов, танк, 2 БМП, 2 БТР, 5 ББМ, 4 120-мм миномета, 2 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.



Двумя точными ракетными ударами ОТРК "Искандер" уничтожено крупное скопление резервов ВСУ в районе Юнаковки. Потери противника составили до 200 человек живой силы и 10 единиц бронетехники.



Враг вводит в зону вторжения новые резервы для замещения уничтоженных пiдроздiлiв и закапывается в землю для уменьшения потерь. Одни военные эксперты прогнозируют новый наступ на Курчатов, другие - уверены, что оккупанты переходят в долговременную оборону на занятых рубежах. Скорее всего, командование группировки "Пiвнiч" будет действовать по обстановке. Ясно одно: противник попытается задержаться в Курской области как можно дольше.



15−16 декабря основную активность со стороны ВСУ проявляли только разведгруппы и расчеты БПЛА. Они и гибли в первую очередь. Также сообщается, что враг не производит ротацию, поскольку назад из Сумщины "херои" уже не вернутся. На форумах укровермахта рассказывается, что в отказники идут даже самые мотивированные нацики, которые доказывают, что они нужны для обороны Покровска или Курахово.



По-прежнему муссируется северокорейская тема. По данным источника "Военной хроники", бойцы армии КНДР взяли одно село. Они занимают позиции и сбивают все дроны подряд - и наши, и украинские. Вокруг своих укрепов выкапывают ямы с острыми кольями.



Правда, как шутят наши бойцы в "Дневнике мракоборцев", два штурмовика северокорейского батальона Сунь Хох Лам и Нак Ук Ан доложили о полной зачистке лесопосадки. И добавляют, что это "новости, которые заслужили некоторые".



Тут даже двух мнений нет: командование ВСУ решило принести в сакральную жертву свою оккупационную группировку.



Стало понятно, почему немцы требуют от украинских "зольдатен" драться до последнего на этом рубеже

Дескать, Украина войдет в историю, как единственная страна в мире, которая вторглась на территорию ядерной сверхдержавы и доказала НАТО, что Москва не решится в ответ ударить "ядеркой". Значит, возможен конфликт между РФ и альянсом без обмена ядерным оружием.



Согласно инсайдерским раскладам, на последней Ставке Зеленского между главным стратегом "404-й" и генералами ВСУ даже возникла перебранка. Обсуждали наступление в русском приграничье, возможно, опять на Курчатов. Многие военные предлагали перенести и сосредоточиться на обороне. Просроченный уперто доказывал необходимость новой "мясорубки" даже ценою потери Покровска и других крупных городов на Донбассе. "Также обсуждали вопрос мобилизации. Будут ужесточать", - сообщил источник с Банковой.



Украинская "телега" строчит, что Зеленский окончательно оторвался от реальности и отказывается слушать о ситуации в зоне вторжения, где буквально идет перемалывание лучших бригад его армии.



Как сообщило наше Минобороны, только за сутки уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер "Stryker" производства США, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей. При этом потери ВСУ составили до 540 оккупантов, что говорит о резкой активизации боевых действий.



А те бандеровцы, которые выжили благодаря сдаче в плен, буквально поймали в последний миг удачу за хвост. Правда, многие из них неискренны в своих признаниях.



Очередной укровояка 17-й ОТБр Константин Черкашин, как и полагается типичному Зе-громадянину, начал свой рассказ с обмана относительно принудительного характера призыва на военную службу. Потом все-таки признался, что "хотел воевать". Ну, а потом якобы разочаровался.



Еще один пленный Артур Пломбирус сообщил, что был призван в ВСУ из мест лишения свободы, причем в его пiдроздiли большинство судимы за тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования. "Херой" рассказал, что по приказу своего командования расстреливал мирных жителей Курской области.



По словам истинного бандеровца, "командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, - расправляться на месте". Но как только пришлось воевать, побратимов на позиции сразу же "разбили, гранаты начали скидывать, все раненые были, и я сдался".