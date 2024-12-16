"Война в белых перчатках": Германия не отказывается от поддержки Украины, но и рисковать не хочет

10:20 17.12.2024

16.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Концерн Rheinmetall совместно с американской компанией Auterion работают над единой операционной системой для управления дронами



Намедни немецкий политический таблоид BILD вышел с гневной заметкой о российской пропаганде, рисующей из кандидата на пост бундесканцлера от союза ХДС/ХСС Фридриха Мерца образ "ястреба"-милитариста, поджигателя войны и человека, готового ввергнуть Германию в новый военный конфликт против России.



Утверждается, что стратегия Кремля была разработана в администрации Президента России и МГИМО и ставит своей целью представление немцам Мерца как "канцлера войны" с акцентом на то, что в свое время он был одним из топ-менеджеров американского инвестиционного гиганта BlackRock, известного своей разрушительной деятельностью по всему миру, и в частности на Украине.



"Убеждение граждан Германии, что политика Мерца приведет к катастрофическим последствиям: Украина якобы настолько задолжает международным финансовым корпорациям за оружие и покрытие расходов на войну, что будет вынуждена расплачиваться своими природными ресурсами (редкоземельные металлы, зерно). Финал этой мрачной истории – превращение Украины в раба международного монополистического капитала. Кремль активно использует армии троллей и своих агентов в социальных сетях, чтобы продвигать этот нарратив", – говорится в статье.



Что касается "троллей" и "агентов Кремля", то это, по всей видимости, мы с вами, в частности ваш покорный слуга, не раз писавший, что с приходом глобалиста Мерца ничего хорошего германскую экономику ждать не может.



Тем не менее благодарю BILD за столь высокую оценку моих скромных усилий и, разумеется, моих коллег, влияние которых на немецкого обывателя, как выяснилось, настолько велико.



Это, конечно, сарказм, а если говорить по существу, то насколько бы воинственным ни пытался сейчас казаться будущий (с 99% вероятностью) бундесканцлер, в реальности политика ФРГ при его правлении (в том числе и по украинскому вопросу) вряд ли будет принципиально отличаться от той, что проводит сегодня Олаф Шольц.



Ни один здравомыслящий современный германский политик никогда не втянет страну в новую Большую войну и не сделает ничего, чтобы могло ее спровоцировать. И дело тут вовсе не в гуманизме или миролюбии немцев, отнюдь, всему виной пресловутый немецкий прагматизм, четко отделяющий банальную пропаганду от реальных шагов. Сама германская политическая система не позволит этого сделать.



Скажем, с одной стороны, Мерц может угрожать Президенту России Владимиру Путину неким ультиматумом, обещая при его невыполнении отправить на Украину ракеты Taurus. А с другой – откровенно заявлять, что подобные поставки возможны только и исключительно после консультаций с США.



"Решение должно приниматься не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", – подчеркнул Мерц, ловко спихнув ответственность на "старших товарищей".



При этом лидер ХДС отметил, что обучение украинских военных займет не менее четырех месяцев, что совпадает по времени с официальным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, а также выразил сомнение, что появление на Украине ракет Taurus сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.



Обратите внимание, как по иезуитски хитро все это звучит: пусть Вашингтон решает, что коллективный Запад будет делать с Украиной дальше, да и вообще, зачем вам такие "игрушки", если победы режиму Зеленского они все равно не принесут – максимум слегка отсрочат его поражение, и то не факт.



Если на все это наложить недавнюю критику Трампом разрешения нынешней администрации наносить удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS по целям в глубине территории России, а также негативное отношение к самому факту таких ударов, то Мерц оказывается в абсолютно выигрышной позиции – и ракет не дал, и виноватым во всем этом не остался.



Но на этом минутка "германского пацифизма" заканчивается, и мы переходим к суровым будням немецкого ВПК, не желающего упускать своего в ситуации, когда можно "поднять бабло" на войне в центре Европы.



Как пишет Financial Times, немецкий концерн Rheinmetall совместно с американской компанией Auterion работают над созданием единой операционной системы для управления дронами, которая позволяла бы интегрировать более 200 типов используемых на Украине беспилотных систем и упростить их эксплуатацию.



"Система обеспечит совместимость дронов независимо от производителя и станет основой для стандартов НАТО, чтобы союзники могли эффективно взаимодействовать на поле боя", – отмечает FT.



Кроме того, и об этом пишет уже немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, еще одна местная компания относящаяся к военно-промышленному комплексу, Helsing, начала производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) с пометкой "для Украины".



"Новый беспилотник получил название HX-2 и уже производится в Германии", – говорится в пресс-релизе компании.



По информации FAZ, главная задача нового высокотехнологичного ударного беспилотника в том, чтобы эффективно обходить вражеские РЭБ, и потому его характеристики разрабатывались с учетом украинского боевого опыта.



"Беспилотники HX-2 имеют дальность полета в 100 км и способны развивать скорость до 220 км/ч. Полезная нагрузка одного аппарата составляет 5 кг. Helsing планирует с января 2025 года производить 1 тыс. дронов в месяц и нарастить объемы выпуска до 10 тыс. штук в месяц в среднесрочной перспективе. Помимо Германии, производство дронов будет размещено и в других странах Европы", – отмечается в публикации.



И вот тут мы как раз и сталкиваемся с проявлениями того самого германского прагматизма.



Во-первых, не отправляя Киеву ракеты Taurus, официальный Берлин и сейчас, и в дальнейшем исключает для себя риск быть обвиненным Россией в прямом участии немецких военных в агрессии против нашей страны. Без самих немцев никакие украинцы "Таурусы" не запустят, это всем ясно.



Во-вторых, поставляя тем не менее режиму Зеленского боевые дроны, немецкие военные решают сразу две задачи: обкатка перспективных разработок в боевых условиях и реклама возможностей германского ВПК, продукция которого, как они рассчитывают, в скором времени будет очень востребована не только по всему миру, но и в самой Европе.



Вот и выходит, что де-факто Германия принимает самое непосредственное участие в войне против России, но делает это, не переходя определенных "красных линий", чтобы впоследствии, когда все закончится, иметь возможность вернуться к диалогу с Россией, не испытывая никаких угрызений совести.



Налицо такая себе "война в белых перчатках", которые, по традиции прусских офицеров, марать без лишней необходимости особо не принято. Прагматизм за гранью цинизма. Но такие уж нынче времена.