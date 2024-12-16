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Место под сирийским солнцем. Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада, - С.Строкань
11:15 17.12.2024

Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду. Как заверил Ахмед аш-Шараа, новые власти не настроены против России, однако ждут пересмотра ее прежней политики в Сирии. Согласно утечкам, Россия уже ведет переговоры о сохранении в Сирии двух своих военных баз. На этом фоне мировые и региональные державы вступили в борьбу за влияние в стране, отказывающейся от наследия Башара Асада.

Новые сирийские власти дают понять, что не собираются рвать отношений с Россией. Это значит, что судьба российских военных баз не так уж безнадежна

Интервью главы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная в РФ), который после смены власти в Дамаске отказался от своего прозвища Абу Мухаммед аль-Джулани и теперь называет себя Ахмед аш-Шараа, обозначило новые ориентиры Сирии в отношениях с внешним миром. Главный посыл лидера пришедших к власти в Дамаске вооруженных формирований в его ответах телеканалам "Аль-Арабия", "Аль-Хадас" и Syria TV сводился к тому, что, вопреки мрачным прогнозам о грядущем превращении Сирии в зону нового ближневосточного конфликта и "войны всех против всех", новые власти намерены не допустить такого сценария.

Как отметил в связи с этим Ахмед аш-Шараа, после многих лет войны и конфликтов Сирия не может позволить себе "вступать в новые изнуряющие конфликты, которые могут привести к еще большим разрушениям". По его словам, поставив своей главной задачей поддержание мира и стабильности, новая власть "не должна руководствоваться революционным менталитетом".

Подтверждением того, что эта тема не теряет своей остроты, стала статья в газете The Washington Post, вышедшая в воскресенье, уже после заявлений пришедшего во власть лидера вооруженной оппозиции в его интервью арабским телеканалам. В публикации со ссылкой на "аналитиков, чиновников и дипломатов" стран арабского мира высказываются опасения по поводу того, что Сирия "может погрузиться в хаос".

На этом фоне в своем программном интервью Ахмед аш-Шараа уделил наибольшее внимание будущим отношениям с Россией, Ираном и Израилем, дав понять, что именно эти три направления станут маркером происходящих в Дамаске перемен.

Самое громкое признание касалось Москвы, в свое время не позволившей свергнуть президента Асада и продлившей его правление почти на десятилетие, а когда он все-таки был свергнут, предоставившей ему убежище. Несмотря на такую предысторию, как пояснил Ахмед аш-Шараа, это не может служить непреодолимым препятствием для новых сирийских властей, которые не настроены против России, однако ждут пересмотра ее политики по отношению к Дамаску.

Как следовало из его ответа, пересмотр должен будет подразумевать полный отказ от прежнего курса.

"Россияне устали от рушащегося режима Асада, и новое руководство Сирии дало России возможность построить новые отношения",- заявил Ахмед аш-Шараа.

По его словам, в связи с этим после падения власти в Дамаске новое сирийское руководство не делало никаких резких шагов против России, рассчитывая на новый этап отношений, отвечающий общим интересам.

Антитеррористические операции в Сирии ставят на паузу
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила прямой контакт с политическим комитетом группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Комментируя ситуацию вокруг российских военных баз в Сирии, он заявил, что никакого решения по их будущему пока не принято, однако борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена и российское военное присутствие играет в ней важную роль.

В конце недели ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что Россия обсуждает с новыми властями Сирии вопрос о сохранении двух своих военных баз на территории страны. "В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме",- заявил собеседник ТАСС.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартуса и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Базу в Тартусе создали еще в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в сентябре 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Тему будущего военного присутствия России в Сирии в конце прошлой недели прокомментировал и глава МИД Турции Хакан Фидан, подтвердивший, что "судьба военных объектов будет решаться в рамках переговоров между Москвой и новыми властями в Дамаске". "Мы будем, со своей стороны, наблюдать",- добавил турецкий министр в эфире телеканала NTV.

Чего ждут от новых сирийских властей разные страны
На прошедшей неделе источник ТАСС рассказал, что вооруженные формирования противников Башара Асада установили полный контроль над провинциями Латакия и Тартус, где расположены российские базы, однако на территории военных объектов в Тартусе и Хмеймиме не вторгались.

В то время как Россия сохраняет возможность достичь позитивных договоренностей с новыми властями Сирии, другой ключевой союзник свергнутого президента Асада - Иран, судя по всему, такой возможности в обозримом будущем будет лишен.

"Иранский проект вреден, а то, что произошло в Сирии, является победой над опасным для региона иранским проектом. Мы смогли положить конец иранскому присутствию в Сирии",- заявил в своем интервью арабским телеканалам Ахмед аш-Шараа.

"Мы не враждебно настроены по отношению к иранскому народу. Наша проблема заключалась в политике, которая нанесла вред нашей стране",- добавил он, тем самым исключив возможность перезапуска отношений с Тегераном.

Кроме того, он выступил с осуждением последних действий Израиля, назвав "слабыми" аргументы правительства премьера Биньямина Нетаньяху, которое уже после смены власти в Дамаске под предлогом борьбы с иранским присутствием нанесло более 500 авиаударов по военным и другим объектам в Сирии. При этом, по его словам, Сирия не стремится к конфликту с Израилем.

В этом смысле более решительно настроена Анкара. Как сообщила газета Yeni Safak, Турция намерена сбивать израильские самолеты в Сирии, если они окажут поддержку действующим на севере страны курдским "Силам народной самообороны".

На этом фоне в борьбу за свою сферу влияния в новой Сирии включились и геополитические оппоненты России - страны Запада. Как заверил канцлер Германии Олаф Шольц, Европа окажет Сирии помощь в восстановлении. "Также важно, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет и территориальную целостность как государство. Ни одна страна не может быть задворками другой, более сильной",- заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X. "Обеспечение этого - важнейшая задача нового руководства. Мы будем работать с ним на этой основе. Европа также поможет с восстановлением",- добавил Олаф Шольц.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734423300


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