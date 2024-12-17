Готовятся к земле: скандинавская психопатия набирает обороты, - В.Малышев

11:19 17.12.2024 17.12.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



В Швеции присматривают могилы для своих солдат, возгоняя истерию по поводу возможной войны с Россией



Церковь Гетеборга получила указание в короткие сроки подготовиться к захоронению 30 000 павших солдат в случае войны или крупной катастрофы, сообщило 14 декабря шведское радио. Местные политики постоянно твердят, что скандинавская страна уже находится в состоянии войны с Россией или, по крайней мере, что эта война может очень скоро стать реальностью.



На этом фоне, объявило радио, органы социальной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям призвали Шведскую церковь и похоронные бюро подготовить земельные участки, чтобы иметь возможность похоронить очень большое количество павших за короткое время. А Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) поручило Шведской церкви быстро решить проблему захоронения 30 000 гробов в рамках готовности страны к кризису.



"Нам нужно подготовиться к тому, чтобы позаботиться о павших солдатах, и для нас это совершенно новое дело. Самая важная задача состоит в том, чтобы убедиться в наличии достаточного количества свободных под захоронения гектаров. А уникальность военных могил заключается в том, что нужно заранее позаботиться о возможной эксгумации и транспортировке жертв домой, в свои родные страны или родные города, когда все снова успокоится", – заявила Катарина Эвенсет из Похоронной ассоциации Гетеборга. По оценкам экспертов шведских вооруженных сил Гетеборгу необходимо подготовить не менее 10 гектаров земли на случай крупной катастрофы или войны.



Впрочем, такие апокалиптические призывы звучат в Швеции уже не в первый раз. В прошлом году газета Aftonbladet уже писала, что церковь Швеции должна быть готова к массовой гибели населения в предстоящей войне НАТО с Россией. С таким предостережением архиепископ страны Мартин Модеус обратился к своим коллегам, призвав епископов по всей стране ускорить процесс подготовки могил для 5% жителей скандинавского королевства. Раньше в Швеции были правила, согласно которым приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил.



Aftonbladet уточняла, что приходы также должны быть также готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придется вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее. И вот сегодня такие чудовищные "разнарядки" уже рассылаются отдельно по городам.



Катарина Эвенсет из Похоронной ассоциации Гетеборга, объясняя нынешнее "похоронное" распоряжение, заявила, что "нам нужно подготовиться к тому, чтобы позаботиться о павших солдатах, и для нас это совершенно новое дело. Самая важная задача состоит в том, чтобы убедиться в наличии достаточного количества свободных под захоронения гектаров.



Как известно, Швеция исправно посылает оружие киевскому режиму. Но, как видно, поставками оружия и отправкой наемников помощь ВСУ может не ограничиться. Шведские войска могут просто отправить воевать против России. Ничем иным заблаговременную подготовку такого числа солдатских могил объяснить просто невозможно, хотя сами власти объясняют это тем, что, мол, агрессивная Россия вот-вот на Европу, в том числе и на Швецию, нападет. А печальный исторический опыт подсказывает шведам, что ничем хорошим для них война с Россией закончиться не может, а потому заранее роют могилы.



Однако вся загвоздка в том, что Россия никогда на Швецию не нападала и уже 300 лет после авантюры Карла XII под Полтавой с этой страной не воевала и воевать не собирается. Наверное, в Стокгольме не совсем уж круглые дураки и это все-таки понимают. Поэтому вполне логично возникает мысль, что к войне с Россией там действительно готовятся, но на самом деле вовсе не ждут, когда российская армия вдруг ни с того ни с сего на них вдруг "нападет". А, напротив, это сами шведы вместе со своими союзниками по НАТО, куда она недавно вступила, собираются на Россию напасть. Ведь не даром же сейчас в Европе заговорили о необходимости введения на Украину неких "миротворческих сил", что в переводе с европейского означает отправку на войну с Россией на территории Украины европейских солдат. Тогда и становятся понятно, для чего роют могилы.



И готовятся в Швеции к войне не только на уровне копания могил. Как сообщила газета Nordic Times, недавно главнокомандующий британской армией Роланд Уокер посетил своего шведского коллегу Джонни Линдфорса, где они обсудили военное сотрудничество, международную ситуацию в целом и войну на Украине. Уокер, отметила газета, считает, что Европа должна быть готова к войне против России уже через несколько лет, и командующий шведской армией разделяет эту точку зрения.



"Российское представление о себе, что они имеют право создавать сферы влияния, подчиняя соседние страны, угрожает европейскому порядку безопасности. Они ведут войну не только против Украины, но и против коллективного Запада", – согласился с ним Линдфорс, пытаясь оправдать военные приготовления Швеции.



О войне говорят и ведущие шведские политики. Североатлантический альянс и Евросоюз должны быть готовыми к продолжительной конфронтации с Россией – с таким заявлением выступил недавно министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.



"Мы должны понимать, – сказал он в беседе с немецкой прессой, – что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом".



И с такими воинственными призывами шведы вполне вписываются в царящий сегодня в Европе милитаристский психоз. Как сообщило на днях агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Евросоюз может создать коалицию из 5-8 стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом и "очень решительно настроены действовать", то бишь отправить войска на Украину.



По данным агентства, Британия и Франция этот вопрос уже обсуждали. Кроме того, Киев затрагивал этот вопрос со странами Балтии и Скандинавии. До этого украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.



Напомним, что идею о создании такой "европейской коалиции" выдвинул еще в мае президент Франции. Как сообщала газета Monde, Эммануэль Макрон предложил направить на Украину "военных инструкторов". Сотни специалистов из нескольких стран, писала газета, в том числе из Франции, могут привлечь для подготовки саперов или для помощи в обучении новой моторизованной бригады ВСУ.



По информации журналистов Monde, французские власти давно пытаются создать коалицию стран, готовых обучать украинских солдат. С тех прошло уже полгода, но ничего так и не было сделано, но вот эту идею европейские СМИ начали мусолить снова.



25 ноября та же газета Monde сообщила о возобновлении в Европе обсуждений возможной отправки войск или частных военных компаний на Украину. Причиной тому стали ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность прекратит поддержку киевского режима.



Взбудораженный такой идеей, глава киевского режима Зеленский 9 декабря, сообщил, что подумает о возможном вводе западных войск на Украину. По его словам, такая мера может понадобиться для "гарантий безопасности" до вступления страны в НАТО. И в Стокгольме тоже возбудились и, как видно, уже готовы ради этих самых "гарантий" уложить в могилы не менее полумиллиона шведов.



И тут самое время вспомнить историю. Вспомнить о том, что еще во времена Карла XII обуреваемые имперской манией шведы тоже были озабочены Украиной, где им прислуживал предатель Мазепа с подручными, причем и тогда были настроены весьма воинственно. Шведский фельдмаршал Карл Густав Реншильд сформулировал принципы поведения шведских войск: "Населенный пункт, в котором совершено нападение на шведский отряд, должен быть сожжен дотла вместе с окрестностями. Жителей деревень, которых вы схватите, при малейшем подозрении в неблаговидных против нас поступках следует повесить, чтобы они боялись и знали, что если нас разозлить, то не будет пощады даже для детей в колыбели. Лучший способ наказания – это уничтожение и сожжение всего в округе и превращение местности в пустыню, чтобы там Вам больше никто не мешал".



Однако потом оказалось, что дело придется иметь не с мирным населением, а с русской армией Петра I, что для них плохо кончилось. Вот как историк Евгений Тарле описал финал Полтавской битвы: "Уже не было и признака сколько-нибудь упорядоченного, организованно руководимого отступления. Исчезли последние признаки повиновения и дисциплины. Не только никто не слушал приказаний, но никто их уже и не отдавал. Фельдмаршал Реншильд, граф Пипер искали спасения в сдаче в плен. Другие (Аксель Спарре, Гилленкрок, Левенгаупт) бежали вместе с королем на юг… Началось бегство врассыпную, русские конники врубались в кучки беглецов, искавших спасения кто в своем брошенном лагере, кто в окрестных лесах. Кто не успевал вовремя бросить оружие и дать знать, что он сдается в плен, подвергался немедленному уничтожению. Смертельная опасность для бегущих шведов усиливалась тем, что бежать-то по направлению к своему лагерю приходилось мимо тех же русских редутов, сыгравших такую роль в ранние утренние часы сражения. Теперь из этих редутов сыпались пули на беглецов…"



Увы, сегодня в Стокгольме историка Тарле, как видно, не читали, а потому снова намереваются отправиться по стопам Карла XII. Но тогда его армия так получила по сусалам, что потом много лет шведы держали нейтралитет и воевать больше не отваживались.



Но отчего сегодня они так осмелели? Забыли историю и снова собрались в поход на Россию? Ну в таком случае пожелаем им счастливого пути! Хотя вряд ли он окажется "счастливым". Ведь в этом случае зарезервировать придется куда больше могил. Ведь еще в 1831 году русский поэт Александр Пушкин предупреждал европейцев в своем стихотворении "Клеветникам России":



Так высылайте ж нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов. Источник - fondsk.ru

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