 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый глава Налоговой службы Киргизии Кыдыров тоже оказался мошенником. Просидел в кресле 2 недели
11:22 17.12.2024

Ташиев: Новый глава ГНС Кыдыров тоже попался на сокрытии ЭТТН. Президент назначит другого

Предыстория: И.о. председателя налоговой назначен Кыдыкбек Кыдыров. Он возглавлял УГНС в двух городах
Tazabek - Новый глава ГНС Кыдыкбек Кыдыров тоже попался на сокрытии ЭТТН. Об этом 17 декабря сообщил зампред кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, и.о. председателя ГНС Кыдыкбек Кыдыров будет отстранен от временной должности. "Недавно только, 2 недели назад был назначены новый глава Налоговой службы, Кыдыров. В течение двух недель он тоже попался. То есть за две недели, за 15 дней. Этот человек тоже занимался укрывательством по ЭТТН", - рассказал он.

По словам Ташиева, на днях соответствующее представление было направлено президенту. Он назначит нового главу ГНС.

Ранее сообщалось, что Кыдыров Кыдыкбек Догдурбекович временно исполняет обязанности председателя Государственной налоговой службы при МФ КР.

Абдувапов Алтынбек Каныбекович отстранен от должности на период проведения следственных мероприятий. Его водворили в СИЗО ГКНБ до 20 января 2025 года.

История вопроса

6 декабря главу ГНС Алтынбека Абдувапова вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Известно, что причиной вызова стал недавний инцидент с задержанием сотрудников налоговой службы.

Ранее, 5 декабря, зампредседателя Кыдыргычов Исламбек был также вызван на допрос в ГКНБ.

Решением суда Абдувапов и его заместитель Кыдыргычов были водворены в СИЗО ГКНБ до 20 января 2025 года.

Как сообщили в ГКНБ, в учетных базах были зафиксированы отклонения и отзыв грузо-сопроводительных документов отдельных крупных производителей и импортеров подакцизной группы товаров (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия).

"В свою очередь ответственные за контроль данных процедур сотрудники ГНС, злоупотребляя своим служебным положением, только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в Бишкек общей стоимостью более 3,2 млрд сомов", - говорилось в сообщении.

По результатам проведенных следственных действий, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны начальники управлений ГНС "А.Р.", "Дж.У.", "А.Н." и "Т.А.", в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Источник - tazabek.kg
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