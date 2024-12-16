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|Из бюджета Минобороны Киргизии пытались преступно вывести около 1 млрд сомов, выделенных на вооружение
11:31 17.12.2024
Бывший заместитель министра обороны Эмиль Осмоналиев обвиняется в причастности к схеме вывода 1 миллиарда сомов, выделенных на вооружение, сообщил на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, уголовное дело направляется в суд, ответственность Осмоналиева также рассматривается.
"Из бюджета на вооружение было выделено около 1 миллиарда сомов. Эти деньги стали выводить коррупционным путем, составлять фиктивные договоры. Были задержаны два гражданина Сербии и два наших. Каким-то образом был причастен к этому Осмонов. Он снят с должности, но его ответственность будет рассмотрена. В скором времени это дело передадут в суд", - сказал Ташиев.
В сентябре стало известно, что в отношении заместителя министра обороны КР Эмиля Осмонова возбуждено уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.