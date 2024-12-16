Мифы и реалии Дня независимости Казахстана, - Данияр Ашимбаев

11:38 17.12.2024

Мифы и реалии Дня независимости

Данияр Ашимбаев: События, случившиеся каждый 10-й юбилей независимости, а именно ДВК, жанаозенские события 2011 года и январские события 2022 года, тоже сложно назвать "народными восстаниями"



Данияр Ашимбаев, 16 декабря



Сегодня, по поводу праздника и известных памятных дат, многие пишут про память жертв декабрьских событий 1986 года и 2011 года. Посыпают голову пеплом и пишут пафосные тексты.

Все ищут некую борьбу за независимость и народный бунт, восстание и т.д.

Можно, конечно, нацепить розовые или иные очки и впасть в романтические сопли, но история не ценит романтику.

События 1986 года есть проявление борьбы за власть в республике и были спровоцированы, насколько можно судить, сговором Горбачева и Кунаева, который опроверг ранее достигнутые договоренности.

Интереса ради отметим, что органы госбезопасности толком не стали искать тех, кто агитировал по общежитиям, а потом выводил колонны на площадь. Зато и тех чекистов, которые должны были быть наказаны за такое ЧП в столице союзной республики, тоже никто не наказал.

А штамп "казахский национализм" из известного постановления ЦК, позволил снять острые вопросы.

А потом "Желтоксан" лег в основу идеологической работы и стал удобным лозунгом.

Тема "многочисленных жертв" так и повисла в воздухе. По некоторым названным именам есть некрасивые вопросы, а остальных никто не нашел. Видимо, в силу их отсутствия.

События, случившиеся каждый 10-й юбилей независимости, а именно ДВК, жанаозенские события 2011 года и январские события 2022 года, тоже сложно назвать "народными восстаниями".

Первое было конфликтом элит, намного более сложным, чем принято его описывать. Конфликтовал не только олигархат, но и стоящие за ним аппаратные группировки.

События в Жанаозене за последующие годы уже изрядно развенчали ореол "протеста нефтяников" и поставили вопросы по поводу теневых устоев в жизни местной власти и бизнеса. А сами события были политической провокацией, направленной на дискредитацию ряда фигур в истеблишменте. Что касается "жертв режима", то помнится полиция применяла огнестрельное оружие для разблокировки горящего здания акимата, из которого толпа не выпускала людей. А кое-кто, помнится, погиб в ходе грабежа магазинов.

Про январские события я уже не раз писал. Они случились чуть позже 30-летия независимости, но вполне вписываются в "традицию".

Вся последовательность событий четко была спланирована и организована заговорщиками из руководства Комитета при поддержке зарубежных "коллег". Понятно, что определенная пропаганда изначально подавала их как "народный протест", "мирные митинги", которые закончились арестами и "пытками" "активистов", но все прекрасно видели, что из себя представлял т.н. "мирный протест" с захватом оружейных магазинов, штурмом зданий акиматов, аэропорта, полиции и КНБ. Про массовое мародерство вообще промолчим.

Другое дело, что власть воспользовалась некоторыми инструментами заговорщиков для обоснования нового курса.

Поэтому, уж извините, но массовые народные протесты тут или там сложно заметить. Но сейчас правит мифотворчество...

***

В последнее время многие начали сетовать про "30 лет, прожитых зря".

Ладно там демшиза, которая, собственно, и зарабатывает на негативизации всего и вся.

Нет, речь о чиновниках и политиках, которые в "прожитые зря" годы занимали не самые последние позиции и/или активно хвалили тогдашние достижения.

Тот факт, что эти годы были относительно недавно и даже рассеянное население прекрасно их помнит, придает особую пикантность этой волне критиканства.

Да, не спорю: первые десятилетия независимости дают немало поводов для критики.

Но - давайте будем объективны.

Казахстан как независимое государство состоялся.

В стране социальная стабильность и межнациональное согласие.

С соседями и сверхдержавами выстроены дружеские, партнерские отношения.

У Казахстана нет врагов и нет территориальных споров с соседями.

Экономическая система перешла от социализма к капитализму без больших катаклизмов.

Инфраструктура вполне себе работает и развивается.

Добываются нефть, газ, металлы, уголь, развиваются животноводство и растениеводство.

Формируется - местами заново - обрабатывающая промышленность.

Государство более-менее успешно выколачивает из бизнеса обеспечение технологической модернизации производства.

Функционируют железные дороги, гражданская авиация, телекоммуникации.

Растет объем строительства.

Достигнут высокий уровень цифровизации, в первую очередь - финансовых и государственных услуг.

В стране нет массовой безработицы.

Государство обеспечивает огромный уровень социальных выплат населению.

Действуют многочисленные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Существует большой теневой сектор самозанятого населения, который вполне себе развивается.

Активно развивается потребительский рынок.

В целом категорически не соглашусь, что эти 33 года были прожиты неправильно или ошибочно.

Да, многое можно было сделать лучше, но во многих сферах Казахстан смог не только сохранить, но и приумножить доставшееся от КазССР наследство. А многое создать с нуля.

У нас изначально был узкий коридор для государственного строительства и экономической модернизации, но мы через него прошли.

Думаю, в День независимости мы должны отдать должное тем, кто руководил страной в эти сложные годы.