Грузия – первая ласточка "риал-политик", - Дмитрий Выдрин

12:26 17.12.2024

Грузия – первая ласточка "риал-политик"



Дмитрий Выдрин

политтехнолог, автор издания Украина.ру



Уже можно говорить о двух главных предновогодних сюрпризах геополитики. Первый – неожиданная хлипкость рухнувшего сирийского режима, слывшего жестким и бескомпромиссным. Второй – неожиданная устойчивость правящего грузинского, выглядящего мажорным и аморфным.



О первом событии довелось уже порассуждать более-менее подробно. Ко второму стоит присмотреться тщательнее. Уж слишком много в нем и очевидных рисков, и неожиданных возможностей.

Когда-то довелось встречаться с самым статусным военным грузином в мире - Джоном Шаликашвили. Он был на тот момент председателем Объединенного комитета начальника штабов США.

От этой встречи у меня осталась в секретере дарственная галстучная заколка с выцарапанным факсимиле четырехзвездного генерала. А в памяти - его фраза о том, что Грузия станет "первой ласточкой", которая перелетит через океан. Мол, одна Джорджия в составе Штатов уже есть, будет и другая.



Когда я следил за только что прошедшими выборами грузинского президента, вспомнил про генеральскую метафору. А еще припомнил, что был в семидесятые очаровательный фильм с таким же названием про зарождение грузинского футбола.



Признаюсь, фильм давно не пересматривал. Причудливо отложилось в памяти только то, что в начале ленты там бескомпромиссно сражались на самопальном поле женатики с холостяками. Но тогда-то последние имели подобный статус по жизненным обстоятельствам, а не по идеологическим убеждением типа "чайлд-фри" или "права геев".

Это потом уже грузинское общество вдруг взбаламутила эта тема. Кстати говоря, упомянутый Шаликашвили, отпрыск известного княжеского рода, стал первым грузином, кто выступил против американского закона "не спрашивай, не отвечай", по которому стали увольнять из армии "однополых". Геев генерал… Но сейчас не об этом.

Так вот. Пересмотрел фильм "Первая ласточка. Получил море удовольствия. Сейчас так не играют, не снимают, не мечтают… Не все, правда, однозначно. Но такова жизнь. Особенно жизнь искусства.



Постзнание выхватывало вроде бы несущественные моменты, которые потом стали значительными проблемами.

Вот герой многозначительно говорит, что "соловьи в клетке не живут". Намек понятен: свободолюбивые генацвали с соловьиными трепетными душами в совковой "клетке" не выживут. Ну кроме разве что бесчисленных воров в законе, цеховиков и цитрусовых королей.

Вот афиши в царском еще портовом и многонациональном Поти, на грузинском без русского дубляжа. А зачем нужен язык "оккупантов"?

Вот команда подрабатывает ночью на погрузке марганца, и один из них огрызается на оклик бригадира: вывозят наш марганец, а еще кричат. Да, кричат. Причем с московским акцентом. Хотя вспоминается, что в те времена грузинский марганец поставляли на металлургические заводы всего мира.



А "тему"-то окучивали такие культовые национальные персонажи, как поэт Акакий Церетели, губернатор Багратион-Мухранский, князь Абашидзе и тому подобные. Ну да ладно. Мандариновые вы наши. Не все лечится марганцовкой…

Другая линия фильма куда как существеннее. Она подсказала мне одну важную вещь. Но пусть некоторые не обижаются.

Вот об этом подробнее.



Неоднократно отмечал, что для построения успешного государства, конечно, важна территория, население, ресурсы. Но еще важнее – своя системная философия, великая литература и, соответственно, достойная элита.



Можно быть большой и богатой природными благами страной как Украина. Но раздел "украинская философия" в учебнике, по которому я готовился к соответствующему экзамену, был куда короче, чем, скажем, сюжет о многовековой философской традиции Венгрии. Отсюда и итог "разбудовы державы" первой и истоки духовитости элиты второй.



Грузии в этом плане повезло. Собственные философские и психологические школы и традиции. Знаковые фигуры международного масштаба даже в недавнее время , типа Дмитрия Узнадзе или Мераба Мамардашвили.



Безусловно, значимая литература мирового класса. Причем и церковная, и светская. И древняя, и современная. До сих пор с восторгом перечитываю Нодара Думбадзе…

Но вот было ощущение, что некого компонента не хватало. Фильм подсказал – нужен культовый, полностью созвучный с национальным архетипом спорт. Точнее, фактор национальной гордости, притворяющийся как бы спортом.



В названной ленте и фиксируется смыслотворящая, мировозренческая роль футбола. В него герои символично играют на берегу могучего моря. Ибо он, как море, растворяет в себе абсолютно все. Социальные статусы и имущественные различая героев, их возраст и физические кондиции, житейские проблемы и семейные заботы…Даже Большая Игра в смысле геополитики растворяется во вроде бы локальной спортивной игре. Футбол превыше всего!

Создав именно из этой игры модель внутреннего и внешнего мира, грузины ( в широком смысле слова) смогли в стендовом режиме "проигрывать" почти любые ситуации самой жизни. Это и показано блестяще в фильме.

Создали команду, объединившую игроков разных этносов, религий, имущественного ценза, семейного положения, и стали местными чемпионами.



Последнее, или как сейчас принятого говорить, крайнее мое интервью на нашем ресурсе обидело одного замечательного грузина

Сделав главным стимулом игрока честь и достоинство, а не оплату, обыграли турок, которые "за деньги да".

Понадеявшись только на честь и достоинство, вопреки мастерству, продули англичанам…



Все по взрослому, по правде жизни.

И вот президентом Грузии с разгромным для оппонентов счетом становится футболист – Михаил Гурамович Кавелашвили! Бывший форвард сборной страны и знаменитого "Динамо", топтавший стриженные газоны мира от Манчестера до Владика…

Несколько лет назад довелось в одном интервью немного пованговать о судьбе солнечной страны. Тогда и высказал предположение, что скоро президентом там станет футболист. Хотя имел в виду другую "мега-звезду" – Каху Каладзе. Но тот так и остался мэром Тбилиси, что там равнозначно президентской должности.

Подобное умозаключение далось легко. Если во многих странах традиционным инкубатором элит является поле специальных служб, то в Грузии – футбольное поле.



Именно на нем и вырастали личности национального и даже наднационального кругозора. Элитного уровня.

Довелось, например, лично знавать Саакашвили и упомянутого Каладзе. Масштаб личностей был просто не сопоставим. Не в пользу первого. По всем параметрам, что называется - от усов, до трусов. И зря, конечно, Зеленский пытается навести санкционную порчу на Каладзе. Не дотянется.



Реальные бывшие футболисты – реалисты и в политике. Даже если входят в руководство достаточно травоядной партии "Грузинская мечта". Им само житие-бытие подсказывает, что мечтать, скажем о первенстве на чемпионате мира – смешно. А вот о престижном месте в евразийском соперничестве – почему бы и нет.



Хотя не просто, конечно, будет разойтись краями со Штатами как влиятельнейшим клубом. Американский футбол не признает базовых правил соккера. Там хватают руками, бывает, и зубами. Грузины так не умеют, или не хотят. Придется сдавать назад от некогда вожделенного континента и в своих мечтах, и в реальной политике. Что и происходит. Первая ласточка, что летит назад из-за океана!…

Короче, Грузии повезло. В ее команде сильные форварды. Но в конце концов счет будет на табло. Поздравляем с обновленным составом и следим за табло! Матч еще далеко не закончился.