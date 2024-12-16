На замерзающем таджикском Памире (ГБАО) введен энерголимит

12:30 17.12.2024

Во многих районах ГБАО впервые за последние годы введен энерголимит

Манзума Фируз, Asia-Plus



Связано это с морозами и снижением уровня воды в озере Яшилькуль



В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) впервые введены ограничения на подачу электроэнергии. Данная мера связана с холодной погодой и снижением уровня воды в озере Яшилькуль, который оказался на 15% ниже прошлогоднего, что привело к дефициту электроэнергии в регионе, сообщили "Азия-Плюс" в компании "Памир Энерджи".



По ее данным, на данный момент энергоснабжение ограничено в отдаленных населенных пунктах области, где сейчас влавствуют морозы.



Электричество продолжает поступать только в Хорог и райцентры с Ванджа до Ишкашима, а кишлаки остаются без света.



"Основными причинами введения энерголимита стал низкий уровень воды в озере Яшилькуль, ухудшение погодных условий и рост потребления электроэнергии", - объяснили в "Памир Энерджи".

Озеро Яшилкуль является главным источником водных ресурсов реки Гунд, на которых работает крупнейшая станция ГБАО – ГЭС "Памир-1" (установленная мощность – 28 МВт) и ГЭС "Хорог" (установленная мощность – 9МВт).

По данным источника, для населенных пунктов области введены ограничения на подачу электроэнергии, которые могут длиться до 6 часов в сутки.



В случае нестабильных погодных условий возможны дополнительные отключения или увеличение подачи электроэнергии в определенные районы, добавили там.



"Именно поэтому точные графики подачи электроэнергии не будут опубликованы, чтобы избежать дополнительных сложностей", - отметили в компании.



"Памир Энерджи" призывает жителей региона с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за дополнительными уведомлениями.



Стоит отметить, что энерголимит в Горном Бадахшане никогда не вводился, в отличие от другой территории страны.



Электроэнергетическая система ГБАО функционирует изолированно от основной энергосистемы страны.



С декабря 2002 года сеть электроснабжения ГБАО перешла от компании "Барки Точик" к частной компании "Памир Энерджи" на основе концессионного соглашения сроком на 25 лет.



Компания "Памир Энерджи" управляет одиннадцатью малыми и мини-ГЭС общей установленной мощностью 44,16 МВт и линиями электропередачи (ЛЭП) 35/10/0,4 кВ общей протяженностью 2609 км.



"Памир Энерджи" является интегрированной энергокомпанией, работающей исключительно в ГБАО. Создана в 2002 году в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) между правительством Таджикистана и компанией "ПамирЭнерджи" (ПЭК), дочерней компанией Фонда Ага Хана по экономическому развитию (АКФЭД) и Международной Финансовой Корпорацией (IFC). Ее миссия – обеспечить светом каждый дом ГБАО. С 2002 года "Памир Энерджи" инвестировала более 240 миллионов долларов США в ремонт энергетической инфраструктуры, расширение гидроэлектростанций и создание системы учета в регионе. После его реабилитации около 98% из 227 000 жителей ГБАО получили доступ к электричеству, и к 2025 году планируется обеспечить оставшиеся 2%.



А тем временем, в ГБАО продолжают властвовать морозы: завтра, 18 декабря, по данным Агентства по гидрометеорологии, в Горно-Бадахшанской автономной области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Хороге температура ночью составит от -7°C до -9°C, днем от -1°C до +10°C. В Дарвазе ночью будет от 0°C до -20°C, днем от +6°C до +8°C. В Мургабе температура ночью опустится до -25°C, а днем останется в пределах -7°C до -9°C.



На западе ГБАО ночью температура будет варьироваться от -6°C до -11°C, днем от -1°C до +4°C, местами до +6°C. На востоке области, включая район Булункуля, ночью ожидаются сильные морозы - от -24°C до -33°C, днем температура останется в пределах -7°C до -12°C.



А что в стране в целом?

С 22 сентября в Таджикистане был введен лимит на потребление электричества. Он вводится ежегодно.



В "Барки точик" объяснили, что причиной введения ограничений стали малые осадки прошлой зимой, что привело к снижению уровня воды в реке Вахш и, как следствие, ограничению выработки электроэнергии.



Сезонный дефицит электроэнергии, по прогнозам специалистов, может составить более одного миллиарда киловатт-часов, что приведет к регулярным отключениям электричества, как в столице, так и в других регионах.



Жители Душанбе сообщают о частых отключениях, иногда на несколько часов, и даже на целый день, особенно в центре города, где часто ссылаются на аварийные ситуации.



Между тем, сегодня компания "Барки точик" напомнила, куда можно обращаться с жалобами по поводу счетов за электроэнергию, а также по проблемам с отключением и подключением электричества.



"Несмотря на то, что данные вопросы официально относятся к "Распределительным сетям", многие граждане продолжают направлять свои жалобы в адрес "Барки точик", - отмечают в ведомстве.



Для удобства пользователей, компания напоминает, что все запросы и жалобы можно подать по телефонам: 778886021 и 778886023, или через сайт компании "Распределительные сети".

Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20241217/v-gbao-vpervie-za-poslednie-godi-vveden-energolimit