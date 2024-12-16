Мирзиеев хвастается, что уволил 297 нерадивых чиновника

12:58 17.12.2024

В Узбекистане за халатность и безответственность были уволены 297 должностных лиц. На их место пришли предприимчивые молодые специалисты, которые мыслят современно. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев в ходе совещания, посвященного итогам проделанной работы по сокращению бедности.



Глава государства отметил, что некоторые должностные лица не настроены серьезно на работу по сокращению бедности в махаллях. По его словам, они считают, что эта инициатива "на год-два, и она скоро пройдет".



"Руководитель, который не будет решать проблемы граждан и предпринимателей, будет уволен", – сказал Мирзиеев и призвал чиновников менять свое мировоззрение.



Президент подчеркнул, что в мире с каждой минутой политика и экономика становятся сложнее, появляются новые угрозы, если не найти решения сейчас, потом будет поздно.

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