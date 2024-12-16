В Бишкеке начали выпускать ноутбуки - могут производить до 1500 в день

14:32 17.12.2024

БИШКЕК, 14 дек - Sputnik. На базе технопарка Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова открылся цех по производству ноутбуков, сообщает пресс-служба вуза.



Во время презентации был проведен обзор технологического процесса сборки и характеристик всей линейки устройств. Презентована образовательная модель "Обучение на рабочем месте", которая интегрирует учебный процесс и реальное производство, позволяя студентам получить практический опыт.



