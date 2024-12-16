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ВС РФ вышли к селу Западное на правом берегу Оскола
14:36 17.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 16 декабря

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 декабря в разрезе СВО. Русские войска на западном берегу Оскола продолжают успешно расширять плацдарм. Они подошли вплотную к селу Западное. Украина отказалась от диалога с Венгрией на тему рождественского перемирия. Министр обороны РФ Белоусов сообщил, что БПЛА как новый род войск войдут в организационно-штатную структуру ВС РФ в третьем квартале 2025 года. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о скором старте серийного производства ракетных комплексов "Орешник".

Уже больше чем просто плацдарм



Подразделения ВС РФ, действующие на плацдарме у пгт Двуречная на западном берегу реки Оскол, добились новых успехов. После отражения атак ВСУ и дальнейшего наступления в направлении населенного пункта с овладением позиций на его южных окраинах русская армия сумела приблизиться к Западному. Очевидно, наше командование готовит штурм села. Его важность трудно переоценить, ведь Западное по вероятному замыслу ВС РФ должно играть роль "форта" и прикрывать дальнейшие действия против украинских подразделений в пгт Двуречная. Не будет лишним заметить, что в условиях отсутствия непосредственной поддержки бронетехники все планы по расширению плацдарма просто обязаны строиться на расчете, что противник условно уже завтра может перейти в решительное наступление. Даже если ВСУ объективно не в состоянии предпринять что-то действенное, то русские штурмовики обязаны сделать все, чтобы, как говорят на флоте, обеспечить успех "борьбы за живучесть". И село Западное – главный из этих факторов. Ведь тогда неприятель не сможет ударить во фланг подразделениям ВС РФ, действующим в южной части пгт.

Наше командование сделало верную ставку на то, что прежде, чем решать сверхзадачи, нужно обеспечить относительную безопасность всех дальнейших маневров. Русским войскам также на руку играет то, что, помимо самого Западного, в округе есть и крупные урочища. Учитывая то, что артобстрелы их практически не затронули, они пригодны для укрытия от FPV-дронов противника. Овладение вышеуказанным селом дает контроль и над окрестными лесными массивами. Следовательно, формируется полоса безопасности всего плацдарма. Теперь стоит поговорить о сверхзадаче, которую еще только предстоит решить ВС РФ.

Все сводится к необходимости овладеть пгт Двуречная и далее от него расширить зону контроля. В перспективе, когда береговая полоса с вышеописанными населенными пунктами будет взята, русские войска смогут перебросить бронетехнику на западный берег Оскола. А это в свою очередь прямая предпосылка к наступлению в тыл Купянской группировки ВСУ.

Совсем не праздничные намерения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире местного радио заявил, что президент Украины Зеленский отказался от разговора с венгерским лидером Орбаном.

"На столе есть предложение, которого не было в наличии за последнюю тысячу дней. Одна сторона рассмотрела его и сочла приемлемым, но другая сторона заняла позицию неприятия", – прокомментировал Сийярто отказ Киева от беседы с Будапештом по вопросу рождественского перемирия.

Всем очевидно, что для Банковой даже кратковременное прекращение огня было бы крайне выгодным и позволило бы провести столь необходимые мероприятия по ротации. Однако Киев даже не пытается улучшить свое положение. И отказ от перемирия свидетельствует об очень интересных вещах. А именно – потенциальных приготовлениях к наступательной войсковой операции.

Но у обывателя встанет вопрос: а к какому наступлению может готовиться Киев, если в ВСУ тотальный дефицит людей и они еле-еле обороняются? А в тотальном дефиците и кроется ответ: "бусификация" на Украине не прекращается ни на сутки, в смертельный военный конвейер каждый день попадают сотни человек. Но по какой-то причине маршевое пополнение во фронтовые части ВСУ попадает весьма скудное, и то оно представляет из себя личный состав низкого качества. Другие закончились? Нет, скорее накапливаются в тылах и готовятся к боям. Ввиду вышесказанного совокупность косвенных признаков, указывающих на наличие незадействованных сил у Киева при категорическом отказе от диалога по рождественскому перемирию, намекает, что Банковая готовится к "наступлению последнего шанса". Силы у противника есть, но лишь на один и последний рывок, который по плану Запада должен создать для незалежной максимально выгодные условия для выхода на переговоры с Москвой.

Белоусов: БПЛА как отдельный род войск появятся в третьем квартале 2025 года

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в третьем квартале 2025 года войска БПЛА появятся в качестве отдельного рода войск.

Это решение, которое зрело давно, и оно, безусловно, должно быть воплощено в жизнь. Сейчас мы находимся в моменте, когда уже накоплен опыт, материальная база, и нужно задуматься об организационно-штатных решениях.

От этого мы ждем двух основных вещей – стандартизации и концентрации сил. Сейчас дроны в ВС РФ внедрены в огромном количестве, большинство армий мира где-то позади. Однако программы подготовки операторов, матчасть, штат могут различаться даже в соседних полках, зависеть от личных решений командиров, от ресурсов самой воинской части и волонтеров.

Другой назревший шаг – это концентрация сил. То есть создание отдельных подразделений БПЛА, которые позволяли бы насытить конкретное направление. Шаг, подобный формированию отдельных артиллерийских полков, бригад и дивизий в Великую Отечественную. Это будут, собственно, войска БПЛА как таковые. Важно сочетать оба подхода: БПЛА как часть обычных мотострелковых, танковых и артиллерийских частей и БПЛА в качестве отдельного рода войск, батальонов и полков, позволяющих кинуть на весы (и на голову противника) весомую гирю на нужном участке.

У нас сейчас все очень неплохо с опытом, с подготовленными расчетами, с матчастью, с фронтовыми и тыловыми разработками, теорией, промышленной базой. Теперь остался последний важный шаг – объединить все это в систему, убийственную для неприятеля.

Храним мир с ядерной дубиной в руках

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны высказался с обычной энергией. Мы не рвемся к эскалации конфликта. Но, если мы считаем, что противник перешел черту и угроза носит экзистенциальный характер, мы оторвем ему голову при помощи всех средств, какие у нас есть. А есть все что угодно. "Орешник" развернут в серийное производство, БПЛА в войска идут мощным потоком, и будут еще ядерные силы – стержень безопасности страны. Но и в обычные Вооруженные силы мы внедряем самые новые разработки.

Отдельно президент остановился на том, как Запад начинает пугать Россией своих граждан, когда мы реагируем на попытки выкрутить градус противостояния. И здесь есть, о чем поговорить.

Мир – неласковое, очень неуютное место. Да, неуязвимая ядерная ракета – это страшно. И понятно, что жутковато жить в мире, где этой ядерной дубиной тебя могут огулять по хребту прямо завтра. Только это работает, и никаких альтернатив нет.

Поэтому сделай себе "Орешник". Ударь им по голове актуального противника, который поднял оружие. И бей каждого, кто попытается стрелять в твою сторону.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734435360


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