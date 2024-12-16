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    Казахстан   | 
Куда и кому уходят пенсионные накопления казахстанцев, - С.Туник
14:37 17.12.2024

Куда и кому уходят пенсионные накопления
Почему европейские старики и старухи, накопив на старость, путешествуют по всему миру, а наши – только на свои дачи?

Пенсионеры не рискуют. Рискуют те, кто распоряжается их накоплениями

Сколько в Казахстане официально работающих граждан? Сколько пенсионеров, которые живут за счет подрастающего поколения? И сколько – за счет своих накоплений, заработанных честно? Можно ли верить официальной статистике?

Ощущение: правительство что-то недоговаривает. Разберемся?

На начало осени 2024-го в республике насчитывалось около 2,4 миллиона пенсионеров. Эта цифра меняется каждый месяц то в одну, то в другую сторону. Кто-то прибавляется, кто-то уходит навсегда туда, где деньги ему уже не нужны. Ну разве что наследникам.

Цифры и люди

На конец этой осени в Казахстане числилось приблизительно 9,2 млн трудящихся. У кого-то постоянные рабочие места, у кого-то временные. Более 2 миллионов из них – самозанятые. Эти цифры тоже плавающие. Потому что не все они платят налоги и отчисляют в пенсионный фонд обязательную "десятину" от своих заработков. Поэтому реальную цифру реально работающих граждан можно определить только по их налогам и отчислениям в ЕНПФ. Минтруда РК и минфин озвучивают только приблизительные цифры.

Справка "Каравана"
С 2025 года минимальная базовая пенсия в Казахстане составит 32 360 тенге. Размер минимальной пенсии определен в 62 771 тенге.

В интервью по телефону экономист Галым Сейтжанов отметил два аспекта.

Первый: "Пока не будет создана компьютерная база данных по всем гражданам и работодателям на нашем рынке, говорить о прозрачной и ясной накопительной пенсионной системе бессмысленно. Я вам об этом еще два года назад говорил. Этой базы нет до сих пор. Не исключаю элементы фальсификации и коррупции. Прежде всего - от областных акиматов. Второй: их подставляют акимы нижних уровней. Сколько было вскрыто фактов, когда покойникам пенсии месяцами перечисляли? Мы знаем о десятках. Не исключаю, что их гораздо больше. Понятно же, в чьи карманы эти деньги уходят. Живые зарабатывают на мертвых?"

"Если бы молодость знала, если бы старость могла"

Эту строчку французский поэт Анри Этьен сочинил еще в XVI веке. Почему я ее вспомнил? Два года назад на портале "Открытый диалог" одна гражданка из Абайской области предложила ввести предельный возраст для трудящихся, достигших пенсионного возраста. Она так и написала: "Пенсионерам – почет и уважение. Но рабочие места должны занимать лица трудоспособного возраста".

Тогда министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова ответила, что это – нарушение гражданских свобод, что это противоречит Трудовому кодексу и что "здесь попахивает откровенным эйджизмом". И напомнила, что Трудовой кодекс "исключает дискриминацию по мотивам социального происхождения, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям, возрасту".

Справка "Каравана"
Для трудоустройства в стране придумали кучу госпрограмм: "Молодежная практика", "Серебряный возраст", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "С дипломом – в село" и ряд других, включая региональные. Какие из них принесли реальные результаты – нет достоверных данных.

Юрист Алексей Шмидт в интервью "Каравану" сказал, что, во-первых, за то предложение жительницу Абайской области можно привлечь к административной ответственности (эту реплику мы в 2022 году не опубликовали – слишком радикальной показалась). Во-вторых, предположил, что началась системная работа по пересмотру отдельных положений пенсионной системы. Прежде всего в пользу подрастающего поколения – выпускников колледжей, вузов: "У них мало опыта, но много амбиций. У ветеранов много опыта, но с возрастом "бензин" у них кончается. А нашей экономике не амбиции нужны, а результаты. В командных видах спорта есть термин "лидер раздевалки". Это когда лучший игрок может мотивировать команду. Иногда это молодой. Иногда – ветеран. Если такие есть в коллективе – это сильный бонус. Кто им может стать – вопрос не столько в возрасте, сколько в умении мотивировать на максимальный результат".

Справка "Каравана"
В 2023 году министерство труда и соцзащиты населения пообещало создать миллион рабочих мест. Сколько было создано на самом деле – постоянных и временных – на сайте министерства нет информации. Сколько было трудоустроено выпускников вузов – нет информации.

Возможно, потому, что другие министерства, которые обещали построить эти объекты, не сделали то, что было заявлено в их программах? Естественный вопрос: в нашем правительстве кто-то как-то с кем-то что-то согласовывает?

Поднял список проектов, запланированных на реализацию в 2023-2024 годах. В том числе с участием иностранных инвесторов. Из 18 более-менее крупных реализовано всего ТРИ. Из пяти "импортные" партнеры просто сбежали. Кто там должен был обрести рабочие места – молодость или опыт? – тоже до сих пор неясно. Наши работодатели пока предпочитают проверенные кадры. В то же время большие казахстанские компании уже лет 10-15 практикуют дуальное образование. Это когда студенты колледжей и вузов на практике – в шахтах, цехах, лабораториях – укрепляют теоретические познания, полученные в классах. Разумеется, наставниками выступают ветераны с многолетним опытом.

Справка "Каравана"
По разным данным, сегодня в РК работают от 90 до 150 тысяч казахстанцев в возрасте 65+.

Конкуренция между поколениями за рабочие места растет с каждым годом. Причем во многих странах мира. Фишка в том, что ветераны неохотно покидают рабочие места. Причин всего две. Первая: страх лишиться более-менее достойной зарплаты. Вторая: страх потерять привычный круг общения, привычный график работы. Дальше – физические болезни и психологические отклонения?

И еще одна фишка: после пандемии ковида многие работодатели в Европе, США и некоторых странах Юго-Восточной Азии начали применять не очень честные формы соперничества между стариками и молодыми сотрудниками.

Справка "Каравана"
В начале 80-х годов прошлого века американский социопсихолог Стэнли Милгрэм (он исследовал сферу подчинения клерков начальству и варианты манипулирования рядовыми сотрудниками), придумал теорию "шести рукопожатий". Это когда даже рядовой человек может выйти через них на контакт с президентом любой страны. Даже с Папой Римским.

В теории эта формула должна была зафрендить всех трудящихся – от рядовых до глав компаний и банков. От ветеранов до вчерашних студентов. Теория есть. Но она не работает. Потому что зарабатывают и накапливают деньги одни люди, а распоряжаются ими другие. Эта схема работает во многих странах мира. Почему у нас не работает?

Чужими деньгами распоряжаться легко?

Напомню, почему. Прежнее начальство ЕНПФ несколько раз вкладывало деньги пенсионеров в рисковые проекты. В один азербайджанский банк, в одну нашу серебро-золотодобывающую компанию, несколько провальных отечественных проектов. Потом были суды. По их итогам были назначены сроки отсидки для руководителей Пенсионного фонда, допустивших ошибки (случайные ли ошибки – так Фемида и не выяснила). А деньги-то вкладчиков уже не вернуть. И где гарантии, что новые начальники ЕНПФ не наступят на проверенные грабли?

Еще одно замечание. Почему наши даже очень успешные пенсионеры могут воспользоваться своими накоплениями только на покупку жилья и оплату лечения? По поводу лечения – нет вопросов. По поводу жилья – понятно, что ветераны покупают его для детей или внуков (свое-то у них давно в наличии). И все?

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Наварились на деньгах стариков: почему никто не ответил за ошибки пенсионной реформы

Почему европейские старики и старухи, накопив на старость, путешествуют по всему миру, а наши могут только на свои дачи?

Комментарий юриста Алексея Шмидта.

"С одной стороны, это нарушение прав и свобод граждан – права распоряжаться своими деньгами. С другой – государство защищает накопления стариков от неразумных трат. А сколько в Казахстане таких граждан, которые могут позволить себе вояжи по миру? Пенсионные накопления в этом случае должны быть больше 35 млн тенге".

Справка "Каравана"
На 1 ноября 2024 года вкладчиков ЕНПФ с накоплениями от 35 до 40 млн тенге – почти 600 человек. Более 40 млн тенге – 1270 клиентов. Средняя сумма накоплений "рядовых" вкладчиков ЕНПФ составляет чуть более 1,8 млн тенге.

Чтобы к 63 годам казахстанскому мужчине накопить 40 "лямов", ему надо сейчас ежемесячно отчехлять 360 тысяч тенге в ЕНПФ. По нынешним меркам – средняя зарплата? Получается, что на "достойную" пенсию у нас накопило менее одного процента граждан Казахстана?

Автор: Сергей ТУНИК
13 Декабря

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734435420


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