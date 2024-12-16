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New York Times: Правительство Германии рушится в опасное для Европы время
14:38 17.12.2024

The New York Times
США

Правительство Германии рушится в опасное для Европы время
NYT: вотум недоверия Шольцу усугубил политическую нестабильность Германии

Бундестаг вынес канцлеру Олафу Шольцу вотум недоверия, пишет NYT. Это усугубило политическую нестабильность одной из самых мощных экономик континента. По мнению авторов, выбор нового правительства будет сопряжен с огромными трудностями, поскольку ведущие партии не могут договориться.

Кристофер Шютце (ChristopherF. Schuetze) и Джим Тэнкерсли (JimTankersley)

Вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу усугубил политическую нестабильность одной из самых мощных экономик континента

Парламент Германии вынес канцлеру Олафу Шольцу вотум недоверия, что фактически положило конец непопулярному правительству, которое он возглавляет с 2021 года, и открыло возможности для проведения внеочередных выборов в начале следующего года. Крах правительства всего за девять месяцев до назначенного дня голосования уникален для Германии. Это будут всего лишь четвертые внеочередные выборы за 75 лет с момента основания современного государства, и они являются отражением новой эры более раздробленной и нестабильной политики в стране, давно известной прочными коалициями на основе педантичного консенсуса.

Немецкие законодатели проголосовали за роспуск существующего правительства 394 голосами против 207, а 116 воздержались. На фоне недавней отставки правительства Франции углубляется кризис лидерства в Европе в период растущих вызовов экономике и безопасности. Конфликт на Украине достиг решающего этапа, а в США вот-вот вступит в должность избранный президент Дональд Трамп. И теперь еще и крупнейшая экономика Европы окажется в руках переходного правительства.

У Шольца не было выбора, кроме как пойти на необычный шаг и обратиться в парламент с просьбой о вотуме доверия, после ноябрьского раскола трехпартийной коалиции, положившего конец многомесячным ожесточенным внутренним разборкам и оставившего его без парламентского большинства для принятия законов и бюджета. Но политическая неопределенность может продлиться еще несколько месяцев, а новое правительство не будет сформировано раньше апреля или мая.

В парламентской кампании с реальными шансами на получение мест будут участвовать семь партий, и, согласно опросам, некоторые из них, в особенности правые, должны показать высокие результаты, хоть и находятся на политической периферии. В ходе кампании будет обсуждаться ряд вопросов, которые волнуют Европу в последние годы. Германия и Франция, две наиболее влиятельные страны Евросоюза, погрязли в дебатах о способах эффективно оживить экономику, преодолеть растущий социальный раскол, ослабить опасения избирателей по поводу иммиграции и укрепить национальную оборону. Они с партнерами по блоку с опаской смотрят в сторону России, где президент Владимир Путин усиливает угрозы применения ядерного оружия на фоне конфликта с Украиной.

Также они недовольны экономическими отношениями с Китаем, который для многих ключевых отраслей промышленности превратился в грозного конкурента, но так и не стал быстро развивающимся потребительским рынком для европейских товаров, о котором давно мечтают местные лидеры. И они готовятся к началу нового президентского срока Трампа, который грозит торговой войной и прекращением обязательств США перед НАТО, которая вот уже 75 лет гарантирует безопасность Европы.

Совокупность этих проблем оказалась непростым политическим испытанием. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу назначил уже четвертого за год премьер-министра и испытывает серьезное давление на фоне требований об отставке. Он говорит, что останется на посту и попытается сгладить глубокие разногласия правительства по поводу бюджета на 2025 год. Правительство Шольца столкнулось с аналогичными бюджетными проблемами, а также с растущей обеспокоенностью по поводу путей восстановления вооруженных сил Германии перед лицом России и на фоне критики Трампа в адрес НАТО.

Именно в этот неподходящий момент Германия погружается в изнурительную зимнюю избирательную кампанию и политический застой, который может продлиться до прихода к власти нового правительства. "Для ЕС это ужасное время. По сути, эти многочисленные кризисы обрушиваются на него в тот самый момент, когда традиционные ударники блока заняты сами собой", - сказала Яна Пульерин (Jana Puglierin) из Европейского совета по международным отношениям, имея в виду Германию и Францию.

Боевые действия на Украине и необходимость укрепления вооруженных сил Германии - и то, во что это обойдется, - будут одними из наиболее важных вопросов на повестке предвыборной кампании, наряду с неустойчивостью экономикой, разрушением инфраструктуры, иммиграцией и подъемом политического экстремизма. Сильно отстающий в опросах общественного мнения Шольц планирует подчеркнуть свою осторожность при поставках оружия Украине, особенно передовой наступательной техники.

Под его руководством Германия стала крупнейшим европейским донором оружия для Киева, гласит обзор Кильского института мировой экономики. Но он предпочитает делать акцент на своем решении не предоставлять Зеленскому ракетную систему дальнего радиуса действия Taurus. Многие в Берлине расценили ноябрьский телефонный разговор канцлера с Путиным как способ привлечь избирателей, обеспокоенных пассивным участием Германии в украинском конфликте. Во время первой предвыборной речи в прошлом месяце Шольц раскритиковал своего главного оппонента Фридриха Мерца, лидера консервативной партии "Христианско-демократический союз", обвинив его в том, что его высказыванияо новых поставках военной помощи Киеву в том случае, если российские войска продолжат бомбить гражданскую инфраструктуру, провоцируют Москву. "Я могу сказать одно: будьте осторожны и не играйте в русскую рулетку с безопасностью Германии", - сказал Шольц.

Стратегия, похоже, работает. После распада трехпартийной коалиции рейтинг личного одобрения канцлера несколько вырос. Но его партия по-прежнему набирает около 17% голосов, что составляет примерно половину от прогнозируемой победы консерваторов. Шольцу придется приложить немало усилий, чтобы убедить избирателей дать ему еще один шанс. На данный момент следующим канцлером многие видят именно Мерца, учитывая уверенное лидерство его партии в опросах.

Три другие основные партии также возглавляют известные политики, двое из которых занимали важные правительственные посты: Кристиан Линднер, лидер поддерживающих бизнес свободных демократов, чьи разногласия с канцлером ускорили распад коалиции; Роберт Хайбек, министр экономики и ведущий кандидат от левой партии Зеленых. Но в условиях нестабильного политического ландшафта Германии абсолютного большинства, скорее всего, не получит ни одна партия, что приведет к потенциально сложным переговорам по созданию коалиции, более функциональной и долговечной, чем предыдущая. Это обуславливает необходимость отказа от критики оппонентов как потенциальных партнеров по коалиции.

Также основные партии могут столкнуться с трудными решениями относительно того, с кем они будут сотрудничать. Все заявили, что откажутся иметь дело с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдГ), отдельные подразделения которой находятся под наблюдением служб национальной безопасности как представляющие угрозу Конституции. Тем не менее, АдГ, похоже, набирает обороты и обеспечивает себе около 18% голосов избирателей. На долгожданных сентябрьских выборах в федеральных землях и АдГ, и новая крайне левая партия Альянс Сары Вагенкнехт показали лучший результат за всю историю. Но основные партии по-прежнему считают их париями, что затрудняет формирование правящих коалиций в этих землях.

Результаты могут предвещать столь же беспорядочные коалиционные торги и в Берлине после общенационального голосования, хотя вышеозначенные политические партии в стране менее популярны, чем в этих восточных землях. Но, учитывая вероятный результат голосования, многие политические обозреватели предсказывают возвращение большой центристской коалиции между консервативной ХДС и прогрессивной Социал-демократической партией, которая правила Германией 12 из последних 20 лет.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734435480


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