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|13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию
14:49 17.12.2024
"Sport АКИpress" - Уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию в группе Advanced Novice. Об этом сообщил ее отец Капар Намазалиев.
Чемпионат проходил 11-15 декабря в городе Дорнбирн, Австрия.
Родители Элес - уроженцы Бишкека. В 2003 году они уехали в Прагу, а через год переехали в австрийский город Линц. Элес впервые встала на коньки в четыре года.
В 2022 году Элес также выиграла чемпионат Австрии по фигурному катанию.
Landesmeisterschaft Austria, Linz 2017. Элес Намазалиева (5 лет) .