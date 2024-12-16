13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию

14:49 17.12.2024

"Sport АКИpress" - Уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию в группе Advanced Novice. Об этом сообщил ее отец Капар Намазалиев.



Чемпионат проходил 11-15 декабря в городе Дорнбирн, Австрия.



Родители Элес - уроженцы Бишкека. В 2003 году они уехали в Прагу, а через год переехали в австрийский город Линц. Элес впервые встала на коньки в четыре года.



В 2022 году Элес также выиграла чемпионат Австрии по фигурному катанию.







Landesmeisterschaft Austria, Linz 2017. Элес Намазалиева (5 лет) .