АБР назначил своего нового представителя в Таджикистане - Ко Сакамото

14:52 17.12.2024

Азиатский банк развития (АБР) назначил Ко Сакамото своим новым постоянным представителем в Таджикистане. Ожидается, что он вступит в должность в начале 2025 года.



Господин Сакамото будет руководить работой АБР в Таджикистане в тесном сотрудничестве с правительством и другими заинтересованными сторонами. Он также будет руководить разработкой и реализацией новой стратегии партнерства АБР с Таджикистаном на 2026-2030 годы, которая будет соответствовать национальным приоритетам развития. Текущая стратегия партнерства завершится в 2025 году.



"В течение 26 лет АБР стремился быть надежным партнером Таджикистана, - сказал Ко Сакамото. - Я с нетерпением жду возможности укрепить наше прочное партнерство со страной и тесно работать с правительством и всеми партнерами по развитию, чтобы продолжать поддерживать Таджикистан в решении проблем, связанных с изменением климата, развитии частного сектора, регионального сотрудничества и интеграции и устойчивого экономического роста во благо всем в стране".



