Региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики создадут в Казахстане

15:25 17.12.2024

И. о. министра культуры и информации приказом от 6 декабря 2024 года утвердил Типовое положение о региональных комиссиях по вопросам государственной информационной политики, сообщает Zakon.kz.

Региональная комиссия по вопросам государственной информационной политики создается при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.



Основными функциями комиссии являются:



рассмотрение заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, в том числе направленного на производство контента для детей и развитие региональных периодических печатных изданий, и выработка предложений в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

направление заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне на рассмотрение Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики и для получения рекомендаций в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;

осуществление функций, утвержденных приказом и. о. министра культуры и информации РК от 6 ноября 2024 года "Об утверждении Правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне".

Состав комиссии формирует и утверждает местный исполнительный орган из числа руководителя государственного учреждения, уполномоченного местным исполнительным органом на осуществление функций по проведению государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, представителей некоммерческих организаций, СМИ, заинтересованных государственных органов.



Комиссия является постоянно действующим органом и состоит из не менее семи членов.



Рабочим органом комиссии является государственное учреждение, уполномоченное местным исполнительным органом на осуществление функций по проведению государственного заказа по реализации государственной информационной политики на региональном уровне.



Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины от общего числа членов комиссии.



Члены комиссии:



рассматривают на предмет полноты и надлежащего оформления документы, представленные претендентами для подтверждения соответствия предлагаемых ими услуг;

дают заключения на предмет соответствия предлагаемых претендентом на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне заявки с перечнем документов к требованиям;

проводят балльную оценку государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.



Рабочий орган представляет секретарю комиссии заявки претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне для вынесения документов на заседание комиссии.



Члены комиссии обладают равными голосами при принятии решения. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми большинством голосов от общего количества присутствующих членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.



В случае несогласия с решением комиссии члены комиссии излагают свое мнение в письменном виде и прилагают к протоколу заседания комиссии.



В случае отсутствия члена комиссии на заседаниях в протоколе заседания комиссии указывается причина его отсутствия с приложением документа, подтверждающего данный факт.



Принятые решения оформляются протоколом, который подписывает председатель, члены и секретарь комиссии, присутствующие на заседании.



Член комиссии не участвует в рассмотрении заявок претендентов, если у него имеется прямая или косвенная заинтересованность.



В случае, если у члена комиссии имеется прямая или косвенная заинтересованность в участии по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, он информирует об этом председателя, членов и секретаря комиссии.



Приказ вводится в действие с 24 декабря 2024 года.



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Элина Черногрицкая