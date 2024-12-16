 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.12.2024
17:17  Экономист Сергей Глазьев занял пост заместителя госсекретаря Союзного государства Россия-Беларусь
16:05  Ташкент. Назначены новые заместители министра экономики и финансов, главы Пенсионного фонда и Казначейской службы
15:38  Почему провалили первый этап СВО, кто проспал Сирию, кто у нас отвечает за разведку? Вопросы к С.Нарышкину
15:25  Региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики создадут в Казахстане
14:59  SITA отмечена наградой в рамках первой церемонии для ESG-партнеров Air Astana
14:52  АБР назначил своего нового представителя в Таджикистане - Ко Сакамото
14:49  13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию

14:44  Таинственный мегаполис и Клавдий Птолемей: неизвестные страницы истории Мангышлака открыли археологи
14:38  New York Times: Правительство Германии рушится в опасное для Европы время
14:37  Куда и кому уходят пенсионные накопления казахстанцев, - С.Туник
14:36  ВС РФ вышли к селу Западное на правом берегу Оскола
14:32  В Бишкеке начали выпускать ноутбуки - могут производить до 1500 в день
12:58  Мирзиеев хвастается, что уволил 297 нерадивых чиновника
12:30  На замерзающем таджикском Памире (ГБАО) введен энерголимит
12:26  Грузия – первая ласточка "риал-политик", - Дмитрий Выдрин
12:21  Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить, - Василий Стоякин
11:38  Мифы и реалии Дня независимости Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:31  Из бюджета Минобороны Киргизии пытались преступно вывести около 1 млрд сомов, выделенных на вооружение
11:22  Новый глава Налоговой службы Киргизии Кыдыров тоже оказался мошенником. Просидел в кресле 2 недели
11:19  Готовятся к земле: скандинавская психопатия набирает обороты, - В.Малышев
11:15  Место под сирийским солнцем. Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада, - С.Строкань
10:20  "Война в белых перчатках": Германия не отказывается от поддержки Украины, но и рисковать не хочет
09:47  Курская дуга, 16 декабря: "Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд - и наши, и вражеские"
09:34  Все пройдет, и ко всему привыкаешь.., - Иван Охлобыстин
09:25  В Южной Корее арестован генерал Пак Ан Су - начальник штаба армии: за участие в мятеже
09:15  Жапаров уволил Жапарова. Приколы "города 312", - Виктория Панфилова
09:09  Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти, - Ольга Самофалова
09:05  В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада, - pravda.ru
08:51  Паразитизм – наше все! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы, - Айнур Курманов
08:47  В Москве укр-диверсантами убит российский генерал-лейтенант начальник войск химзащиты Герой России Игорь Кириллов
00:54  Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево. О чем или о ком они говорили, - СП
00:46  Таинственные "семейные" убийства в таджикском Канибадаме - город в панике
00:45  Опасаясь нового протестного взрыва. Власти Ирана решили пока не ужесточать правила ношения хиджаба, - Къ
00:40  "Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана" - Караван
00:22  Румыния, декабрь 1989 года: солдаты "оранжевой революции". 35 лет назад был свергнут режим Николае Чаушеску (уроки истории), - В.Бурт
00:19  Россия перебазируется из Сирии в Ливию, - Сергей Ищенко
00:18  В Бишкеке прошел конкурс русских народных песен
00:14  Молдавление на энергетику. "Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока"
00:09  От Сирии хотят отрезать часть юга. Израиль укрепляет присутствие на Голанских высотах, - И.Субботин
00:04  Асад вывез в Россию две тонны долларов и евро. Что он с ними сделал? - FT
Понедельник, 16.12.2024
20:12  Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Шольцу
15:28  В Грузии ужесточат меры за правонарушения на митингах. Строго по списку
12:19  Биткоин – как оружие "коллективного Трампа", - О.Сергеев
12:12  В рамках проекта "Многодетные деревни" в Россию приехала семья Морозовых из Латвии, - Ридовка
12:01  Миражи многополярного мира. 2024–2032 годы: развитие кризиса, - С.Переслегин
12:00  Проблема Украины решается договором России и Германии, - Вл.Можегов
11:57  Без хиджаба: арестованную за непокрытую голову иранскую певицу Парасту Ахмади освободили
11:51  "Газпром" вертится ужом чтобы возобновить прокачку газа через Украину
11:46  Парламентские молчуны. Почему таджикские депутаты перестали контактировать со СМИ?
11:44  Противостояние с Россией ведет транспорт Прибалтики к "голодной смерти"
10:12  Бишкек. Глава стройкомпании "KG Групп" Имамидин Ташов объявил голодовку в СИЗО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики создадут в Казахстане
15:25 17.12.2024

И. о. министра культуры и информации приказом от 6 декабря 2024 года утвердил Типовое положение о региональных комиссиях по вопросам государственной информационной политики, сообщает Zakon.kz.
Региональная комиссия по вопросам государственной информационной политики создается при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

Основными функциями комиссии являются:

рассмотрение заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, в том числе направленного на производство контента для детей и развитие региональных периодических печатных изданий, и выработка предложений в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;
направление заявок претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне на рассмотрение Республиканской комиссии по вопросам государственной информационной политики и для получения рекомендаций в соответствии с правилами размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях;
осуществление функций, утвержденных приказом и. о. министра культуры и информации РК от 6 ноября 2024 года "Об утверждении Правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне".
Состав комиссии формирует и утверждает местный исполнительный орган из числа руководителя государственного учреждения, уполномоченного местным исполнительным органом на осуществление функций по проведению государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, представителей некоммерческих организаций, СМИ, заинтересованных государственных органов.

Комиссия является постоянно действующим органом и состоит из не менее семи членов.

Рабочим органом комиссии является государственное учреждение, уполномоченное местным исполнительным органом на осуществление функций по проведению государственного заказа по реализации государственной информационной политики на региональном уровне.

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины от общего числа членов комиссии.

Члены комиссии:

рассматривают на предмет полноты и надлежащего оформления документы, представленные претендентами для подтверждения соответствия предлагаемых ими услуг;
дают заключения на предмет соответствия предлагаемых претендентом на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне заявки с перечнем документов к требованиям;
проводят балльную оценку государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.

Рабочий орган представляет секретарю комиссии заявки претендентов на получение государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне для вынесения документов на заседание комиссии.

Члены комиссии обладают равными голосами при принятии решения. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми большинством голосов от общего количества присутствующих членов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

В случае несогласия с решением комиссии члены комиссии излагают свое мнение в письменном виде и прилагают к протоколу заседания комиссии.

В случае отсутствия члена комиссии на заседаниях в протоколе заседания комиссии указывается причина его отсутствия с приложением документа, подтверждающего данный факт.

Принятые решения оформляются протоколом, который подписывает председатель, члены и секретарь комиссии, присутствующие на заседании.

Член комиссии не участвует в рассмотрении заявок претендентов, если у него имеется прямая или косвенная заинтересованность.

В случае, если у члена комиссии имеется прямая или косвенная заинтересованность в участии по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, он информирует об этом председателя, членов и секретаря комиссии.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане утвердили правила предоставления и мониторинга госгрантов для СМИ.

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734438300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Устойчивое развитие Центральной Азии: Парламентарии стран региона обсудили достижение ЦУР
- В "AMANAT" подвели итоги литературного конкурса "Ұлы дала"
- В партии "AMANAT" отметили заслуги лучших участников проекта "Ауыл аманаты"
- Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в Москве
- Мифы и реалии Дня независимости
- Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Союза писателей Казахстана
- Вопросы ОСМС обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
- Депутаты обсудили вопросы развития системы ТиПО на выездном заседании
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  