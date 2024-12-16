Почему провалили первый этап СВО, кто проспал Сирию, кто у нас отвечает за разведку? Вопросы к С.Нарышкину

15:38 17.12.2024

Почему был провален первый этап СВО, почему проспали ситуацию в Сирии, как удалось убить в центре Москвы начальника войск РХБЗ? Эти вопросы военный обозреватель ТК "Царьград" Влад Шлепченко адресует директору СВР Сергею Нарышкину.



"Наверное, здесь та же логика, что и в создании санитарного кордона вдоль границы с Украиной. Мы очень долго воздерживались от операции по ликвидации украинского руководства. Поэтому их руководство пошло на операцию по ликвидации наших генералов. Началась большая террористическая война. Очень надеюсь, что Россия в этот раз не будет сдерживаться и наконец начнет проводить мероприятия по ликвидации военно-политического руководства Украины.



Это можно очень быстро сделать: была бы информация об актуальном местоположении их верхушки. Но об этом нужно спрашивать у Нарышкина.



Заодно можно спросить: а как же так получилось, что у нас был провален первый этап СВО? Неужели служба внешней разведки не знала, что нас там не цветами будут встречать? Тут же недавно Песков говорил, что весь мир удивили события в Сирии.



К господину Нарышкину можно также вопрос адресовать: как же так получается, что наш союзник коллапсирует, а в Кремле по этому поводу сильно удивляются? Можно очень интересную реакцию получить от представителей разведки.



Знаете, есть люди, которые готовы совершать теракты. Вспомните убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, "Крокус"… Найти исполнителя никогда не сложно. Сложно выстроить сеть, логистику, инфраструктуру под это дело. Я знаю, что у британской разведки МИ-6, по крайней мере раньше, был принцип такой, что нет отбросов - есть неправильная работа с кадрами.



Сейчас это совершили, возможно, в рамках накачивания Украины оружием уходящей администрацией Байдена. За сентябрь - октябрь 150-ю серию бригад переформатировали из пехотных в механизированные. Даже те бригады, которые они раньше не могли доукомплектовать, сегодня переводят в состав механизированных, с американской техникой. Почему это делают? Для того чтобы загнать конфликт на такой уровень, который тому же Трампу не удастся деэскалировать. Этому способствует также убийство начальника РХБЗ.



Что делать сейчас? Это пусть решают те люди, которые ситуацию до такого состояния довели. Потому что сейчас дошло дело уже до убийства их представителей. Это не Дарья Дугина, вся вина которой была в том, что на Западе почему-то считают, что Дугин - это наставник Путина. Это не Владлен Татарский, человек из маргинальной уголовной среды, поднявшийся за счет личных достижений, своей работы на пользу русского народа. Это Кириллов, человек из непосредственно военно-политического руководства страны, человек, который за руку здоровался с Путиным. Подобного вызова по большому счету еще не было. Очень сейчас интересно посмотреть, чем Россия станет отвечать, будет ли поддаваться на провокации, рассказывать об "Орешнике"…".