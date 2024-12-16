Ташкент. Назначены новые заместители министра экономики и финансов, главы Пенсионного фонда и Казначейской службы

16:05 17.12.2024

Назначены новые заместители министра экономики и финансов, главы Пенсионного фонда и Казначейской службы

Новыми заместителями министра экономики и финансов Узбекистана стали Умид Абидхаджаев и Илхом Умрзаков. Последний сохранил пост главы Департамента по ГЧП. Глава Казначейской службы Муродбек Атаджанов назначен директором Пенсионного фонда, его место занял экс-замминистра Абдулазиз Хайдаров.



В Министерстве экономики и финансов произошли кадровые изменения. Об этом сообщил источник "Газеты.uz". Это также следует из информации на сайте Минэкономфина (МЭФ).



