Экономист Сергей Глазьев занял пост заместителя госсекретаря Союзного государства Россия-Беларусь

17:17 17.12.2024

Стало известно о назначении Сергея Глазьева на пост заместителя госсекретаря Союзного государства

Алексей Иванов



"Сейчас Глазьев придет в Союзное государство. Сейчас он будет заместителем госсекретаря. Он будет заниматься экономической деятельностью. Он - яркий экономист. Была даже идея пригласить его в свое время чуть ли не премьер-министром Белоруссии", - рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный советник департамента Управления Президента РФ по внутренней политике, бывший руководитель пресс-службы Постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии, основатель Агентства патриотической информации, давний друг и автор "Завтра" Иван Макушок.



Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом Высшего государственного совета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. ПК организует реализацию положений Договора о создании Союзного государства (который подписан 8.12.1999 президентами России и Белоруссии), координирует работу отраслевых и функциональных органов, осуществляет предварительное рассмотрение программ, проектов и мероприятий, представляет заключения по ним, готовит предложения по унификации законодательств. Руководит работой Постоянного комитета государственный секретарь Союзного государства, а также в состав ПК входят четыре члена, являющиеся по должности его заместителями. Два члена представляют российскую сторону, два - белорусскую сторону.



С 19.03.2021 должность госсекретаря занимает 65-летний Дмитрий Мезенцев, экс-посол РФ в Белоруссии, экс-генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, экс-заместитель председателя Совета Федерации, бывший губернатор Иркутской области и член президиума Государственного Совета РФ.



63-летний Сергей Глазьев с 1.10.2019 до 11.09.2024 занимал должность члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Ранее являлся советником Президента РФ Владимира Путина (2012-19; курировал координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции), заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, депутатом Государственной Думы трех созывов (в т.ч. возглавлял Комитет ГД по экономической политике), сопредседателем избирательного блока "Родина" и Партии российских регионов, председателем Конгресса русских общин, сопредседателем Народно-патриотического союза России и Союза православных граждан, начальником информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации и советником председателя верхней палаты парламента, начальником управления экономической безопасности аппарата Совета Безопасности России, консультантом Счетной палаты РФ, председателем Демократической партии России, министром внешнеэкономических связей РФ в правительстве Виктора Черномырдина и т.д. Баллотировался на пост Президента в качестве самовыдвиженца (2004; 3-е место) и пост губернатора Красноярского края от НПСР (2002; 3-е место). Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук (председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию), иностранный член Национальной академии наук Беларуси. Заведующий кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления факультета государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, завкафедрой экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, главный научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Член Совета по внешней и оборонной политике. Постоянный член Изборского клуба, автор "Завтра". Награжден орденами Почета и Дружбы, медалями "За освобождение Крыма и Севастополя" и "За вклад в создание Евразийского экономического союза", золотой медалью Н. Д. Кондратьева и киргизским орденом "Данакер", отмечен благодарностью Президента России.



"Экономист займется развитием финансовых взаимосвязей России и Белоруссии", - сообщает "Независимая газета". "Он будет заниматься экономической деятельностью. С чем я Сергея Юрьевича от всей души и поздравляю!", - написал журналист-международник Аббас Джума. "Для тех, кто делами в Союзном государстве интересуется, новость это важная, а, может, и знаковая", - констатировал гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.



Так назначение уже состоялось официально? Нет. Однако - скоро.



"Заявляю официально: пока не назначен. Готовим соответствующий документ", - сказал порталу "Союзное вече" государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.