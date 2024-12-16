Медведев: Нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова - это руководство Украины

19:30 17.12.2024

Необходимо сделать все, чтобы задержать убийц начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве. Об этом на совещании по оборонным госконтрактам заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Заказчиком убийства Кириллова является военно-политическое руководство Украины, подчеркнул зампред.



"Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины",

- сказал Медведев.