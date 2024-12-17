|02:00 О символах, или геометрических контурах человека, - Хуснут Мухсумадьен
01:00 Грядет ли время рептилоидов. Рассуждения о легендах и мифах в связи с наступающим годом Змеи, - Сергей Макин
00:57 Алавиты в стране победившей суннитской революции, - Михаил Стрелец
00:49 "Ну что, помогли тебе твои румыны?" Молдавия остается без тепла и света
00:45 Сирия превращается в протекторат Турции. Падение Дамаска изменило региональный баланс сил в пользу Анкары, - Kъ
00:41 Германии, которую мы знали, больше нет.., - New York Times
00:36 Газопровод из Катара через Сирию в Европу заблудился в Турции
00:35 Ракетами "Орешника"… по Йеллоустонскому супервулкану! является ли БРСД "Орешник" оружием массового поражения, - Олег Кассин
00:33 Победа невозможного над возможным ведет не к Богу, а к смерти.., - Александр Ципко
00:23 Шеф ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев уверяет, что победил организованную преступность в стране
00:08 Минэкологии Казахстана ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
00:01 Хоккеист из Китая Кевин Хэ впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ и будет играть за "Виннипег"
|19:30 Медведев: Нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова - это руководство Украины
17:17 Экономист Сергей Глазьев занял пост заместителя госсекретаря Союзного государства Россия-Беларусь
16:05 Ташкент. Назначены новые заместители министра экономики и финансов, главы Пенсионного фонда и Казначейской службы
15:38 Почему провалили первый этап СВО, кто проспал Сирию, кто у нас отвечает за разведку? Вопросы к С.Нарышкину
15:25 Региональные комиссии по вопросам государственной информационной политики создадут в Казахстане
14:59 SITA отмечена наградой в рамках первой церемонии для ESG-партнеров Air Astana
14:52 АБР назначил своего нового представителя в Таджикистане - Ко Сакамото
14:49 13-летняя уроженка Кыргызстана Элес Намазалиева стала трехкратной чемпионкой Австрии по фигурному катанию
14:44 Таинственный мегаполис и Клавдий Птолемей: неизвестные страницы истории Мангышлака открыли археологи
14:38 New York Times: Правительство Германии рушится в опасное для Европы время
14:37 Куда и кому уходят пенсионные накопления казахстанцев, - С.Туник
14:36 ВС РФ вышли к селу Западное на правом берегу Оскола
14:32 В Бишкеке начали выпускать ноутбуки - могут производить до 1500 в день
12:58 Мирзиеев хвастается, что уволил 297 нерадивых чиновника
12:30 На замерзающем таджикском Памире (ГБАО) введен энерголимит
12:26 Грузия – первая ласточка "риал-политик", - Дмитрий Выдрин
12:21 Украинские выборы-2025: провести нельзя отменить, - Василий Стоякин
11:38 Мифы и реалии Дня независимости Казахстана, - Данияр Ашимбаев
11:31 Из бюджета Минобороны Киргизии пытались преступно вывести около 1 млрд сомов, выделенных на вооружение
11:22 Новый глава Налоговой службы Киргизии Кыдыров тоже оказался мошенником. Просидел в кресле 2 недели
11:19 Готовятся к земле: скандинавская психопатия набирает обороты, - В.Малышев
11:15 Место под сирийским солнцем. Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада, - С.Строкань
10:20 "Война в белых перчатках": Германия не отказывается от поддержки Украины, но и рисковать не хочет
09:47 Курская дуга, 16 декабря: "Бойцы КНДР взяли одно село. Сбивают все дроны подряд - и наши, и вражеские"
09:34 Все пройдет, и ко всему привыкаешь.., - Иван Охлобыстин
09:25 В Южной Корее арестован генерал Пак Ан Су - начальник штаба армии: за участие в мятеже
09:15 Жапаров уволил Жапарова. Приколы "города 312", - Виктория Панфилова
09:09 Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти, - Ольга Самофалова
09:05 В Европе задумали создать новую Сирию после падения Асада, - pravda.ru
08:51 Паразитизм – наше все! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы, - Айнур Курманов
08:47 В Москве укр-диверсантами убит российский генерал-лейтенант начальник войск химзащиты Герой России Игорь Кириллов
00:54 Загадочный визит: Путин и Назарбаев неожиданно встретились в Ново-Огарево. О чем или о ком они говорили, - СП
00:46 Таинственные "семейные" убийства в таджикском Канибадаме - город в панике
00:45 Опасаясь нового протестного взрыва. Власти Ирана решили пока не ужесточать правила ношения хиджаба, - Къ
00:40 "Иностранные консультанты угрожают экономической безопасности Казахстана" - Караван
00:22 Румыния, декабрь 1989 года: солдаты "оранжевой революции". 35 лет назад был свергнут режим Николае Чаушеску (уроки истории), - В.Бурт
00:19 Россия перебазируется из Сирии в Ливию, - Сергей Ищенко
00:18 В Бишкеке прошел конкурс русских народных песен
00:14 Молдавление на энергетику. "Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока"
|Хоккеист из Китая Кевин Хэ впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ и будет играть за "Виннипег"
00:01 18.12.2024
18-летний форвард Кевин Хэ, который родился в Пекине, был выбран "Виннипегом" под общим 109-м номером на драфте 2024 года, а теперь клуб подписал с ним трехлетний контракт
Кевин Хэ
"Виннипег Джетс" подписал трехлетний контракт с 18-летним китайским форвардом Кевином Хэ. Об этом сообщается на сайте клуба.
Хэ стал первым родившимся в Китае хоккеистом с контрактом в НХЛ.
"Виннипег" выбрал форварда, у которого есть канадское гражданство, в четвертом раунде драфта 2024 года под общим 109-м номером.
Хэ уже три года выступает в юниорской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Ниагару", где в нынешнем сезоне набрал 43 (23+20) очка в 29 матчах.