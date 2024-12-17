Хоккеист из Китая Кевин Хэ впервые в истории подписал контракт с клубом НХЛ и будет играть за "Виннипег"

00:01 18.12.2024

18-летний форвард Кевин Хэ, который родился в Пекине, был выбран "Виннипегом" под общим 109-м номером на драфте 2024 года, а теперь клуб подписал с ним трехлетний контракт

Кевин Хэ



"Виннипег Джетс" подписал трехлетний контракт с 18-летним китайским форвардом Кевином Хэ. Об этом сообщается на сайте клуба.



Хэ стал первым родившимся в Китае хоккеистом с контрактом в НХЛ.



"Виннипег" выбрал форварда, у которого есть канадское гражданство, в четвертом раунде драфта 2024 года под общим 109-м номером.



Хэ уже три года выступает в юниорской Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за "Ниагару", где в нынешнем сезоне набрал 43 (23+20) очка в 29 матчах.