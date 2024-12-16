Минэкологии Казахстана ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места

00:08 18.12.2024

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года рассказал, что ведутся переговоры с Россией о летней миграции сайгаков с территории Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, запланировано усиление охранных мер по сельхозугодьям.



"Мы планируем набрать еще 112 штатных единиц и обеспечить еще 44 единицы, это в основном внебюджетные источники. Ареал распространения сайгаков расширился, и не хватает инспекторского состава. Особенно это касается уральской популяции. Исторически уральская популяция имела максимум численности в 298 тыс. особей. Сегодня она насчитывает более 2 млн особей после окота. Поэтому мы решаем вопрос только в части усиления охраны сельхозугодий", – озвучил министр.

Спикер подчеркнул, что исторически уральская или волго-уральская популяция уходила в летнее время на территорию Российской Федерации.



"Это подтверждают ученые обеих стран, поэтому мы ведем переговоры, чтобы обеспечить беспрепятственный проход сайгаков на исторические места в летний период. Это также может снять нагрузку с сельхозтоваропроизводителей", – сказал Ерлан Нысанбаев.



Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о состоянии туранских тигров, которых привезли в Казахстан из Нидерландов.



Екатерина Елисеева