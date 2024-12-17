Шеф ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев уверяет, что победил организованную преступность в стране

00:23 18.12.2024

"Никаких "смотрящих" и воров в законе". Камчыбек Ташиев заявил о победе над ОПГ в Кыргызстане



Председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что силовикам удалось покончить с организованной преступностью, перекрыв финансовые потоки, используемые для спонсирования ОПГ. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции 17 декабря, передает "Фергана".



По словам руководителя ГКНБ, отныне в республике не будет никаких "смотрящих" и "воров в законе". Оставшиеся представители преступных группировок, как подчеркнул Ташиев, теперь на улице ни с чем.



"Беловоротничковых бандитов больше нет. Теперь народ может жить спокойно, не боясь бандитов, предприниматели могут работать спокойно", – заявил глава спецслужбы.



Он добавил, что в доход государства возвращены активы многих "воров в законе", в частности, Камчы Кольбаева, Кадырбека Досонова, Эркина Мамбеталиева, Чынгыза Джумагулова. В результате проведенной работы с ОПГ взыскано 50 млрд сомов ($575 млн) в виде денег и имущества. Причем полученные таким путем три пансионата уже удалось продать, уточнил Ташиев.



В продолжение темы руководитель ГКНБ рассказал, что с октября 2020 года по сегодняшний день в рамках дел о коррупции в бюджет страны направили свыше 168 млрд сомов ($1,9 млрд). По словам силовика, также государству вернулись принадлежавший покойному экс-спикеру парламента Чаныбаю Турсунбекову "Капитал Банк" стоимостью порядка 2 млрд сомов ($23 млн) и Бишкекский ликероводочный завод.



При этом, как рассказал Ташиев, вдова Турсунбекова связалась с мошенниками, которые при помощи сотрудников иностранных спецслужб, планировали поймать председателя ГКНБ на взятке в размере $5 млн. Но кыргызстанские силовики разгадали намерения злоумышленников и предотвратили операцию. Все подозреваемые задержаны, а деньги перешли в доход государства.