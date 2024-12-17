ВС РФ разбили 3-ю бригаду НГУ под Покровском

00:28 18.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 17 декабря



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 декабря в разрезе СВО. ВС РФ разгромили 3-ю бригаду НГУ под Покровском и далее продолжают охват города. На Украине разгорелся скандал после утечки в СМИ сведений о массовых издевательствах командиров над солдатами в 211-й бригаде ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела особенности трагедии, унесшей жизнь командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Кириллова.



Стеклянный кулак против железной стены



