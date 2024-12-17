|ВС РФ разбили 3-ю бригаду НГУ под Покровском
00:28 18.12.2024
– итоговая сводка Readovka за 17 декабря
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 декабря в разрезе СВО. ВС РФ разгромили 3-ю бригаду НГУ под Покровском и далее продолжают охват города. На Украине разгорелся скандал после утечки в СМИ сведений о массовых издевательствах командиров над солдатами в 211-й бригаде ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела особенности трагедии, унесшей жизнь командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Кириллова.
Стеклянный кулак против железной стены
Русские войска, овладев селом Шевченко и далее устремившись в сторону Покровска, вогнали командование ВСУ в предынфарктное состояние. Киев начал резкие перестановки в командовании оперативной группировки "Донецк", чтобы попытаться вывести ситуацию из острого кризиса. Руководство этой войсковой группировкой было поручено генералу Тарнавскому. Киев понадеялся, что человек, который отличился бессмысленным забоем частей группировки "Таврия" летом 2023 года в Запорожье, сумеет вернуть ранее утраченные позиции. Тарнавский решил порадовать Банковую вестями о том, что село Шевченко отбито, а ранее без боя сданные полевые позиции перед населенным пунктом возвращены. В сражение серией атак ввязались подразделения 3-й бригады оперативного назначения НГУ. Но, как и в Запорожье, Тарнавский резко переоценил боевые качества части, на которую возлагались большие надежды.
Противник в течение 14, 15 и 16 декабря пытался занять село Шевченко атаками от села Песчаное. Бригада НГУ сумела вклиниться в оборону ВС РФ, но именно это и погубило ее. ВСУ, не располагая силами для поддержки наступления, попросту возложили на нее одну задачу – преодолеть оборону русских войск и восстановить линию фронта по ее положению на начало декабря. В итоге основные силы противника, задействованные в локальном наступлении, попали под фланкирующий огонь и остались лежать в полях между Шевченко и селом Песчаное. Потери ВСУ оцениваются по меньшей мере в 1600-1800 человек. Данное число можно вывести на основании заявления бывшего нардепа Мосийчука (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в своем Telegram-канале написал, что более половины бригады больше нет в живых. Для справки: 3-я бригада НГУ по штату располагала 6 мотопехотными батальонами по 300-350 человек в каждом при танковой роте, разведроте, подразделениях обеспечения, бригадной группе непосредственной огневой поддержки и подразделениях обеспечения. Иными словами, почти весь боевой состав бригады противника уничтожен.
Последствия этого провала для командования оперативной группировки ВСУ "Донецк" трудно переоценить. После потери сил для стабилизации положения шансы пытаться сдержать ВС РФ приближаются к нулю. Первые итоги успеха русских частей в отражении локального контрнаступления противника уже выразились в том, что наши войска вплотную подошли к селу Песчаное. Стоит предположить, что ВСУ сдадут населенный пункт в кратчайшие сроки. Киев жаждой успеха по принципу "тут и сейчас" сделал все, чтобы "тут и сейчас" настала только катастрофа, а генерал Тарнавский подтвердил свое звание "мясника", заслуженное им еще в Запорожье.
Рабская сила
На Украине разгорелся скандал из-за сообщения интернет-издания "Украинская правда", в котором приводятся свидетельства солдат из 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ. Военные рассказали журналистам, что в части процветают рукоприкладство, вымогательства и пытки в отношении нарушителей дисциплины. В итоге командир 211-й бригады еще вчера был отстранен от занимаемой должности, а уже сегодня за ним пришла местная полиция.
Стоит заметить, что "разгон" командованию соединения дали лишь из-за утечки в СМИ - в ВСУ такие происшествия не в новинку. Более того, местные власти и журналисты выворачивают эту историю как частный случай и вменяют командиру бригады только привлечение солдат к строительным работам на его даче. А другие эпизоды "неуставщины" старательно ретушируются. Но в сеть утекла специфическая фотография, где командир одного из подразделений 211-й бригады позирует у наложенного в графическом редакторе креста с "распятым" солдатом. По информации местных журналистов, нарушителей дисциплины, не пожелавших откупиться от собственных же командиров, избивали и всячески унижали.
На смерть генерала Кириллова
Взрывом бомбы у собственного подъезда убит генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ.
В том, что его убили украинские спецслужбы, сомнения нет. Вопрос в том, что теперь будет и как может ответить Россия.
Украинская сторона имела на генерала зуб из-за озвученных им данных о попытках незалежной создать "грязную" атомную бомбу и разработать биологическое оружие. Сам Кириллов получил известность во время пандемии коронавируса. Тогда подразделения РХБЗ вели дезинфекцию объектов в России и за рубежом – в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Армении, Южной Осетии.
Теперь он убит.
Почему это произошло? Кириллов вообще, прямо скажем, не был похож на человека, который играет существенную роль в СВО. Убили не того, чья смерть могла бы что-то изменить, а того, кого смогли. Почему?
Потому что противник проигрывает. Террористические методы используются по очевидной причине: другие не работают. Причинить войскам убойный урон не выходит. Перейти в контрнаступление тоже. Развалить достаточно значимые объекты народного хозяйства – хрен.
Ну, стало быть, можно попробовать какой-нибудь "креатив". Убийства, организация техногенных катастроф, атаки против гражданских объектов. Это то, что у замечательных воинов света, воинов добра еще получается. И да, надо быть готовыми к тому, что таких выходок будет больше. Подобных убийств они попытаются устроить еще много. Это последнее, что им осталось, и они не остановятся.
Что будет делать в ответ Россия?
А это вопрос. В принципе наши будут, разумеется, выбивать оставшиеся у врага зубы. Для этого нужно не убивать генералов, занимающихся химзащитой, для этого нужно уничтожать вооруженные силы противника. С этой точки зрения прорыв линии обороны под Покровском важнее.
Но психологически ситуация очень скверная, давящая. У нас убили человека далеко не худшего и не последнего. Буквально на следующий день после очередной годовщины гибели Дарьи Дугиной у нас взорван генерал. И это происходит как раз после того, как наш главнокомандующий много раз упомянул, какие у нас замечательные ракеты. И в сумме это выглядит как дискредитация тех ракет. Понятно, что ракета не предотвратит убийство, но отомстить-то ею прямо по голове мы можем.
Если противник занимается террором, давайте наносить ему такие удары, чтобы он не встал. Погружать его в темноту, поражать объекты энергетики, промышленности, инфраструктуры.
Вчера, 16 декабря, главным событием дня стал выход ВС РФ к селу Западное на западном берегу реки Оскол севернее Купянска.