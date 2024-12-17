Ракетами "Орешника"… по Йеллоустонскому супервулкану! является ли БРСД "Орешник" оружием массового поражения, - Олег Кассин

00:35 18.12.2024 В ходе многочисленных публикаций о возможностях баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" - нового российского кинетического оружия, многие эксперты неизменно отмечали следующее. При всей своей грозности, "Орешник" не является оружием массового уничтожения. Об этом же в своих интервью неоднократно говорил и Президент России Владимир Путин, заявляя, что это лишь высокоточное оружие, так как у него нет ядерного заряда.



Однако собравшиеся в Дубае на закрытой встрече вскоре после применения "Орешника" эксперты представителей ядерных держав о чем-то по-тихому озабоченно совещались. По всей вероятности, обсуждали не только обновленные ядерные доктрины своих государств, но и затронули тему "Орешника".



Так что же еще при обсуждении темы российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" осталось, как говорится, за скобками?



В своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Министр иностранных дел России Лавров отметил:



"Некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, в последние дни стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение. Представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами. Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Это очень серьезная ошибка", – подчеркнул Лавров. А дальше сообщил, что удар "Орешником" был определенным сигналом западным кругам.



Что ж, в ответ на подобные агрессивные заявления западных ястребов, давайте и мы порассуждаем о возможных наших ответных мерах. И озвучим то, что не вбрасывается пока в общественное пространство, сберегая, по-видимому, психику западных обывателей. Возможно, зря….



Итак, внесем еще раз ясность в этом вопросе, и в первую очередь - для наших недавних "западных партнеров", многие из которых, по видимому, так до сих пор и не осознали полного спектра возможностей БРСД "Орешник" и его потенциала. А они лишь уничтожением мощнейшим кинетическим ударом подземных объектов противника (баз, убежищ, тоннелей и др.) не ограничиваются.



Ведь, вполне вероятно, что изменив привычную картину мира западных правящих кругов, все же удастся хоть как-то остудить их пыл, снизить общий градус накала и вынудить различных зарубежных политиканов отказаться от абсурдных воинственных заявлений, пугающих мир.



Да, формально, Орешник не является оружием массового поражения. Однако и остро заточенный карандаш или обычная шариковая авторучка формально тоже не являются холодным оружием. Но в умелых руках специалиста даже столь безобидные предметы могут оказаться эффективным средством поражения нападающего противника, если нанести их острым концом сильный проникающий удар в крайне уязвимую точку на теле атакующего. При этом независимо от размеров агрессора, его массы и наличия мощной мускулатуры, он может быть легко поражен даже насмерть.



Подобных уязвимых точек у наших геополитических противников предостаточно. И высокоточное воздействие на них ракетами "Орешника", хотя официально и не являющегося оружием массового поражения, может привести к аналогичному для них результату (в случае перехода определенной черты).



Выступая 10 декабря этого года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, Президент России Владимир Путин рассказал, как работает "Орешник".



"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью, в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", - сказал тогда В.В. Путин. Но при этом ядерного заражения местности не произойдет.



Но что, если такой групповой удар "Орешника" будет нанесен по аналогии с вышесказанным в одну очень уязвимую точку на территории нашего потенциального противника? Например, в район кальдеры Йеллоустоуна, в самое жерло Йелоустонского супервулкана, за состоянием которого уже давно внимательно следят многие страны мира, с тревогой фиксируя его нарастающую внутреннюю активность. Спровоцированное глубинным кинетическим ударом ракет "Орешника" извержение такого вулкана, по мощности сопоставимое с ударом нескольких тысяч атомных бомб, способно вызвать катаклизм невиданных масштабов, после которого Соединенные Штаты Америки покроются многометровым слоем пепла, прекратив свое существование. И не надо для этого осуществлять по ним никаких пусков многих сотен ракет с ядерными боеголовками. Разумеется, все это – исключительно в рамках обновленной российской ядерной доктрины и лишь как ответ на агрессивные действия США. К слову сказать, интеграция БРСД "Орешник" с нашим подводным флотом – вопрос, как говорится, уже лишь чисто технический.



На Западе скажут, что все это бесчеловечно и может закончиться катастрофой для всей планеты? Так не играйте с огнем и угомоните своих распоясавшихся воинствующих болтунов. Тогда в качестве намеченной для удара цели может быть выбран вулкан послабее. Наш Президент говорил же вам: "Зачем нам такой мир, если не будет России?".



Впрочем, есть и другой, более "гуманный" способ нейтрализации потенциала нашего противника при помощи того же "Орешника".



Большинство крупных городов США находится на побережье. Есть среди них и те, кто расположен в низине, возле пойм рек. И это - уязвимая точка для их атаки. Если снести одномоментно наиболее крупные ключевые города, то Америка погрузится в хаос и будет надолго выключена из политической игры.



Мощный синхронный кинетический удар большой группой ракет "Орешника" по их береговой части, а также находящимся вблизи разломам тектонических плит может спровоцировать вулканическую активность, землетрясения и возникновение колоссальных по высоте приливных волн, способных смыть с лица земли многие прибрежные города противника. Поднятый в результате этого уровень воды в реках вызовет катастрофические наводнения, затопление территории вглубь на многие сотни километров и, соответственно, разрушение экономики этого "нового Вавилона". Вспомните, какой ущерб нанес США в свое время в Новом Орлеане ураган "Катрина".



Нечто подобное когда-то предусматривал американский проект Seal, направленный против Японии. США рассматривали его, как альтернативу применению атомного оружия, чтобы территорию не заражать.



Идея данного проекта заключалась в следующем: для нанесения поражения городам противника нужно осуществить мощный синхронный взрыв в определенных точках океана, чтобы вызвать цунами, которое накроет вражескую территорию.



Проектируя еще в 1944-1945 годах такое оружие, способное снести береговую оборону Японии, американские инженеры даже провели эксперименты в районе Новой Зеландии с разрешения властей последней.



В ходе этих испытаний им удалось создать 10-метровые волны цунами. Но в дальнейшем от таких работ отказались. Для вызова более крупной волны потребовались бы миллионы обычных зарядов, подрываемых одномоментно.



Чуть позже аналогичными разработками независимо от американцев занимался советский академик Андрей Сахаров. И его проект по масштабам намного превосходил самые смелые подобные идеи американцев.



Сахаров предполагал нанести по побережью США удар 100-мегатонными торпедами. Торпеды с атомными зарядами закладывались на дно, а активировать их было возможно в любой момент издалека направленным радиосигналом. Затем - одновременный взрыв зарядов в четырех местах - по два удара в Атлантике и Тихом океане. Это запускало бы волну цунами.



Высота возникающей волны получалась по расчетам до 300 метров. В результате со стороны Атлантики были бы снесены Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Бостон, Майами, и еще десяток крупных центров. А с Тихого океана под удар попадали такие мегаполисы, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Диего и др.



Синхронные удары ракет "Орешник", мощность и дальность полета которых, по словам Президента России, сейчас совершенствуются, также могут накрыть и побережья многих стран Западной Европы. Тем самым будет нанесен гарантированный неприемлемый ущерб их прибрежным территориям посредством провоцирования мощной приливной волны, способной по рекам зайти также и далеко вглубь этих государств.



Великобритания, Германия, Франция, Польша и другие агрессивные в отношении нас страны Запада за несколько минут накрываются российскими гиперзвуковыми ракетами "Орешника", сбить которые сейчас не способно ни одно оружие мира. Такой синхронный кинетический удар по их береговым линиям и тектоническим плитам может быть нанесен, в отличие от хваленого HAARP, практически, мгновенно, вызвав гигантское цунами. И территория не будет заражена.



Ну, а что касается таких государств, как Нидерланды, отгороженных от моря лишь хлипкими дамбами и плотинами, то, напомним, что 40% территории Голландии находится ниже уровня моря. А еще 30% этих земель достигают всего 1 метра высоты над уровнем моря. Более 10 миллионов жителей Нидерландов находятся под постоянным риском внезапных наводнений.



Вот о чем стоит сейчас задуматься странам Запада, ведущим под руководством США и Великобритании с Россией прокси-войну на территории Украины, втягивая в нее все больше и больше других государств и стремясь перевести этот военный конфликт в мировую войну с применением ядерного оружия.



И вообще, государствам, занимающимся экономическим терроризмом, похищая российские деньги, надо сейчас усиленно молиться во время очередного учебного пуска ракет "Орешника", чтобы они, не дай Бог, не отклонились (случайно) куда-нибудь в опасную точку, вызвав негативные экологические последствия для таких воинствующих стран и их мелких шавок.



Кто-то скажет, что последствия подобных действий могут затронуть и наши прибрежные города. Но траекторию удара и, соответственно, направление возникшей волны можно рассчитать так, чтобы она двигалась в нужную сторону.



Естественно, мы отнюдь не желаем всего этого. Но, к сожалению, зная особенность психики западных правящих кругов, сейчас только так с ними и надо разговаривать, постоянно напоминая при этом старую мудрость: не стоит кидать в соседей камни, когда сам живешь в стеклянном доме. Иной риторики они не понимают.



Когда-то кардинальное изменение видения картины мира западной верхушкой и ее теневых хозяев произвел советский ученый Владимир Александров.



Более 40 лет назад этот знаменитый советский физик создал уникальную математическую модель "ядерной зимы". Он спрогнозировал, что случится с планетой, если США и Советский Союз применят атомное оружие - никто не выживет. И благодаря работам Александрова ядерные державы тогда стали заключать договоры о разоружении. Ведь стало понятно, что в ядерной войне победителей не будет. Тем более, что тогда, во времена СССР, у нашей страны был принцип: мы первыми ядерный удар не нанесем, но если нас все же атакует противник, то мы гарантированно отправим ему ответное массированное ядерное возмездие.



Возможно, такое же прозрение сейчас произойдет и у современных западных ястребов в свете недавнего нового заявления Президента России Владимира Путина на заседании Совета по правам человека. Отвечая на ремарку об ужесточении российской ядерной доктрины, он тогда сказал, что Москва ее не ужесточает, а совершенствует. "А так, по большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит практически на грань отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - отметил тогда Путин.



Хочется надеяться, что еще раз внимательно вдумавшись в эти слова и критически проанализировав ситуацию, западная правящая верхушка перестанет, наконец, бряцать оружием, пугая мир ядерным апокалипсисом, и перейдет в режим конструктивного диалога. А то ведь у нас помимо стратегического ядерного оружия и "Орешника", еще и беспилотные подводные аппараты "Посейдон" с ядерными зарядами, оснащенные ядерной энергоустановкой, сейчас на подходе…



В общем, как поется в известной советской песне: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!".



И в заключение, возвращаясь к обозначенному в начале статьи вопросу. Так являются ли наши БРСД "Орешник" оружием массового поражения? Решайте сами…. На мой взгляд, в определенных условиях – да!



17.12.24 Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734471300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Устойчивое развитие Центральной Азии: Парламентарии стран региона обсудили достижение ЦУР

- В "AMANAT" подвели итоги литературного конкурса "Ұлы дала"

- В партии "AMANAT" отметили заслуги лучших участников проекта "Ауыл аманаты"

- Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в Москве

- Мифы и реалии Дня независимости

- Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Союза писателей Казахстана

- Вопросы ОСМС обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе

- Депутаты обсудили вопросы развития системы ТиПО на выездном заседании

- Кадровые перестановки

