 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия превращается в протекторат Турции. Падение Дамаска изменило региональный баланс сил в пользу Анкары, - Kъ
00:45 18.12.2024

17.12.2024,
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция контролирует боевиков, которые пришли к власти в Сирии. Комментарий явно противоречит риторике Анкары, которая публично отказывается признавать свою роль в свержении президента Башара Асада и поддержке наиболее радикального крыла его вооруженных противников. Влияние Анкары на сирийские группировки дает ей шанс укрепить свои позиции не только в Сирии, но и во всем в регионе.

"Думаю, Турция очень умна. Турция совершила недружественный захват (власти.- "Ъ"), не потеряв при этом много жизней",- заявил Дональд Трамп на своей пресс-конференции, комментируя падение центрального правительства в Сирии. Республиканец обратил внимание на то, что исламистские группировки, захватившие Дамаск в ночь на 8 декабря, "находятся под контролем Турции". "И это нормально, это еще один способ борьбы",- подчеркнул господин Трамп, заметив, что в перспективе именно у Анкары будут "ключи от Сирии".

Официально Турция не признает своей роли в крахе режима Асада. На днях глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Анкара "не была частью процесса". По его словам, после начала наступления сирийских боевиков 27 ноября чиновники в Турции "интенсивно прилагали усилия, чтобы оно было проведено наиболее бескровным, беспроблемным способом". "Однако мы не объединялись до этого с какой-либо страной либо группой, не участвовали в таком планировании",- отметил министр иностранных дел.

Впрочем, источники Reuters сообщают, что группировки, основным ядром которых выступила радикальная "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), не смогли бы начать наступление, не уведомив об этом Турцию, которая имеет над ними контроль. По их словам, полевые командиры даже знакомили Анкару с деталями плана. Это произошло после того, как попытки президента Реджепа Тайипа Эрдогана наладить контакт с Дамаском провалились. Посыл боевиков был следующим: дипломатический путь ведет в тупик, нужно попробовать другой вариант, отмечает Reuters.

ХТШ (признана в России террористической и запрещена) сложно назвать основным ресурсом Турции на сирийской арене, однако за минувшие годы радикальная организация действительно получала от турецкого донора помощь в виде оружия и курсов боевой подготовки, что, вероятно, и позволило ей нарастить свою боеспособность.

Стоит обратить внимание и на то, что в рядах боевиков, захвативших Сирию, есть бывшие функционеры возглавляемой турецким президентом Партии справедливости и развития (ПСР).

Стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network, которая объединила вокруг себя турецкую оппозицию в изгнании, сообщала, что в прибрежной провинции Латакия, например, был замечен Эмрах Челик - бывший член молодежного крыла ПСР, который еще в 2015 году присоединился к радикальным исламистам, действующим в туркоманских районах Сирии.

Несмотря на то что Турция в свое время занесла ХТШ (признана в России террористической и запрещена) в черные списки и пытается всячески дистанцироваться от нее, непрямые линии поддержки работали всегда, пишет в Foreign Affairs глава турецкой программы Института Ближнего Востока в Вашингтоне Генюль Тол. "Турецкое военное присутствие в сирийском северо-западном городе Идлиб надежно защитило группировку от атак (сирийских.- "Ъ") правительственных войск, что позволяло ей беспрепятственно управлять провинцией в течение многих лет",- замечает исследовательница.

По ее словам, это дало Анкаре рычаги влияния на ХТШ (признана в России террористической и запрещена). Безусловно, после инаугурации господина Трампа турецкая сторона попытается "продать" администрации в Вашингтоне свои связи с пришедшими к власти группировками как гарантию стабильности в "новой Сирии", рассуждает госпожа Тол. Это помогло бы республиканцу исполнить давнее желание - вывести американский контингент численностью почти в 900 человек из северо-восточных районов Сирии, делегировав контроль над ситуацией странам региона.

Но степень подчинения сирийских боевиков Анкаре переоценивать не стоит, делает оговорку эксперт. "Если Сирия снова скатится в хаос с возрожденными терроризмом и нестабильностью, которые могут спровоцировать еще больший поток беженцев, турецкий лидер может пожалеть о катастрофическом успехе повстанцев",- утверждает Генюль Тол.

Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада
Пока очевидно одно: укрепившееся влияние Турции на сирийской арене сформировало логистическую блокаду для звеньев "оси сопротивления" - неформального клуба близких к Ирану боевых движений и стран. К нему принадлежала и асадовская Сирия. Так, новые хозяева Дамаска уже приказали действовавшим в стране палестинским формированиям разоружиться, закрыть свои тренировочные пункты и распустить боевиков, сетуют близкие к "Хезболле" СМИ.

Если в этой ситуации США и Турции удастся договориться о статусе курдских формирований, на которые с 2014 года опирался Пентагон в своих антитеррористических операциях, то сценарий с эвакуацией американского контингента не кажется фантастическим. Другой вопрос, устроит ли курдские группы влияния то политическое и социальное устройство, которое предлагают для страны исламистские платформы, еще недавно активно притеснявшие этноконфессиональные меньшинства в зоне своего влияния на севере Сирии.

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734471900


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