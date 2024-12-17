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Алавиты в стране победившей суннитской революции, - Михаил Стрелец
00:57 18.12.2024

17.12.2024

Чем грозят гонения на еще недавно правившую Сирией религиозную общину

Об авторе: Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.

Повстанцы без сопротивления овладели Латакией – оплотом сирийских алавитов.
Сейчас Сирия в мировой повестке дня. Джихадисты-сунниты победили правящий клан Асадов, по вероисповеданию алавитов, которые 54 года беспрерывно руководили Арабской Республикой.

У алавитов есть все признаки самостоятельной религиозной группы. Говоря о географии распространения этой общины, следует прежде всего назвать Сирию, Турцию, Ливан. По численности алавитов явный лидер – Сирия.

В их верованиях присутствует эклектика. Есть влияние основных мировых религий. Первенствует ислам. На втором месте – элементы христианства. Прочно отложились в доктринальном арсенале доисламские восточные верования.

История этого эзотерического течения, имеющего истоком гностические учения шиизма, началась с богослова Мухаммеда ибн Нусайра, жившего в IX веке. Он обожествлял одиннадцатого имама – духовного вождя шиитов.

Общий знаменатель для представителей этой группы прослеживается также по следующим позициям. Не ставится под сомнение вера в переселение душ. Конечный итог семикратной инкарнации – попадание души правоверного в звездную сферу. Статус божественной фигуры приобретает Али – зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Одним из ключевых моментов для алавитов выступает почитание особой "святой троицы": Али, пророк Мухаммед и Салман аль-Фариси, сподвижник пророка.

Алавиты считают Али лучезарным существом, что дает основание противникам обвинять их в обожествлении человека, хотя и праведного мусульманина, но все же ни в коем случае не бога. Однако алавиты задаются следующими вопросами, неприемлемыми для абсолютного большинства мусульман. Для ортодоксального ислама Адам, Ной, Иаков, Моисей, Соломон, Иисус и Мухаммед – все они были пророками. А для алавитов Али не только божественное существо, но и создатель Земли и человека.

Тем не менее они позиционируют себя как шииты. Это течение ислама отличается своей неоднородностью, и к этой неоднородности имеют самое непосредственное отношение алавиты. Последние выносят за скобки обязательность намаза, поста, закята (пожертвований в пользу страждущих), хаджа (паломничества к святыням Мекки и Медины). Правда, речь не идет о полном игнорировании этих классических исламских столпов веры. Присутствуют символические трактовки.

Хорошо известно, что ортодоксальные шииты и сунниты традиционно отвергают употребление спиртных напитков, а также празднование Рождества и зороастрийского Нового года. Алавиты же и выпивают, и празднуют важные для христиан и огнепоклонников даты.

Надо заметить, что все вышеперечисленное представляет собой предположения, потому что речь идет об очень изолированной группе, которая предпочитает не делиться с посторонними своими истинными верованиями и при необходимости мимикрирует под доминирующие в тот или иной период религии. Сведения об алавитском учении получены из свидетельств их оппонентов и ренегатов.

Среди исторических центров алавитов прежде всего надо назвать гористую местность на западном побережье Сирии, где расположена провинция Латакия. Именно здесь они находятся в явном большинстве. В центральной провинции Хомс их насчитывают 34%, в столице Дамаске – 26%. Всего в стране проживают 3,4 млн алавитов.

Отказ общины следовать ортодоксальному исламу вызывает гнев джихадистов-суннитов. Напряжение между сторонами существовало всегда. Степень этого напряжения зависела от внутрисирийских и международных реалий.

В 1970 году Хафез Асад совершил переворот в Сирийской Арабской Республике. На судьбы страны кардинально повлияло то, что он принадлежал к алавитской семье. Придя к власти, Хафез Асад объявил о разделении руководства государством по религиозному принципу. Сунниты получили номинальное главенство в политических институтах. В руках алавитов оказался полный контроль над вооруженными силами, разведкой и спецслужбами. Такая же ситуация прослеживалась и во времена правления Башара Асада. Он сменил отца на посту президента в 2000 году.

Башар Асад довел страну до кризиса. Не проводились серьезные реформы. Резко ухудшилось материальное положение среднестатистического сирийца. Неизбежной оказалась гражданская война, начавшаяся в 2011 году. Во многом это было противоборство между алавитами и суннитскими радикалами.

Финальная точка в свержении режима Асада была поставлена 8 декабря с.г. В столицу Сирии победоносно вошли возглавляемые Ахмедом Хусейном аш-Шараа по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани подразделения "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) и вооруженные формирования, действующие по указке Турции. Еще в ранней молодости аль-Джулани задался целью не оставить камня на камне от власти алавитов.

Фактически аш-Шараа – полный хозяин в победившей режим Асадов террористической организации. Начинал как исламский террорист в 2003 году в Ираке. Пройдет совсем немного времени, и заклятые враги американцы лишат его свободы на пять лет. Выйдя на свободу, тот сразу же возвратился к террористической деятельности. За девять лет прошел путь от рядового боевика до главаря крупнейшей группировки, которой командует уже семь лет. Все эти годы действовало "правительство спасения Сирии". Оно функционировало на территориях, подконтрольных группировке "Хайят Тахрир аш-Шам". Повстанцы называют свержение режима Асадов революцией.

10 декабря с.г. было сформировано полностью зависимое от аш-Шараа правительство Сирии переходного периода. Есть своя логика в том, что его возглавил бывший до этого премьер-министром "правительства спасения" Мухаммед аль-Башир. Ныне радикальные исламисты контролируют мухафазу (провинцию) Идлиб, большую часть мухафазы Халеб и часть территории Латакии и Хамы. То есть алавиты не стали сопротивляться и пустили оппонентов в свою вотчину. Причем в городе Латакии были повержены памятники Хафезу Асаду, разорен и сожжен его мавзолей.

Наивно полагать, что "Хайят Тахрир аш-Шам" развернется на 180 градусов, столкнувшись с проблемой этноконфессиональных меньшинств. Но если новые хозяева Сирии решили взять власть надолго, то им надо хорошенько подумать о возможных последствиях репрессий в отношении алавитов и курдов. В таком случае страна может погрузиться в полномасштабную гражданскую войну, которая обернется распадом Сирии. В таком случае нельзя исключать вероятность реинкарнации Государства алавитов, которое существовало в 1922–1936 годах под протекторатом Франции.

С начала 1960-х годов сирийские республиканские власти опирались на левый арабский национализм, идеологию которого выражала партия "Баас". Но на закате правления Хафеза Асада произошла ориентация на Иран, где вскоре победила Исламская революция. В начале нового столетия покровительство Тегерана Асадам достигло еще больших масштабов. Немалую роль в этом сыграла религиозная принадлежность правящего в Дамаске алавитского клана. В Исламской Республике доминируют и осуществляют правление шииты-двунадесятники. Они признают не одиннадцать, как алавиты, а двенадцать имамов. В глобальном масштабе две трети шиитов придерживаются именно такой ориентации.

Однако политический интерес позволил аятоллам в Тегеране закрыть глаза на существенные отступления алавитов от классического ислама. Тем более что еще в 1973 году, то есть до исламской революции в Иране, имамы шиитов-двунадесятников приняли фетву, что на алавитов распространяются юридические правила отношений между шиитами, что означало официальное признание алавитов мусульманами (течением шиизма). Подобным образом Тегеран относится и к йеменским хуситам, хотя они принадлежат к другому течению шиизма, зейдитскому, и отрицают верования, связанные с сокрытым имамом, на которых зиждется иранский политический мессианизм.

Ось сопротивления, как называют в Тегеране своих сателлитов в арабском мире, была похожа на полумесяц, один рог которого являл собой алавитский режим в Сирии, а другой – хуситы Йемена. Сегодня один рог обломан суннитскими оппонентами Ирана.

Источник - НГ
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