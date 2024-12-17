Грядет ли время рептилоидов. Рассуждения о легендах и мифах в связи с наступающим годом Змеи, - Сергей Макин

01:00 18.12.2024 17.12.2024



Об авторе: Сергей Николаевич Макин – историк, журналист.



Художники итальянского Возрождения изображали змея-искусителя в виде женщины с телом рептилии. Микеланджело. Грехопадение. Фреска. 1510 год. Ватикан

2025-й по восточному календарю – год Змеи. Едва ли не все народы Земли поклонялись в древности змеевидным существам, и что самое удивительное – разумным! Пожалуй, наиболее древнее письменное описание мыслящего змея приводится в египетском папирусе эпохи Среднего царства. Обычно это произведение называют "Сказка о потерпевшем кораблекрушение". Папирус, хранящийся в Эрмитаже, открыл для мира русский египтолог Владимир Голенищев в 1881 году.



Корабль, посланный фараоном, погибает во время бури, и единственный спасшийся мореплаватель оказывается на острове, где властвует огромный змей. Египтянин приходит в ужас, но владыка острова успокаивает его: "Не бойся, не бледней лицом: ведь ты меня достиг. Ведь это – бог жизнь сохранил тебе, тебя доставив на этот остров".



Долгое время ученые объясняли повсеместное поклонение змееподобным существам тем, что рептилии сбрасывают кожу: люди видели в этом знак бессмертия и высшего знания.



В России верили в обитающих на Урале разумных змей и ящериц-оборотней. Это отразил Павел Бажов в своих сказах, где действуют голубая змейка, Великий Полоз и Хозяйка Медной горы. Они помогают хорошим людям находить полезные ископаемые, а злых и жадных людей наказывают. Так, Хозяйка превратила приказчика Северьяна в глыбу пустой породы (сказ "Приказчиковы подошвы"). Правда, по Бажову, встреча с малахитницей, обращавшейся в зеленую ящерицу с человечьей головой, ни для кого добром не кончается. Даже для того, кого она полюбила: "Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обустроил… Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал… Так на глазах и таял… Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало" (сказ "Медной горы Хозяйка").



Печаль Степана, как и то, что Данила-мастер, герой сказов "Каменный цветок" и "Горный мастер", после возвращения из горы нет-нет да и "задумывался", можно объяснить тем, что оба тосковали по нездешней красоте и неземной любви. В наше время этому нашли бы другое объяснение: околдовала мужиков горная демоница. Ишь, не понравилось ей, когда "малахитины столбы", которые с ее помощью вырубил Степан, отвезли "в самую главную церкву в Сам-Петербурхе"!



На Руси все же возобладало отрицательное отношение к рептилиям. Былинные богатыри сражались со Змеем Горынычем. У православных верующих популярна легенда "Чудо Георгия о змие" и одноименные иконы. Это отразилось на гербе Москвы, где всадник поражает копьем крылатого змея. В обыденном христианском сознании пресмыкающееся ассоциируется прежде всего с виновником грехопадения Адама и Евы. Искуситель наделен разумными чертами: "Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог" (Быт. 3:1). Великие итальянцы Возрождения изображали это существо в виде женщины с чертами рептилии.



Британский религиовед и этнограф Джеймс Джордж Фрэзер, автор книг "Золотая ветвь" и "Фольклор в Ветхом Завете", подошел к библейскому рассказу о древе жизни и змее, опираясь на обширные знания в области древней литературы и обычаев разных народов. Ученый рассуждал логически: "От своего обмана змей не извлек для себя никакой выгоды; напротив, он много потерял, ибо был проклят Богом и осужден с тех пор ползать на чреве и лизать земной прах. Но, может быть, его поведение не было так злостно и бесцельно, как это кажется на первый взгляд. Ведь нам известно, что змей был самое хитрое животное на земле, а в таком случае можно ли допустить, будто он проявил свою проницательность в том, что погубил всю будущность человека без всякой пользы для себя самого?"



Фрэзер приводит сходный сюжет из древневосточной эпической поэмы о Гильгамеше, созданной раньше библейских сказаний. "В ней мы читаем о том, как богоподобный Утнапиштим открыл герою Гильгамешу существование такого растения, которое обладало чудесной способностью возвращать утерянную молодость и носило название "старый человек обретает молодость"; как Гильгамеш раздобыл это растение и радовался тому, что вкусит от него и к нему вернется его молодость; как прежде, чем он успел это сделать, змей украл волшебное растение, пока Гильгамеш купался в холодной воде ручья или источника, и как, наконец, потеряв надежду на бессмертие, Гильгамеш сел и заплакал… Правда, здесь не говорится ничего о том, что змей отведал этого растения и таким образом обрел вечную жизнь, но подобный пропуск может быть объяснен плохим состоянием текста, неполного и неясного; и если даже поэт действительно умолчал об этом, то параллельные версии легенды… позволяют заполнить пропущенное с большой степенью вероятности.



Эти параллельные предания дают основание полагать, хотя и не служат прямым доказательством, что в первоначальном варианте… змей был послан Богом к человеку с радостной вестью о даруемом ему бессмертии и что лукавое животное извратило смысл послания к выгоде собственного биологического вида и на пагубу человечества".



Но вот парадокс: в религиях многих народов мира змеевидные существа представали культурными героями. У эллинов змееногий Кекроп основал первый храм Афины, подарил Аттике законы. Крылатый змей Кецалькоатль учил индейцев наукам, запрещал человеческие жертвоприношения. Змеи были спутниками богов и героев: в греческой мифологии Триптолем, любимец Деметры, переносился из страны в страну на колеснице, запряженной крылатыми змеями, и учил людей земледелию. Один из древнейших образов, связанный с этими рептилиями, – уроборос: змея, кусающая свой хвост. Это символ бесконечности, смерти и возрождения, взаимосвязи начала и конца, круговорота всего на свете.



В наше время две змеи находятся на навершии архиерейского, в том числе патриаршего, посоха – патериссы. Считается, что это напоминание о словах Христа: "Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби" (Мф. 10:16). Пророк в стихотворении Пушкина получил от шестикрылого серафима вместо грешного языка "жало мудрыя змеи" и повеление от Бога: "Глаголом жги сердца людей".



Природа змей двойственна. С одной стороны, они несут гибель. С другой стороны, их используют в своих целях высшие силы. В Ветхом Завете по велению Господа жезл Аарона в присутствии фараона превращается в змею. Во время Исхода из Египта израильтяне ропщут, и Бог наказывает их, насылая ядовитых пресмыкающихся. Но после молитвы Моисея о снисхождении к согрешившему народу Господь дает совет пророку: изготовить медного змия, при взгляде на которого ужаленный оставался жив. В память об этом Христос говорит Никодиму: "И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:14–15).



Аналогичная картина в греческой мифологии, где змеи – и губители, и целители. Эвридика, возлюбленная Орфея, сошла в мрачное царство Аида, укушенная ядовитой змеей. Гера, ревнивая жена Зевса, послала к колыбели новорожденного Геракла, сына громовержца от земной женщины, двух змей. Младенец задушил их. Не столь благополучно закончилась история с Лаокооном, жрецом Аполлона, который убеждал троянцев уничтожить оставленного греками огромного деревянного коня. Тогда два огромных змея выплыли из моря и погубили жреца вместе с обоими сыновьями. После этого змеи скрылись под щитом статуи богини Афины, противницы троянцев. На эгиде, волшебной накидке Афины – голова горгоны Медузы, у которой вместо волос змеи. При этом символами медицины стали чаша со змеей – сосуд Гигиеи, дочери античного бога врачевания Асклепия (Эскулапа), и его жезл-кадуцей, обвитый двумя змеями.



Древние индийские предания говорят о "небесной войне", которую вели между собой дэвы и асуры. Используя более привычные европейцам термины – "боги" и "демоны", сегодня этот сюжет порой трактуют как военное столкновение в космосе. Модернистские интерпретаторы Библии полагают, что некогда произошла великая галактическая война между гуманоидами и рептилоидами. Гуманоиды потерпели поражение и уступили многие космические зоны (в том числе Солнечную систему) своим противникам. Поэтому, мол, сатана и правит бал на земле. Показательно, что в христианстве со змеем связан дьявол, его называют "князем мира сего" и ждут его гибели.



Однако в будущем, по мнению эзотериков, гуманоиды одержат верх. При этом ссылаются на Откровение святого Иоанна Богослова: "И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий с небес: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего…" (Откр. 12:9–10). Источник - НГ

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